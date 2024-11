Rheinmetall legt um 6 % zu – dank starker Prognose und Rekordauftragsbestand

Der in Düsseldorf ansässige deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall (RHM.DE) legt heute um 6 % zu, und seine Aktien steigen auf das 1-Monats-Hoch. In diesem Jahr ist Rheinmetall mit einer Jahresperformance von 80 % der zweitstärkste DAX-Performer (nach Siemens Energy). Das Unternehmen gab bekannt, dass es inmitten des Ukraine-Krieges ein Wachstum „wie nie zuvor in der Gruppe“ verzeichnet; das Unternehmen erhöhte sein Rentabilitätsziel für das Geschäftsjahr 2024. Rheinmetall geht nicht davon aus, dass der Wahlsieg von Trump Auswirkungen auf seine Verteidigungsprogramme für die Vereinigten Staaten von Amerika haben wird, nachdem das amerikanische Unternehmen Loc Performance übernommen wurde. CEO Armin Papperger sagte, dass die Vereinigten Staaten ein starker Kernmarkt für die Gruppe sein werden, die eine industrielle Basis im Land aufbaut, und „Es spielt keine Rolle, wer Präsident in den USA ist.“

Die Auftragseingänge stiegen von Januar bis September im Vergleich zum Vorjahr um 48 % auf 21 Milliarden Euro (22,61 Milliarden US-Dollar), was auf Verträge mit der Bundeswehr und die Militärhilfe für die Ukraine zurückzuführen ist. Der Auftragsbestand erreichte mit 52 Milliarden Euro einen neuen Rekord und wird bis zum Jahresende voraussichtlich 60 Milliarden Euro erreichen. Das Unternehmen erwartet, in diesem Jahr erstmals die Schwelle von etwa 10 Milliarden Euro Jahresumsatz zu erreichen, nachdem der Umsatz von Januar bis September um 36 % auf 6,3 Milliarden Euro gestiegen ist (deutsche Kunden machen fast ein Drittel des Umsatzes aus).

German contracots hat seine Prognose für die operative Marge für das Gesamtjahr nach unten korrigiert und strebt nun das obere Ende der Prognose von 14–15 % für dieses Jahr an (11,3 % in den ersten neun Monaten). Laut den Analysten von J.P. Morgan wird Rheinmetall wahrscheinlich ein langfristiger Gewinner sein, sieht sich aber derzeit mit kurzfristigen Unsicherheiten konfrontiert, die durch den Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine und den politischen Sturm in Deutschland bedingt sind. Rheinmetall im Tageschart Auf dem Chart sehen wir die Bildung eines potenziell bullischen Flaggenmusters, wobei technische Aspekte den Test der Widerstandszone des Preiskanals bei etwa 530 EUR vorantreiben. Die Hauptwiderstandszone liegt bei 570 EUR, mit zwei früheren lokalen Höchstständen. Die Aktie hat den Rückgang abgewehrt und die Unterstützung durch EMA200 (die rote Linie) respektiert.

