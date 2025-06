Robinhood wird zunächst nicht in den S&P 500 aufgenommen 🔴 Aktie vor Korrektur?

Die Aktien des Neo-Brokers Robinhood (Ticker: HOOD) haben folgend auf ihren Kursrutsch im MĂ€rz/April ausgehend von den Turbulenzen rund um die Importzölle Donald Trumps massive AufschlĂ€ge gesehen, sicherlich auch in der Hoffnung einer zeitnahen Aufnahme in den S&P 500 – diese wurden vergangenen Freitag enttĂ€uscht.Â

Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔮 Robinhood Handelsideen 🔮 Robinhood Prognose & Ausblick

â–ș Robinhood | WKN: A3CVQC | ISIN: US7707001027 | Ticker: HOOD

Kurz zur ErklĂ€rung: die Neugewichtung des S&P 500, die in der Regel am dritten Freitag des letzten Monats eines Quartals stattfindet, ist normalerweise ein bedeutendes Ereignis, da sie HandelsumsĂ€tze in Milliardenhöhe auslösen und passive Fonds dazu veranlassen kann, Aktien zu kaufen. Unternehmen, die in den Index aufgenommen werden, können in der Regel davon ausgehen, dass solche Fonds in den kommenden Wochen große Mengen ihrer Aktien kaufen werden.

Konkretes, aktuelles Beispiel: die Krypto-Börse Coinbase. Die Aktie schoss nach der AnkĂŒndigung im letzten Monat in der folgenden Handelssitzung um 24 % in die Höhe.

Tja, nun gilt es fĂŒr Investoren scheinbar noch einmal ein wenig geduldig zu sein, auch wenn der AufwĂ€rtstrend bei Robinhood rein fundamental weiter klar gegeben ist: das vierte Quartal stach mit einem Rekordumsatz von erstmals ĂŒber 1er Milliarde US-Dollar heraus, die anziehenden Handelsvolumina, vor allem bei KryptowĂ€hrungen, tragen hierzu einen wesentlichen Anteil bei.Â

Zudem machten jĂŒngst Meldungen die Runde, dass Robinhood plant nach Europa zu expandieren, was allerdings einige, langfristige Probleme nach sich ziehen könnte (Stichwort: Verbot von Payment for Orderflow (PFOF). Allerdings: Robinhood hat begonnen, sein GeschĂ€ftsmodell zu diversifizieren, Einnahmen aus Zinsen (Net Interest Income), Abonnements (z. B. Robinhood Gold) und anderen Dienstleistungen wie Wertpapierleihe oder Margin-Kredite gewinnen zunehmend an Bedeutung und im vierten Quartal 2024 machte PFOF laut CEO Vlad Tenev nur noch einen „kleinen Teil“ der Einnahmen aus, wĂ€hrend Zinseinnahmen durch höhere ZinssĂ€tze und Kundenguthaben stark wuchsen.

Dennoch: als Investor wĂ€re ich bzgl. der Aktie zunĂ€chst zurĂŒckhaltend, könnte mir zeitnah einen RĂŒcksetzer in Gefilde der tieferen 60ziger vorstellen, ganz besonders dann, sollte es zeitnah zu einem Fall unter die gestrigen Tiefs im Bereich um 68,50 US-Dollar kommen.Â

Robinhood Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle:Â xStation5Â von XTB

DEUTSCHE und USÂ AKTIENÂ kommissionsfrei handeln:

Â