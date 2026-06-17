Rational Aktie Analyse 2026: Prognose bis 2030 | Aktien Marathon

- Starkes und profitables Wachstum
- Qualitätsunternehmen mit hoher Finanzstärke
- Langfristig attraktiv, kurzfristig jedoch hoch bewertet
- Starkes und profitables Wachstum
- Qualitätsunternehmen mit hoher Finanzstärke
- Langfristig attraktiv, kurzfristig jedoch hoch bewertet
Rational Aktie - Analyse und Einschätzung für Investoren
Im Rahmen des Aktien Marathon analysieren wir jede Woche eine Aktie aus langfristiger Perspektive. Der Fokus liegt dabei nicht auf kurzfristigen Kursbewegungen, sondern auf den fundamentalen Kennzahlen und den langfristigen Wachstumsaussichten eines Unternehmens.
In dieser Ausgabe des Aktien Marathon steht die Rational Aktie im Mittelpunkt. Anhand historischer Geschäftszahlen sowie unserer Prognosen bis 2030 bewerten wir die zukünftigen Chancen und Risiken des Spezialisten für professionelle Küchentechnik.
► Rational WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803 / Kürzel: RAA / Symbol: RTLLF
✅ Drei Key Takeaways
- Starkes und profitables Wachstum
Die Rational AG konnte Umsatz und Gewinn in den vergangenen Jahren kontinuierlich steigern. Auch die Prognosen bis 2030 deuten auf weiteres Wachstum bei Umsatz, Gewinn je Aktie und Eigenkapital hin.
- Qualitätsunternehmen mit hoher Finanzstärke
Mit einer Eigenkapitalquote von knapp 79%, hoher Profitabilität und einer führenden Marktposition im Bereich professioneller Küchentechnik gehört die Rational Aktie zu den finanziell stärksten Unternehmen im deutschen Aktienmarkt.
- Langfristig attraktiv, kurzfristig jedoch hoch bewertet
Die Rational Aktie bietet langfristig interessante Perspektiven und steigende Dividenden. Aufgrund des aktuell vergleichsweise hohen KGV erscheint die Bewertung jedoch ambitioniert, weshalb Rücksetzer attraktive Einstiegsmöglichkeiten bieten könnten.
Rational Aktie: Chartanalyse im Tageschart
Technische Einschätzung der Rational Aktie
Das Jahreshoch der Rational Aktie, das Mitte Februar markiert wurde, nutzten viele Anleger für Gewinnmitnahmen. In der Folge setzte eine teils dynamische Korrektur ein, die bis Ende März anhielt. Erst danach konnte die Aktie einen tragfähigen Boden ausbilden.
Seit Anfang Mai bewegt sich die Rational Aktie überwiegend seitwärts in einer Handelsspanne. Besonders auffällig ist der wiederholte Widerstand an der 200-Tage-Linie (SMA200), die aktuell bei 661,75 EUR verläuft.
Gleichzeitig konnten die 20-Tage-Linie (SMA20 bei 655,02 EUR) sowie die 50-Tage-Linie (SMA50 bei 657,28 EUR) bislang als wichtige Unterstützungen fungieren.
Bullisches Szenario
Gelingt der Rational Aktie ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 und wird dieser am Folgetag bestätigt, könnte sich das charttechnische Bild deutlich aufhellen. In diesem Fall wären Kursziele im Bereich von 704,50 EUR sowie anschließend 743 EUR denkbar.
Bärisches Szenario
Sollten die SMA20 und SMA50 hingegen aufgegeben werden und sich die Rational Aktie nachhaltig darunter etablieren, könnte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen. In diesem Fall würde das Jahrestief erneut in den Fokus der Anleger rücken.
Aktuelle Einschätzung Tageschart: Neutral bis bullisch
Unternehmensprofil: Was macht Rational?
Die Rational AG gehört weltweit zu den führenden Anbietern von Geräten und Dienstleistungen für die thermische Speisezubereitung in Groß- und Gewerbeküchen.
Das Unternehmen ist insbesondere für seine innovative Combi-Dämpfer-Technologie bekannt, bei der Heißluft und Dampf in einem Gerät kombiniert werden. Zu den Kunden zählen:
- Restaurants und Gastronomiebetriebe
- Hotels
- Systemgastronomie
- Gemeinschaftsverpflegung
- Großküchen
Dank ihrer technologischen Führungsrolle verfügt die Rational AG über eine starke Marktposition und hohe Eintrittsbarrieren für Wettbewerber.
Aktionärsstruktur Rational:
Die Witwe des Gründers, bzw. deren Nachkommen halten fast 50 Prozent der Aktien. Institutionelle Anleger haben nur einen untergeordneten Einfluss.
Quelle:finanzen.de, rational.com
Wichtige Bewertungskennzahlen Rational 2025 - 2021
Der Umsatz konnte jedes Jahr im Betrachtungszeitraum gesteigert werden. Der Umsatzzuwachs seit 2021 beträgt fast 400 Mio. EUR.
Die Zahl der Beschäftigten hat sich seit 2021 erhöht und hat damit mit der Umsatzentwicklung Schritt gehalten. Gut 600 Personen wurden 2025 mehr beschäftigt als 2021. in Deutschland beschäftigt der Konzern gut 1.000 Mitarbeitende.
Der pro-Kopf-Umsatz hat sich von 2021auf 2022 zwar erhöht, ist dann aber stabil geblieben.
Das operative Ergebnis konnte im Betrachtungszeitraum Jahr für Jahr verdoppelt werden. Gegenüber 2021 hat sich das Ergebnis bis 2025 verdoppelt.
Das operative Ergebnis konnte im Betrachtungszeitraum Jahr für Jahr verdoppelt werden. Gegenüber 2021 hat sich das Ergebnis bis 2025 verdoppelt.
Der Gewinn je Aktie hat sich gegenüber 2021 bis 2025 auch mehr als verdoppelt. Die Dynamik von 2024 auf 2025 ist allerdings zum Erliegen gekommen.
2025 schüttete das Unternehmen 16 EUR pro Anteilsschein aus. Auch dieser Wert hat sich gegenüber 2021 verdoppelt.
Die Dividendenrendite schwankte im Betrachtungszeitraum 2022 bis 2025 um die 2 Prozent.
Mit einem KGV von fast 30 ist die Aktie nicht günstig bewertet. Das KGV hat sich seit 2022 auch nicht wesentlich verbessert.
Das Eigenkapital konnte in den letzten Jahren um gut 340 Mio. EUR verbessert werden.
Die Eigenkapitalquote liegt seit Jahren bei über 74 Prozent und ist damit als überdurchschnittlich zu interpretieren.
Bewertung der Rational Aktie
Trotz der starken operativen Entwicklung erscheint die Rational Aktie auf Basis der aktuellen Bewertung weiterhin anspruchsvoll bewertet.
Das KGV liegt für 2025 bei rund 29,6 und damit deutlich über dem Durchschnitt vieler Industrieunternehmen. Anleger zahlen somit weiterhin einen Qualitätsaufschlag für das Geschäftsmodell, die Marktstellung und die hohe Profitabilität.
Fazit zur Rational Aktie im Aktien Marathon
Die Rational Aktie überzeugt durch:
- Stetiges Umsatzwachstum
- Hohe Margen
- Sehr starke Bilanzqualität
- Kontinuierlich steigende Dividenden
- Führende Marktposition im Bereich professioneller Küchentechnik
Im Rahmen des Aktien Marathon bleibt die Rational Aktie ein hochwertiger Langfristwert mit attraktiven Wachstumsperspektiven bis 2030. Die aktuelle Bewertung ist jedoch weiterhin ambitioniert.
Aus unserer Sicht eignet sich die Rational Aktie daher vor allem als untergewichtete Depotbeimischung für langfristig orientierte Anleger. Besonders interessant könnte ein Einstieg nach einer erneuten Annäherung an das Jahrestief werden.
Quellen: Rational AG, Finanzen.net, Börse.de, Aktienfinder, Unternehmensberichte, AfU Research.
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FAQ zur Rational Aktie
Ist die Rational Aktie eine gute langfristige Investition?
Die Rational Aktie gilt als Qualitätsaktie mit einer starken Marktposition im Bereich professioneller Küchentechnik. Das Unternehmen überzeugt durch kontinuierliches Umsatz- und Gewinnwachstum, hohe Margen sowie eine solide Bilanz. Für langfristig orientierte Anleger kann die Rational Aktie daher interessant sein.
Wie sind die Zukunftsaussichten der Rational Aktie?
Die Zukunftsaussichten der Rational Aktie werden als positiv eingeschätzt. Das Unternehmen profitiert von langfristigen Trends wie der zunehmenden Professionalisierung von Großküchen, dem Fachkräftemangel in der Gastronomie und der steigenden Nachfrage nach effizienten Küchensystemen.
Zahlt die Rational Aktie eine Dividende?
Ja, die Rational Aktie zählt zu den zuverlässigen Dividendenwerten am deutschen Aktienmarkt. Die Dividende wurde in den vergangenen Jahren regelmäßig erhöht. Für 2025 liegt die Dividende bei 16,00 EUR je Aktie.
Wie hoch könnte die Rational Aktie bis 2030 steigen?
Eine genaue Kursprognose ist nicht möglich. Unsere Prognosen gehen jedoch von weiter steigenden Umsätzen und Gewinnen bis 2030 aus. Sollte Rational die erwarteten Wachstumsziele erreichen, könnte sich dies langfristig positiv auf die Kursentwicklung der Aktie auswirken.
Ist die Rational Aktie aktuell günstig bewertet?
Die Rational Aktie wird aktuell mit einem vergleichsweise hohen KGV bewertet. Anleger zahlen damit einen Aufschlag für die hohe Qualität des Geschäftsmodells, die Marktführerschaft und die starke Profitabilität des Unternehmens.
Welche Risiken gibt es bei der Rational Aktie?
Zu den wichtigsten Risiken zählen eine schwächere Investitionsbereitschaft in der Gastronomie, konjunkturelle Abschwünge, steigender Wettbewerbsdruck sowie eine mögliche Neubewertung von Wachstumsaktien bei steigenden Zinsen.
Warum wird die Rational Aktie im Aktien Marathon analysiert?
Der Aktien Marathon konzentriert sich auf Unternehmen mit langfristigem Potenzial. Die Rational Aktie erfüllt viele Kriterien eines hochwertigen Langfristinvestments, darunter stabile Wachstumsraten, hohe Eigenkapitalquoten und eine starke Wettbewerbsposition.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der Rational Aktie?
Für 2025 liegt die Dividendenrendite der Rational Aktie bei rund 2,42%. Nach unseren Prognosen könnte die Dividendenrendite bis 2030 auf über 3% steigen.
Was sind die größten Stärken der Rational Aktie?
Zu den größten Stärken der Rational Aktie gehören die technologische Marktführerschaft, die hohe Profitabilität, die starke Bilanz, die internationale Marktpräsenz sowie die kontinuierlich steigenden Gewinne und Dividenden.
Für welche Anleger eignet sich die Rational Aktie?
Die Rational Aktie eignet sich insbesondere für langfristig orientierte Anleger, die auf qualitativ hochwertige Unternehmen mit nachhaltigem Wachstum und soliden Dividenden setzen. Im Aktien Marathon wird die Aktie als potenzielle Depotbeimischung für langfristige Investoren bewertet.
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