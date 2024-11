Reddit Aktie legt 40% nach Q3-Zahlen zu, Umsatz, Nutzerwachstum und KI-Vision treiben 💣

Die Aktien von Reddit (Ticker: RDDT) stiegen nach einem starken Ergebnisbericht fĂŒr das dritte Quartal um 45 %. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 68 % auf 348,4 Mio. USD und ĂŒbertraf damit die Erwartungen der Analysten von 312,8 Mio. USD. Das Unternehmen konnte auch die RentabilitĂ€t und die Zahl der tĂ€glich aktiven Nutzer der Plattform drastisch steigern. Nach Angaben des Managements spiegelt diese Leistung den Erfolg von Reddit bei der Nutzung von robusten digitalen Werbeausgaben und der Lizenzierung von KI-Inhalten wider. â–ș Reddit ISIN: US75734B1008 | WKN: A406FX | Ticker: RDDT Umsatz: 348,4 Millionen US-Dollar (+68 % im Jahresvergleich), ĂŒber den Erwartungen der Analysten von 312,8 Millionen US-Dollar Durchschnittlicher Umsatz pro Nutzer (ARPU): 3,58 US-Dollar (+14 % im Jahresvergleich) Werbeeinnahmen: 315,1 Millionen US-Dollar (+56 % im Jahresvergleich) Sonstige Einnahmen (KI und Lizenzen): 33,2 Millionen US-Dollar (+547 % im Jahresvergleich)

RentabilitÀt: GAAP-Nettogewinn von 29,9 Millionen US-Dollar (16 Cent pro Aktie) erzielt, was eine Umkehrung des Verlusts von 13 Cent pro Aktie im Vorjahr bedeutet

TĂ€gliche aktive Nutzer (DAUs): 97,2 Millionen (+47 % im Jahresvergleich)

Bruttomarge: 90,1 %, ein Anstieg um 280 Basispunkte gegenĂŒber dem Vorjahr

Angepasstes EBITDA: 94,1 Millionen US-Dollar (27 % Marge), verglichen mit (6,9) Millionen US-Dollar im Vorjahr Q4-Prognose Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Q4-Umsatzprognose: 385 bis 400 Millionen US-Dollar (deutlich ĂŒber dem Konsens von 357,9 Millionen US-Dollar)

Q4-Prognose fĂŒr das bereinigte EBITDA: 110 bis 125 Millionen US-Dollar FĂŒr das vierte Quartal erwartet Reddit einen Umsatz zwischen 385 und 400 Millionen US-Dollar, was deutlich ĂŒber der Konsensprognose von 357,9 Millionen US-Dollar liegt, und rechnet mit einem bereinigten EBITDA zwischen 110 und 125 Millionen US-Dollar. CEO Steve Huffman hob das Wachstum von Reddit hervor, das durch Innovationen wie KI-gestĂŒtzte SprachĂŒbersetzung und eine neu gestaltete „Ask Me Anything“-Funktion angetrieben wurde, die das Engagement der Nutzer und die Interaktion in der Community steigerte. Diese Initiativen haben die AttraktivitĂ€t von Reddit als Anlaufstelle fĂŒr Informationen und Community-Inhalte gestĂ€rkt. Reddit Aktie Chartanalyse - Daily Die Reddit-Aktien haben nach der gestrigen Veröffentlichung der Gewinne um fast 40 % zugelegt und einen Wert von 115 $ erreicht. Dieser Anstieg bringt die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf ein neues Allzeithoch, mit einer Rendite von fast 240 % seit dem IPO-Preis von 34 $ pro Aktie im MĂ€rz.

  Quelle: xStation5 von XTB

