Wie das Management bekannt gab, wird die Renault Group künftig erneut in einem strategisch neuen Bereich aktiv: Der Konzern soll wieder zu den europäischen Rüstungszulieferern zählen. Für den ohnehin seit Jahren unter Druck stehenden Automobilsektor ist das ein bemerkenswerter Schritt – denn die Branche kämpft weiterhin mit schwierigen makroökonomischen Rahmenbedingungen.

► Renault WKN: 893113 | ISIN: FR0000131906 | Ticker: RNO

Renault im Branchenvergleich: solide Zahlen, aber weniger Dynamik

Im Vergleich zu vielen europäischen Wettbewerbern schlägt sich Renault zuletzt moderat gut. Bereits 2024 meldete das Unternehmen eine Rekord-Operative Marge von 7,6 % sowie einen Umsatz von 56 Milliarden Euro.

Die Schätzungen für 2025 deuten jedoch auf eine Abkühlung beim Umsatzwachstum und einen leichten Margenrückgang hin. Damit stellt sich für Anleger eine zentrale Frage: Kann Renault mit der neuen Strategie die Phase der Stagnation bei Bewertung und Ergebnis hinter sich lassen?

Diversifizierung als Strategie: Autos, Batterien – und bald Drohnen

Renault ist bereits breit aufgestellt. Zum Portfolio gehören:

Pkw in nahezu allen Segmenten

Nutzfahrzeuge und Transportlösungen

Lkw

Batterien sowie elektrische Antriebssysteme

Nun soll ein weiteres Produkt hinzukommen: Drohnen unter der Marke „Chorus“.

Nicht alle Details des neuen Vertrags sind öffentlich bekannt. Das könnte darauf hindeuten, dass das Projekt für das französische Verteidigungsministerium eine größere Bedeutung hat. Die ersten Drohnen sollen Mitte 2026 an die französische Armee ausgeliefert werden.

1 Milliarde Euro Potenzial: Was der Drohnen-Deal bedeuten könnte

Sollte Renault die Erwartungen erfüllen, könnte daraus ein 10-Jahres-Vertrag im Umfang von rund 1 Milliarde Euro entstehen. Erste Planungen sprechen von einer Zielproduktion von 600 Drohnen pro Monat – also etwa 7.000 Einheiten pro Jahr.

Auf Basis eines Gesamtvolumens von 1 Milliarde Euro ergibt sich daraus ein rechnerischer Stückpreis von ungefähr 13.000 bis 14.000 Euro pro Drohne.

Aus reiner Umsatzperspektive wäre das für Renault kein Gamechanger. Entscheidend ist jedoch ein anderer Faktor: Margen.

Denn Rüstungssysteme gelten häufig als deutlich profitabler als klassische Fahrzeuge – teilweise mit 3- bis 4-fach höheren Margen. Genau hier könnte Renault ansetzen und die eigene Profitabilität spürbar verbessern.

Börse Aktuell: Kursreaktion und technischer Blick auf RNO.FR

Auch an der Börse blieb die Nachricht nicht ohne Wirkung. Die Aktie RNO.FR konnte zuletzt die wichtige Zone um 30 Euro erneut verteidigen. Allein die Meldung zur Expansion sorgte für einen Anstieg von über 4 %.

Damit stellt sich aus Sicht der Börse Aktuell die nächste entscheidende Frage:

Handelt es sich nur um eine kurzfristige Erholung – oder könnte sich daraus eine Trendwende entwickeln?

Renault Prognose: Sollte der Konzern tatsächlich einen langfristigen, margenstarken Vertrag etablieren, könnte das mittelfristig sowohl die Bewertung als auch die Gewinnperspektive stabilisieren.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit: Renault Prognose zwischen Transformation und Trendwende

Renaults Schritt in Richtung Drohnenproduktion zeigt, wie stark sich europäische Industrieunternehmen aktuell verändern. Die Kombination aus klassischem Automobilgeschäft und potenziell margenträchtigen Verteidigungsprojekten könnte für neue Impulse sorgen.

Für Anleger bleibt Renault damit ein spannender Kandidat für die Watchlist: Börse Aktuell spricht vieles dafür, dass die Aktie vor einer Richtungsentscheidung steht.

