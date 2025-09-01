Quartalszahlen heute & Börse heute | Wichtige US-Unternehmen KW 36/2025

📊 Quartalszahlen heute & Börse heute – Wichtige Veröffentlichungen KW 36/2025 Die Quartalszahlen heute und in den kommenden Tagen liefern wertvolle Einblicke in die Performance bedeutender US-Unternehmen. Für Anleger und Börseninteressierte sind diese Daten entscheidend, um die Entwicklungen an der Börse heute richtig einordnen zu können. Besonders die Ergebnisse von Tech-Giganten und Konsumgüter-Konzernen stehen im Rampenlicht. 🔑 Key Takeaways Technologie im Fokus : Zscaler , Salesforce und Broadcom veröffentlichen ihre Quartalszahlen und könnten die Börse heute stark bewegen.

Konsumwerte im Blick : Dollar Tree und Campbell’s geben vor Börseneröffnung am Mittwoch Einblick in die Kaufkraft der US-Verbraucher.

Sport & Lifestyle: Lululemon Athletica meldet am Donnerstag nachbörslich – wichtig für Investoren im Bereich Premium-Sportbekleidung. 📅 Dienstag, 2. September 2025 Quartalszahlen Zscaler (ZS) 🖥️ Marktwert: 43,14 Mrd. USD EPS-Prognose : 0,8002 USD Umsatzprognose : 706,95 Mio. USD Veröffentlichung: nach Börsenschluss

📅 Mittwoch, 3. September 2025 Quartalszahlen Salesforce Inc. (CRM) ☁️ Marktwert: 244,98 Mrd. USD EPS-Prognose : 2,78 USD Umsatzprognose : 10,14 Mrd. USD Veröffentlichung: nach Börsenschluss

Hewlett Packard Enterprise (HPE) 💻 Marktwert: 29,62 Mrd. USD EPS-Prognose : 0,4195 USD Umsatzprognose : 8,35 Mrd. USD Veröffentlichung: nach Börsenschluss

Dollar Tree (DLTR) 🛒 Marktwert: 22,78 Mrd. USD EPS-Prognose : 0,403 USD Umsatzprognose : 4,47 Mrd. USD Veröffentlichung: vor Börseneröffnung

Campbell’s (CPB) 🥫 Marktwert: 9,52 Mrd. USD EPS-Prognose : 0,5595 USD Umsatzprognose : 2,33 Mrd. USD Veröffentlichung: vor Börseneröffnung

📅 Donnerstag, 4. September 2025 Quartalszahlen Broadcom (AVGO) 📡 Marktwert: 1,4 Bio. USD EPS-Prognose : 1,66 USD Umsatzprognose : 15,82 Mrd. USD

Copart (CPRT) 🚗 Marktwert: 47,2 Mrd. USD EPS-Prognose : 0,3613 USD Umsatzprognose : 1,14 Mrd. USD

Lululemon Athletica (LULU) 👟 Marktwert: 24,2 Mrd. USD EPS-Prognose : 2,87 USD Umsatzprognose : 2,54 Mrd. USD

✅ Fazit Die Quartalszahlen heute und in den nächsten Tagen könnten deutliche Impulse für die Börse heute und die kommenden Wochen setzen. Während die Tech-Giganten wie Salesforce und Broadcom für den Technologiesektor richtungsweisend sind, geben Dollar Tree und Campbell's wichtige Hinweise auf die Konsumstimmung in den USA. Anleger sollten diese Termine aufmerksam verfolgen, um frühzeitig auf Marktbewegungen reagieren zu können.

