Quantum Computing-Aktien steigen nach Veröffentlichung des Q1-Berichts um 36 % 📈

Die Aktien des Unternehmens Quantum Computing aus dem Bereich Quantencomputing und Informatik sind heute um 36 % gestiegen, nachdem das Unternehmen die Gewinnerwartungen ĂŒbertroffen und einen deutlichen Anstieg der liquiden Mittel in seiner Bilanz gemeldet hat, wodurch es sich effektiv mehr Zeit verschafft hat, um eine vollstĂ€ndige und stabile RentabilitĂ€t zu erreichen. â–ș Quantum Computing | WKN: A2NB6G | ISIN: US74766W1080 | Ticker: QUBT Der Gewinn pro Aktie lag bei 11 Cent und ĂŒbertraf damit die KonsensschĂ€tzung von einem Verlust von 7 Cent.

Der Umsatz belief sich auf 39.000 US-Dollar und lag damit unter den Erwartungen (100.000 US-Dollar), aber um 44,44 % ĂŒber dem Vorjahreswert.

Die liquiden Mittel beliefen sich zum Ende des Quartals auf 166,4 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 87,5 Millionen US-Dollar gegenĂŒber dem Vorjahr entspricht.

Die Bilanzsumme belief sich auf 242,5 Millionen US-Dollar.

Das Unternehmen gab fĂŒr das erste Quartal erhebliche operative und finanzielle Fortschritte bekannt.

Es schloss den Bau seiner Quantum Photonic Chip Foundry in Tempe, Arizona, ab.

Die Anlage soll die wachsende Nachfrage nach Photonik-Chips aus dĂŒnner Lithium-Niobat-Schicht (TFLN) decken. Das Unternehmen gab im Berichtszeitraum seinen fĂŒnften Auftrag bekannt. Die QUBT.US-Aktien liegen immer noch 50 % unter ihren HöchststĂ€nden vom vierten Quartal 2024, als der gesamte Quantenbereich nach den Äußerungen von Google einen Aufschwung erlebte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quantum Computing Aktie Chart Daily  Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF SparplĂ€ne: AUSGEZEICHNET

QualitĂ€t, Service, GebĂŒhren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET  bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlĂ€sslicher Indikator fĂŒr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.