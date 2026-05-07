Börse Aktuell: Rheinmetall Aktie unter Druck trotz Rekordauftragsbestand

- Die Rheinmetall Aktie gerät trotz starkem Gewinnwachstum unter Druck
- Positiv bleiben der Rekordauftragsbestand von 73 Mrd. EUR
- Insiderkäufe durch den CEO und weitere Vorstandsmitglieder
- Die Rheinmetall Aktie gerät trotz starkem Gewinnwachstum unter Druck
- Positiv bleiben der Rekordauftragsbestand von 73 Mrd. EUR
- Insiderkäufe durch den CEO und weitere Vorstandsmitglieder
Der führende europäische Rüstungskonzern Rheinmetall hat vor dem Handelsstart am Donnerstag seine endgültigen Quartalszahlen veröffentlicht. Obwohl Umsatz, Gewinn und Auftragsbestand erneut deutlich zulegen konnten, reagierte der Markt enttäuscht. Die Rheinmetall Aktie verliert am Nachmittag zwischen 2% und 3%.
► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM
Die Entwicklung zeigt einmal mehr, wie sensibel die Stimmung an der Börse aktuell gegenüber der gesamten Verteidigungsbranche ist. Bereits die vorläufigen Zahlen zu Wochenbeginn hatten ähnliche Werte signalisiert - dennoch fiel die Marktreaktion diesmal deutlich negativer aus.
Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn deutlich
Die wichtigsten Finanzkennzahlen fielen insgesamt solide aus:
- Der Umsatz stieg auf 1,94 Mrd. EUR und lag damit 7,7% über dem Vorjahreswert.
- Das operative Ergebnis verbesserte sich um 17% im Jahresvergleich auf 224 Mio. EUR.
- Der freie Cashflow erreichte 285 Mio. EUR und lag damit klar über den Markterwartungen von 181 Mio. EUR.
- Die operative Marge stieg von 10,6% auf 11,6%.
- Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,42 EUR und blieb damit unter den Erwartungen von rund 2,70 EUR.
- Besonders stark entwickelte sich der Auftragsbestand, der um 30% auf den Rekordwert von 73 Mrd. EUR anwuchs.
Trotz der starken Profitabilität enttäuschten die Umsätze die Anleger deutlich. Analysten hatten mit Erlösen von mehr als 2,1 bis 2,2 Mrd. EUR gerechnet. Nach Einschätzung des Marktes blieb Rheinmetall damit in weiten Teilen des operativen Geschäfts hinter den Erwartungen zurück.
Rheinmetall bestätigt Jahresprognose
Positiv aufgenommen wurde hingegen die Bestätigung der Unternehmensziele. Das Management bekräftigte während der Telefonkonferenz, dass für das Gesamtjahr weiterhin ein Umsatzwachstum von 40% bis 45% erwartet wird.
Zusätzliche Impulse könnten aus dem Ausbau der Produktionskapazitäten kommen. Besonders die Hochskalierung der Munitionsproduktion im spanischen Murcia steht derzeit im Fokus der Investoren.
Darüber hinaus setzt der Markt zunehmend auf steigende Auslieferungen im Lkw-Geschäft sowie auf die starke Expansion des Unternehmens im maritimen Segment.
Die schwächeren Quartalszahlen erklärte das Management vor allem mit einer hohen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr sowie den typischen Zyklen im Rüstungsgeschäft.
Insiderkäufe sorgen für Aufmerksamkeit
Besondere Aufmerksamkeit erhielten zudem mehrere Insidertransaktionen. Zwei wichtige Vorstandsmitglieder - darunter auch der CEO - kauften Aktien im Gesamtwert von fast 1 Mio. EUR.
Gerade an der Börse gelten Insiderkäufe häufig als positives Signal. Denn während es viele Gründe geben kann, Aktien zu verkaufen, gibt es meist nur einen Grund, eigene Unternehmensanteile zu kaufen: Vertrauen in die zukünftige Entwicklung.
Rheinmetall Aktie: Technische Analyse bleibt spannend
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Historisch zählen die ersten Quartale bei Rheinmetall zu den schwächeren Phasen des Geschäftsjahres. Das spiegelt jedoch weniger eine schwache Nachfrage wider, sondern vielmehr die zeitliche Struktur großer Verteidigungsaufträge.
Der Rekordauftragsbestand in Kombination mit steigenden Margen deutet weiterhin auf eine hohe operative Effizienz und solide Wachstumsperspektiven hin. Die schwächeren Umsätze dürften daher eher als temporäre Verlangsamung interpretiert werden.
Charttechnisch befindet sich die Rheinmetall Aktie aktuell weiterhin im unteren Bereich einer langfristigen Konsolidierungszone. Historisch lagen vergleichbare Kursniveaus häufig in Bereichen, in denen es zu deutlichen Gegenbewegungen kam - insbesondere mit Blick auf den RSI-Indikator.
Aus technischer Sicht bleiben vor allem die EMA100- und EMA200-Linien entscheidend für die weitere Entwicklung der Rheinmetall Aktie.
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