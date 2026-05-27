Salzgitter Aktie im AKTIEN Marathon: Langfristige Analyse & Prognose bis 2030

Salzgitter Aktie - Analyse und Einschätzung für Investoren

Im AKTIEN Marathon analysieren wir jede Woche eine Aktie mit Fokus auf langfristige Investmentchancen. Im Mittelpunkt stehen fundamentale Kennzahlen, Unternehmensdaten sowie die charttechnische Entwicklung. Anders als kurzfristige Trading-Analysen richtet sich der AKTIEN Marathon insbesondere an langfristig orientierte Anleger, die ihre Einschätzungen mit fundierten Analysen abgleichen möchten.

In dieser Ausgabe steht die Salzgitter Aktie im Fokus. Neben der aktuellen Charttechnik beleuchten wir das Geschäftsmodell, die Perspektiven bis 2028 beziehungsweise 2030 sowie Chancen und Risiken für Investoren.

► Salzgitter WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005 / Kürzel: SZG / Symbol: SZGPF

✅ Drei Key Takeaways

Die Salzgitter Aktie befindet sich weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend und notiert charttechnisch sowohl im Wochen- als auch im Tageschart bullish.

Wichtige Unterstützungen liegen aktuell an der SMA20 sowie an der SMA50 - solange diese verteidigt werden, bleiben Kursziele im Bereich von 74 EUR bis 77 EUR möglich.

Trotz der starken Kursentwicklung bleibt die fundamentale Ausgangslage herausfordernd, da der Konzern zuletzt Verluste verzeichnet hat und hohe Erwartungen bereits eingepreist sein könnten.

Salzgitter Aktie - Chartcheck im Wochenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Wochenchart der Salzgitter Aktie ist deutlich zu erkennen, dass das Papier Ende Oktober bei 12,86 EUR ein markantes Tief ausgebildet hat. Anschließend setzte zunächst eine moderate Erholung ein, ehe ab Anfang Oktober verstärktes Kaufinteresse aufkam.

Im Zuge dieser Entwicklung konnte die Salzgitter Aktie dynamisch bis an die Marke von 60 EUR ansteigen, die in der aktuellen Handelswoche erreicht wurde.

Besonders interessant ist der nachhaltige Ausbruch über die SMA200, die aktuell bei 27,64 EUR verläuft. Nachdem dieser langfristige Durchschnitt überwunden werden konnte, entwickelte sich eine starke Aufwärtsdynamik. Zwar kam es zwischenzeitlich zu einem deutlichen Rücksetzer unter die SMA20 bei aktuell 48,39 EUR, dieser wurde jedoch unmittelbar als Kaufchance genutzt.

Solange die Salzgitter Aktie per Wochenschluss oberhalb der SMA20 notiert, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt. Potenzielle Kursziele liegen bei 74,32 EUR sowie darüber bei 76,67 EUR.

Rücksetzer bis an die SMA20 wären charttechnisch zunächst als unkritisch zu bewerten. Sollte die Aktie jedoch nachhaltig unter diese Durchschnittslinie fallen, könnte sich die Korrektur in Richtung der SMA50 bei aktuell 36,52 EUR ausweiten.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart: bullisch

Salzgitter Aktie - Chartanalyse im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im Tageschart zeigt sich die Salzgitter Aktie weiterhin robust. Der Rücksetzer im März verlief exakt bis an die SMA200 bei aktuell 38,70 EUR. Bereits im Juli des Vorjahres fungierte diese Durchschnittslinie als verlässliche Unterstützung.

Von diesem Niveau aus konnte sich die Aktie erneut deutlich erholen. Größere Rücksetzer blieben bislang aus.

Das kurzfristige Chartbild bleibt ebenfalls positiv, solange die Salzgitter Aktie oberhalb der SMA20 bei aktuell 52,78 EUR notiert. In diesem Szenario könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung der bereits genannten Kursziele fortsetzen.

Die SMA20 konnte zuletzt Ende April beziehungsweise Anfang Mai erfolgreich als Unterstützung verteidigt werden. Sollte diese Unterstützung allerdings aufgegeben werden, würde sich das kurzfristige Chartbild eintrüben. In diesem Fall könnte die SMA50 bei aktuell 46,79 EUR als nächste Unterstützung fungieren.

Aktuelle Einschätzung Tageschart: bullisch

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Unternehmensprofil der Salzgitter AG

Die Salzgitter AG zählt zu den führenden Stahl- und Technologiekonzernen Europas. Das Unternehmen ist insbesondere in der Produktion und Verarbeitung von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen aktiv. Dazu gehören unter anderem Flachstahl, Profile, Grobbleche, Spundwände sowie Bauelemente.

Im Bereich Profil- und Flachstahl gehört die Salzgitter AG zu den bedeutendsten Anbietern Europas. Darüber hinaus ist der Konzern im Sondermaschinen- und Anlagenbau tätig - insbesondere für die Getränkeabfüllung und Verpackungstechnik.

Zu den bekannten Marken des Konzerns zählen unter anderem Peiner Träger, Mannesmann und KHS. Weltweit umfasst der Salzgitter-Konzern mehr als 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften.

Aktionärsstruktur Salzgitter:

Über ein Viertel der Aktien werden vom Land Niedersachsen gehalten, ein drittel von institutionellen Anlegern.

Wichtige Bewertungskennzahlen Salzgitter 2025 - 2021

Der Umsatz ist seit 2022 rückläufig und liegt 2025 auch unter dem Wert von 2021.

Die Zahl der Beschäftigten liegt 2025 nur knapp unter der Zahl 2021. Bis 2023 wurde die Zahl der Mitarbeitenden aufgestockt, in den letzten beiden Jahren des Betrachtungszeitraums wieder abgebaut.

Der pro-Kopf-Umsatz ist seit 2022 rückläufig und liegt 2025 sogar unter dem Wert von 2021. Wesentliche Produktivitätsfortschritte haben sich somit nicht eingestellt.

Das operative Ergebnis ist in den letzten beiden Jahren des Betrachtungszeitraums negativ, wobei sich diese Kennzahl von 2024 auf 2025 noch einmal verschlechtert hat.

Das Ergebnis vor Steuern, das 2022 noch über 1 Mrd. EUR gelegen ist, wurde 2025 mit - 210 Mio. EUR ausgewiesen. Zwar hat sich das Ergebnis vor Steuern mehr als halbiert, ist aber nach wie vor negativ.

Der Verlust je Anteilsschein wurde von 2024 auf 2025 deutlich reduziert. 2022 wurden noch 20 EUR pro Aktie erwirtschaftet.

Obwohl der Konzern 2024 als auch 2025 einen Verlust erwirtschaftet hat, ist die Dividende mit 0,20 EUR stabil geblieben.

Die Dividendenrendite, die 2022 noch bei 3,51 Prozent gelegen ist, belief sich 2025 auf nur noch 0,50 Prozent.

Das Eigenkapital hat sich von 2021 auf 2022 erhöht, ist dann aber sukzessive abgeschmolzen. Zwar liegt die Kennzahl 2025 über der von 2021, gegenüber 2022 ist das Eigenkapital aber um gut 10 Prozent geschrumpft.

Die Eigenkapitalquote liegt seit 2022 über der Marke von 40 Prozent, ist seit 2023 aber rückläufig.

Fazit zur Salzgitter Aktie im AKTIEN Marathon

Die Salzgitter Aktie konnte in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Rallye verzeichnen und notiert aktuell auf einem Mehrjahreshoch. Charttechnisch präsentiert sich das Papier weiterhin stark und sowohl im Wochen- als auch im Tageschart bullish.

Fundamental bleibt die Situation allerdings anspruchsvoll. Das Unternehmen verzeichnete in den vergangenen beiden Jahren Verluste. Zwar zeigen sich die Prognosen vorsichtig optimistisch, dennoch sehen wir aktuell nur begrenztes Aufwärtspotenzial.

Die starke Kursentwicklung der vergangenen Monate dürfte bereits hohe Erwartungen eingepreist haben. Entscheidend wird daher sein, ob die Salzgitter AG die Erwartungen an Wachstum und Profitabilität in den kommenden Jahren tatsächlich erfüllen kann.

Im Rahmen des AKTIEN Marathon bleiben wir daher bei einer zurückhaltenden Einschätzung gegenüber der Salzgitter Aktie.

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FAQ zur Salzgitter Aktie

Ist die Salzgitter Aktie aktuell kaufenswert?

Die Salzgitter Aktie zeigt sich charttechnisch weiterhin stark. Fundamental bestehen jedoch weiterhin Herausforderungen, da der Konzern zuletzt Verluste ausgewiesen hat. Anleger sollten daher sowohl die operative Entwicklung als auch die Konjunkturaussichten im Stahlsektor berücksichtigen.

Welche Kursziele sind bei der Salzgitter Aktie möglich?

Aus charttechnischer Sicht könnten die nächsten Kursziele der Salzgitter Aktie im Bereich von 74,32 EUR und 76,67 EUR liegen, sofern der Aufwärtstrend intakt bleibt.

Welche Rolle spielt die SMA20 bei der Salzgitter Aktie?

Die SMA20 dient aktuell als wichtige kurzfristige Unterstützung. Solange die Salzgitter Aktie oberhalb dieser Durchschnittslinie notiert, bleibt das Chartbild bullish.

Was macht die Salzgitter AG?

Die Salzgitter AG ist einer der führenden Stahl- und Technologiekonzerne Europas. Das Unternehmen produziert unter anderem Flachstahl, Röhren und Spezialmaschinen für die Getränke- und Verpackungsindustrie.

Für wen eignet sich die Salzgitter Aktie?

Die Salzgitter Aktie eignet sich vor allem für Anleger, die an eine langfristige Erholung der Stahlbranche glauben und bereit sind, zyklische Schwankungen in Kauf zu nehmen.

Was ist der AKTIEN Marathon?

Der AKTIEN Marathon ist ein langfristiges Analyseformat, in dem regelmäßig Aktien unter fundamentalen und charttechnischen Gesichtspunkten bewertet werden. Der Fokus liegt auf langfristigen Perspektiven bis 2028 beziehungsweise 2030.