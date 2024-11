Rheinmetall steigt um 5 %, markiert neue Allzeithoch, getrieben von Aussicht auf steigende Verteidigungsausgaben in Deutschland 📈

Die Aktien des deutschen Munitions- und RĂŒstungsherstellers Rheinmetall (RHM.DE) legen heute um fast 5 % zu, nachdem Bundeskanzler Scholz angedeutet hat, dass die inlĂ€ndischen Verteidigungsausgaben des Landes in den nĂ€chsten Jahren deutlich ĂŒber 2 % des BIP liegen werden. Das Unternehmen schĂ€tzt den Umsatz fĂŒr 2027 auf 20 Milliarden Euro und eine fĂŒr die Branche hohe operative Marge von 18 % und gab im Rahmen seiner PrĂ€sentation auf den Capital Market Days an, dass es sich als direkter Nutznießer der steigenden RĂŒstungsausgaben in der NATO und der EU sieht. Die Aktien des Unternehmens werden heute auf neuen historischen HöchststĂ€nden gehandelt und sind in den letzten 30 Tagen um mehr als 20 % gestiegen. Rheinmetall beabsichtigt außerdem, in den US-Markt einzutreten und ein Joint Venture mit dem italienischen Unternehmen Leonardo zu grĂŒnden. Russland hat den Erstschlag der Ukraine mit US-Langstreckenraketen vom Typ ATACMS bestĂ€tigt; 5 der 6 Raketen, die Russland in der Region Brjansk abgefangen hat, von denen Teile eine Waffenfabrik beschĂ€digen sollten. Der Schritt wird wahrscheinlich zu einer Eskalation fĂŒhren, bevor der Winter einsetzt. Kreml-Sprecher Peskov gab an, dass Moskau nicht ĂŒberrascht sei, dass die letzten Wochen von Bidens Kandidatur eine Eskalation des Krieges mit sich bringen; fĂŒr Investoren öffnet dies die TĂŒr fĂŒr Spekulationen ĂŒber eine mögliche „VorlĂ€ufigkeit“ der Situation, die Donald Trump zu lösen versprochen hat;

Russland hat eine angemessene Reaktion angekĂŒndigt, indem Wladimir Putin heute eine „aktualisierte“ Nukleardoktrin unterzeichnet hat, nach der Russland Atomwaffen einsetzen kann, auch im Falle konventioneller Angriffe auf russisches oder belarussisches Territorium. Der Kreml hat angedeutet, dass der Einsatz von Raketen zu dem Schluss fĂŒhrt, dass westliche LĂ€nder als direkt in den Krieg gegen Russland verwickelt angesehen werden Auch bei anderen Aktien von RĂŒstungsunternehmen in Europa, darunter BAE Systems, Leonardo, Dassault Aviation und SAAB, ist eine positive Stimmung zu beobachten. Gold legt um mehr als 1 % zu, aber Energierohstoffe reagieren kaum auf die Aussicht auf geopolitische Spannungen; Gas- und Ölkontrakte werden heute unverĂ€ndert gehandelt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: : xStation5  von XTB

