Der Aktien-Highflyer in den Jahresschluss 2024, Reddit (Ticker: RDDT) hat nach dem jĂŒngsten Kursrutsch weiter Schwierigkeiten zu einer Erholung anzusetzen – daran Ă€nderten auch die am Donnerstag veröffentlichten Quartalszahlen nichts. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔮 Reddit Handelsideen 🔮 Reddit Prognose & Ausblick â–ș Reddit WKN: A406FX | ISIN: US75734B1008 | Ticker: RDDT Das Potenzial fĂŒr eine ausgeprĂ€gtere Erholungsbewegung hĂ€tten die Zahlen durchaus gehabt, Reddit wies einen Gewinn pro Aktie von 13 Cent gegenĂŒber 2 Cent erwartet bei einem Umsatz von 392 Millionen US-Dollar gegenĂŒber 370 Millionen US-Dollar erwartet aus. Doch von den initialen AufschlĂ€gen in der Nachbörse folgend auf die Quartalszahlen blieb anschließend nicht viel ĂŒbrig, nachdem das Management im folgenden Analyst Call auf die unsichere Wirtschaftslage und die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Google-Suche ein eher skeptisches Bild skizzierten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Da half es dann auch nicht, dass Reddit fĂŒr das laufende GeschĂ€ftsquartal ein positives Bild zeichnete, einen Umsatz zwischen 410 und 430 Millionen US-Dollar erwartet, deutlich ĂŒber der Erwartung der Wall Street, die mit einem Umsatz von 396 Millionen US-Dollar gerechnet hatte. Die weltweite Zahl der tĂ€glich aktiven Nutzer (DAUs) stieg im ersten Quartal gegenĂŒber dem Vorjahr um 31 % auf 108,1 Millionen. Analysten hatten mit 107,3 Millionen gerechnet. Die weltweite Zahl der angemeldeten DAUs stieg im ersten Quartal gegenĂŒber dem Vorjahr um 23 % auf 48,7 Millionen, wĂ€hrend die weltweite Zahl der nicht angemeldeten DAUs um 38 % auf 59,4 Millionen stieg. Zur Erinnerung: Reddit hat stark von den Änderungen bei der Google-Suche und internen Verbesserungen der Website profitiert, die zu einem Zustrom neuer und wiederkehrender Nutzer bzw. nicht angemeldeter Nutzer gefĂŒhrt haben. Das Unternehmen hat sich auf Website-Updates und Funktionen konzentriert, die nicht angemeldete Nutzer davon ĂŒberzeugen sollen, ein Konto zu erstellen und sich anzumelden, da diese fĂŒr Werbekunden wertvoller sind. Dennoch sorgten die Kommentare des CEOs Steve Huffman bzgl. des eskalierenden Handelskonflikts, besonders zwischen den USA und China fĂŒr Verstimmung unter den Marktteilnehmern. So verwies man verstĂ€rkt darauf, dass das Unternehmen „gut aufgestellt ist, um diese Situation zu meistern“ und Huffman erklĂ€rte: „Ein sich stĂ€ndig verĂ€nderndes makroökonomisches Umfeld wie dieses schafft sowohl Herausforderungen als auch Chancen“, fĂŒhrte weiter aus „Wir sind schon frĂŒher durch schwierige Zeiten gewachsen – Menschen brauchen in unsicheren Zeiten genauso viel Verbindung und Informationen.“ Das hört sich vor allem nach „Durchhalteparole“ an, unterstreicht, wenn auch zwischen den Zeilen, die Sorgen seitens diverser Social-Media-Unternehmen, sich mit massiven Marketig-Budget-Cuts folgend auf das sich unklar darstellende, konjunkturelle Umfeld konfrontiert zu sehen. Ausgehend hiervon wĂ€re ich in Bezug auf Investments in der Aktie von Reddit, wenn auch nur als Beimischung eher zurĂŒckhaltend, wĂŒrde hierfĂŒr eine klare, deutliche RĂŒckeroberung der Region um 130/135 US-Dollar sehen wollen, um den jĂŒngst etablierten AbwĂ€rtstrend als gebrochen zu erachten. Reddit Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF SparplĂ€ne: AUSGEZEICHNET

