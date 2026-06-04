Nasdaq 100 Prognose: Rally pausiert nahe Rekordhoch

Das Wichtigste in Kürze Nasdaq nahe Rekordhoch

Gewinnmitnahmen unter der Oberfläche

Nasdaq 100 Prognose bleibt konstruktiv

Der Nasdaq 100 beendete die gestrige Handelssitzung mit einem moderaten Minus von 0,3%, bleibt damit jedoch nur 0,3% unter seinem Allzeithoch. Die übergeordnete Entwicklung bleibt weiterhin stark: Der Index legte im vergangenen Monat um 10,6% zu, steht seit Jahresbeginn 21,1% höher und notiert im Jahresvergleich mehr als 42% im Plus. Der jüngste Rücksetzer folgt auf eine außergewöhnlich starke Aufwärtsbewegung und könnte im Rahmen einer gesunden Konsolidierung betrachtet werden. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Nasdaq 100 Analyse: Marktbreite signalisiert Gewinnmitnahmen Die aktuelle Nasdaq 100 Analyse zeigt ein gemischtes Bild unter der Oberfläche. Lediglich 47% der Indexmitglieder schlossen den Handelstag im Plus. Besonders im Technologie- und Softwaresektor war Verkaufsdruck zu beobachten, was auf selektive Gewinnmitnahmen bei zuvor besonders starken Titeln hindeutet. Gleichzeitig bleibt die Nachfrage in einzelnen Marktsegmenten bestehen. Aktien wie Meta Platforms (META), AMD, Intel (INTC), Western Digital (WDC) und Sandisk (SNDK) entwickelten sich positiv. Zudem trugen defensive Werte und Unternehmen aus dem Materialsektor zur Stabilisierung des Index bei. Nasdaq 100 Prognose: Neue Impulse für weitere Kursgewinne erforderlich Für die weitere Nasdaq 100 Prognose bleibt entscheidend, ob neue positive Impulse den Markt unterstützen können. Mit einem TTM-KGV von 36,3 ist der Index weiterhin ambitioniert bewertet und reagiert entsprechend sensibel auf Enttäuschungen bei Unternehmensgewinnen, steigende Anleiherenditen oder eine Verschlechterung der Marktstimmung. Aus technischer und fundamentaler Sicht spricht der langfristige Trend zwar weiterhin für die Bullen. Allerdings dürfte ein nachhaltiger Ausbruch auf neue Rekordstände frische Katalysatoren erfordern. Ohne neue positive Nachrichten könnte die aktuelle Aufwärtsdynamik zunächst in eine Seitwärtsphase übergehen. Die aktuelle Nasdaq 100 Analyse deutet daher auf eine kurzfristige Konsolidierung innerhalb eines weiterhin intakten Aufwärtstrends hin. Für die Nasdaq 100 Prognose bleiben die Entwicklung der Unternehmensgewinne, die Zinserwartungen sowie die Risikobereitschaft der Anleger die wichtigsten Einflussfaktoren. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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