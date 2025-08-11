Aktien News: Rheinmetall Aktie unter Druck – Kursrückgang und Marktentwicklungen Die Rheinmetall Aktie (RHM.DE), das führende deutsche Unternehmen für Verteidigungstechnik, ist heute um fast 4% gefallen. Dies setzt den kurzfristigen Abwärtstrend fort und bringt die Aktie auf etwa 20% Rückgang von ihrem Rekordhoch von 1.850 € pro Aktie. ►Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM Das Unternehmen, bekannt für die Produktion von 155-mm-Artilleriegranaten und Militärfahrzeugen, hat kürzlich Quartalszahlen veröffentlicht, die die hohen Erwartungen des Marktes nicht erfüllen konnten. Die Bewertung von Rheinmetall bleibt dennoch außergewöhnlich hoch, was das Vertrauen der Investoren in zukünftige Aufträge und einen robusten Auftragsbestand widerspiegelt. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Aktien News deuten darauf hin, dass die Aussicht auf einen Frieden in der Ukraine und ein mögliches Waffenstillstandsabkommen den Aufwärtstrend der Verteidigungsaktien drückt und Kapital in andere Sektoren verschiebt. Auch wenn die Chancen auf ein solches Abkommen unklar sind, wird erwartet, dass Russland weiterhin aus einer Position der Stärke verhandeln wird, wobei erhebliche Teile der Ostukraine verlangt werden. Auf der anderen Seite plant Europa, die Unabhängigkeit der Ukraine zu unterstützen und wird als „schwieriger“ in den Verhandlungen mit Russland angesehen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Rheinmetall Aktie: Marktanalysen und Kursprognosen Die Rheinmetall Aktie bleibt ein bedeutender Akteur in der europäischen Verteidigungsindustrie, aber aufgrund der hohen Bewertung könnte jede Nachricht über einen möglichen Frieden in Europa erheblichen Einfluss auf das Marktgefühl haben. Ebenso bleibt fraglich, ob die Ausgaben für die Schwerindustrie und Verteidigung auf einem hohen Niveau bleiben, wenn Russland nach einem möglichen „Frieden“ in der Ukraine eine weniger aggressive Haltung einnimmt. Technische Analysen zeigen, dass der Kurs der Rheinmetall Aktie unter den 50-Tage- und 100-Tage-exponentielle gleitenden Durchschnitten gefallen ist. Der EMA200 bei etwa 1.300 € deutet darauf hin, dass es in einem Szenario starker Trendtests zu einem weiteren Rückgang von etwa 15% kommen könnte. Diese Trendbewegung besteht bereits seit dem Winter 2022. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

