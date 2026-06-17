Rational Aktie Analyse 2026: Prognose bis 2030 | Aktien Marathon

Rational Aktie - Analyse und Einschätzung für Investoren

Im Rahmen des Aktien Marathon analysieren wir jede Woche eine Aktie aus langfristiger Perspektive. Der Fokus liegt dabei nicht auf kurzfristigen Kursbewegungen, sondern auf den fundamentalen Kennzahlen und den langfristigen Wachstumsaussichten eines Unternehmens.

In dieser Ausgabe des Aktien Marathon steht die Rational Aktie im Mittelpunkt. Anhand historischer Geschäftszahlen sowie unserer Prognosen bis 2030 bewerten wir die zukünftigen Chancen und Risiken des Spezialisten für professionelle Küchentechnik.

► Rational WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803 / Kürzel: RAA / Symbol: RTLLF

✅ Drei Key Takeaways

Starkes und profitables Wachstum

Die Rational AG konnte Umsatz und Gewinn in den vergangenen Jahren kontinuierlich steigern. Auch die Prognosen bis 2030 deuten auf weiteres Wachstum bei Umsatz, Gewinn je Aktie und Eigenkapital hin.

Die Rational AG konnte Umsatz und Gewinn in den vergangenen Jahren kontinuierlich steigern. Auch die Prognosen bis 2030 deuten auf weiteres Wachstum bei Umsatz, Gewinn je Aktie und Eigenkapital hin. Qualitätsunternehmen mit hoher Finanzstärke

Mit einer Eigenkapitalquote von knapp 79%, hoher Profitabilität und einer führenden Marktposition im Bereich professioneller Küchentechnik gehört die Rational Aktie zu den finanziell stärksten Unternehmen im deutschen Aktienmarkt.

Mit einer Eigenkapitalquote von knapp 79%, hoher Profitabilität und einer führenden Marktposition im Bereich professioneller Küchentechnik gehört die Rational Aktie zu den finanziell stärksten Unternehmen im deutschen Aktienmarkt. Langfristig attraktiv, kurzfristig jedoch hoch bewertet

Die Rational Aktie bietet langfristig interessante Perspektiven und steigende Dividenden. Aufgrund des aktuell vergleichsweise hohen KGV erscheint die Bewertung jedoch ambitioniert, weshalb Rücksetzer attraktive Einstiegsmöglichkeiten bieten könnten.

Rational Aktie: Chartanalyse im Tageschart

Technische Einschätzung der Rational Aktie

Das Jahreshoch der Rational Aktie, das Mitte Februar markiert wurde, nutzten viele Anleger für Gewinnmitnahmen. In der Folge setzte eine teils dynamische Korrektur ein, die bis Ende März anhielt. Erst danach konnte die Aktie einen tragfähigen Boden ausbilden.

Seit Anfang Mai bewegt sich die Rational Aktie überwiegend seitwärts in einer Handelsspanne. Besonders auffällig ist der wiederholte Widerstand an der 200-Tage-Linie (SMA200), die aktuell bei 661,75 EUR verläuft.

Gleichzeitig konnten die 20-Tage-Linie (SMA20 bei 655,02 EUR) sowie die 50-Tage-Linie (SMA50 bei 657,28 EUR) bislang als wichtige Unterstützungen fungieren.

Bullisches Szenario

Gelingt der Rational Aktie ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 und wird dieser am Folgetag bestätigt, könnte sich das charttechnische Bild deutlich aufhellen. In diesem Fall wären Kursziele im Bereich von 704,50 EUR sowie anschließend 743 EUR denkbar.

Bärisches Szenario

Sollten die SMA20 und SMA50 hingegen aufgegeben werden und sich die Rational Aktie nachhaltig darunter etablieren, könnte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen. In diesem Fall würde das Jahrestief erneut in den Fokus der Anleger rücken.

Aktuelle Einschätzung Tageschart: Neutral bis bullisch

Unternehmensprofil: Was macht Rational?

Die Rational AG gehört weltweit zu den führenden Anbietern von Geräten und Dienstleistungen für die thermische Speisezubereitung in Groß- und Gewerbeküchen.

Das Unternehmen ist insbesondere für seine innovative Combi-Dämpfer-Technologie bekannt, bei der Heißluft und Dampf in einem Gerät kombiniert werden. Zu den Kunden zählen:

Restaurants und Gastronomiebetriebe

Hotels

Systemgastronomie

Gemeinschaftsverpflegung

Großküchen

Dank ihrer technologischen Führungsrolle verfügt die Rational AG über eine starke Marktposition und hohe Eintrittsbarrieren für Wettbewerber.

Aktionärsstruktur Rational:

Die Witwe des Gründers, bzw. deren Nachkommen halten fast 50 Prozent der Aktien. Institutionelle Anleger haben nur einen untergeordneten Einfluss.

Quelle:finanzen.de, rational.com



Wichtige Bewertungskennzahlen Rational 2025 - 2021

Der Umsatz konnte jedes Jahr im Betrachtungszeitraum gesteigert werden. Der Umsatzzuwachs seit 2021 beträgt fast 400 Mio. EUR.

Die Zahl der Beschäftigten hat sich seit 2021 erhöht und hat damit mit der Umsatzentwicklung Schritt gehalten. Gut 600 Personen wurden 2025 mehr beschäftigt als 2021. in Deutschland beschäftigt der Konzern gut 1.000 Mitarbeitende.

Der pro-Kopf-Umsatz hat sich von 2021auf 2022 zwar erhöht, ist dann aber stabil geblieben.

Das operative Ergebnis konnte im Betrachtungszeitraum Jahr für Jahr verdoppelt werden. Gegenüber 2021 hat sich das Ergebnis bis 2025 verdoppelt.

Das operative Ergebnis konnte im Betrachtungszeitraum Jahr für Jahr verdoppelt werden. Gegenüber 2021 hat sich das Ergebnis bis 2025 verdoppelt.

Der Gewinn je Aktie hat sich gegenüber 2021 bis 2025 auch mehr als verdoppelt. Die Dynamik von 2024 auf 2025 ist allerdings zum Erliegen gekommen.

2025 schüttete das Unternehmen 16 EUR pro Anteilsschein aus. Auch dieser Wert hat sich gegenüber 2021 verdoppelt.

Die Dividendenrendite schwankte im Betrachtungszeitraum 2022 bis 2025 um die 2 Prozent.

Mit einem KGV von fast 30 ist die Aktie nicht günstig bewertet. Das KGV hat sich seit 2022 auch nicht wesentlich verbessert.

Das Eigenkapital konnte in den letzten Jahren um gut 340 Mio. EUR verbessert werden.

Die Eigenkapitalquote liegt seit Jahren bei über 74 Prozent und ist damit als überdurchschnittlich zu interpretieren.

Bewertung der Rational Aktie

Trotz der starken operativen Entwicklung erscheint die Rational Aktie auf Basis der aktuellen Bewertung weiterhin anspruchsvoll bewertet.

Das KGV liegt für 2025 bei rund 29,6 und damit deutlich über dem Durchschnitt vieler Industrieunternehmen. Anleger zahlen somit weiterhin einen Qualitätsaufschlag für das Geschäftsmodell, die Marktstellung und die hohe Profitabilität.

Fazit zur Rational Aktie im Aktien Marathon

Die Rational Aktie überzeugt durch:

Stetiges Umsatzwachstum

Hohe Margen

Sehr starke Bilanzqualität

Kontinuierlich steigende Dividenden

Führende Marktposition im Bereich professioneller Küchentechnik

Im Rahmen des Aktien Marathon bleibt die Rational Aktie ein hochwertiger Langfristwert mit attraktiven Wachstumsperspektiven bis 2030. Die aktuelle Bewertung ist jedoch weiterhin ambitioniert.

Aus unserer Sicht eignet sich die Rational Aktie daher vor allem als untergewichtete Depotbeimischung für langfristig orientierte Anleger. Besonders interessant könnte ein Einstieg nach einer erneuten Annäherung an das Jahrestief werden.

Quellen: Rational AG, Finanzen.net, Börse.de, Aktienfinder, Unternehmensberichte, AfU Research.

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