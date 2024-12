Renault gewinnt durch Berichte über mögliche Fusion von Nissan und Honda 🚗

Die Aktien des finanziell angeschlagenen Automobilunternehmens Nissan legten heute während des Handels in Asien um fast 24 % zu, nachdem die Nachricht von einer möglichen Fusion des Unternehmens mit Honda weltweit die Runde machte. Beide Unternehmen stehen im Wettbewerb mit Tesla und chinesischen Elektrofahrzeugherstellern, die in letzter Zeit beide in der Rangliste der größten Unternehmen des Segments nach oben geklettert sind. Laut zwei anonymen Reuters-Quellen konzentrieren sich die Gespräche darauf, Wege zu finden, die Zusammenarbeit zu stärken, und schließen die Möglichkeit ein, entweder eine Holdinggesellschaft zu gründen oder eine vollständige Fusion durchzuführen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Durch einen Zusammenschluss von Honda und Nissan würde ein Unternehmen mit einem Wert von 54 Milliarden US-Dollar und einer jährlichen Produktion von 7,4 Millionen Fahrzeugen entstehen, das damit zum drittgrößten Automobilkonzern der Welt nach Fahrzeugverkäufen würde. Die heutigen Nachrichten aus Fernost stützen die Bewertung der Renault-Aktien (RNO.FR), die derzeit um 7 % zulegen. Der französische Autogigant bleibt mit einem Anteil von 36 % der größte Aktionär von Nissan. Die Aktien von Renault legen heute um 7 % zu und erreichen damit den höchsten Stand seit Juli. Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

