Die Aktien des R√ľstungskonzerns Rheinmetall (Ticker: RHM) stehen vor einem Ausbruch auf neue Allzeithochs. Und auch wenn die Aktien von Rheinmetall seit Februar 2022, folgend auf die Invasion der Ukraine durch Russland und die anschlie√üende Ank√ľndigung eines ‚ÄěSonderverm√∂gens‚Äú f√ľr R√ľstungsausgaben von 200 Mrd. Euro der Bundesregierung sich zwischenzeitlich mehr als verf√ľnffacht haben, k√∂nnte sich der Trend in der Aktie in den kommenden Monaten weiter fortschreiben. Rheinmetall vor neuen Allzeithochs ūüĒī Entwicklungen auf X und Facebook befeuern Spekulationen um steigende R√ľstungsausgaben Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien¬†Trading |ūüĒī Rheinmetall¬†Handelsideen¬†ūüĒī Prognose¬†& Ausblick ‚Ėļ Rheinmetall WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker: RHM Wie ich zu dieser Einsch√§tzung komme, dazu muss ich tats√§chlich etwas weiter ausholen, denn der Grund f√ľr meine Einsch√§tzung liegt in den j√ľngsten Entwicklungen auf den Plattformen X rund um Elon Musk und auch auf Facebook bz. Meta und Mark Zuckerberg:¬† Gestern fand bekanntlich der Space zwischen Musk und der AfD-Kanzlerkandidatin Weidel statt, der besonders seitens der Mainstream-Medien sehr kritisch be√§ugt wurde. Dar√ľber hinaus wurde vor dem Space bekannt, dass Br√ľssel 150 Beamte f√ľr den Meinungsaustausch zwischen Musk und Weidel abgestellt hatte, die der Konversation folgen sollten, vermutlich mit der Ma√ügabe zu h√∂ren, ob die gesprochenen Worte auch alle DSA-konform sind. Dass das nicht mehr viel mit Meinungsfreiheit, dem Eckpfeiler einer Demokratie zu tun hat, ist offensichtlich.¬† Bereits zu Beginn der Woche stellte ich mir die Frage, warum Musk dieses Gespr√§ch mit Weidel sucht, war mir sicher, dass das nicht nur zu Promotionszwecken seiner Plattform X als Ort des freien Meinungsaustauschs zu tun haben d√ľrfte.¬† Best√§tigung fand ich dann bereits am Montag, als sich die zweite, gro√üe Social Media Platform bzw. dessen CEO Mark Zuckerberg zu Wort meldete, den Hardcore-Trump-Unterst√ľtzer Dana White (CEO der UFC) in den Meta-Vorstand berief und zeitgleich in einer Videobotschaft ‚ÄěFaktenchecker‚Äú von Facebook und Instagram verbannte und in Zukunft auf ‚ÄěCommunity Notes‚Äú √§hnlich zu X setzen wolle.¬† Wie bereits vergangenes Wochenende meinerseits thematisiert, k√∂nnte der Grund der j√ľngsten politischen Einmischung in Deutschland, aber auch in Gro√übritannien seitens Musk als engem Trump-Vertrauten dem Umstand geschuldet sein, dass man seitens der USA zwar eine ‚ÄěAmerica First‚Äú-Strategie verfolgt, sich aber dar√ľber im Klaren ist, dass man hierf√ľr starke Partner ben√∂tigt, die man aber bspw. in Deutschland unter der aktuellen, aber auch der sich abzeichnenden Regierung nicht haben w√ľrde.¬† Mit Blick auf DSA und die hierdurch bspw. in der EU zu erwartende Zensur in sozialen Medien k√∂nnte eine Strategie der Trump-Administration nun sein, an die EU gerichtet plump zu sagen: ‚ÄěFinger weg von der freien Meinungs√§u√üerung oder wir versagen euch die weitere milit√§rische Unterst√ľtzung der NATO, die ihr nur erhaltet, sollten die NATO-Mitgliedsstaaten 5% ihres j√§hrlichen BIPs in Verteidigung investieren.‚Äú¬† Was uns zur Rheinmetall-Aktie bringt: auch wenn diese √úberlegung meinerseits zun√§chst reine Spekulation ist, so finde ich die j√ľngsten Entwicklungen, auch hinsichtlich Gr√∂nland oder Kanada, f√ľr eine solche Spekulation durchaus legitim.¬† Bei 5% des j√§hrlichen deutschen BIPs sprechen wir von Verteidigungsausgaben von √ľber 220 Mrd. USD, j√§hrlich, was besonders Unternehmen wie Rheinmetall stark profitieren lassen k√∂nnte.¬† Technisch bleibt die Aktie auf jeden Fall oberhalb von 600 Euro klar bullish. Rheinmetall Aktie Chartanalyse ‚Äď Daily: Quelle:¬†xStation5¬†von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! ¬† ¬† Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

