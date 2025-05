Die Aktie der Online-Gaming- und Social-Media-Plattform Roblox (Ticker: RBLX) war im Rahmen der Erholungsbewegung im breiten Markt folgend auf die Eskalation im Handelskonflikt und die Importzoll-Orgie der Trump-Administration eine der relativ stärksten Aktien, handelte zum vergangenen Wochenschluss lediglich rund 3% unter seinen Jahreshochs aus dem Januar. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Roblox Handelsideen 🔴 Roblox Prognose & Ausblick ► Roblox WKN: A2QHVS | ISIN: US7710491033 | Ticker: RBLX Zu den Aufschlägen von größer 40% in den vergangenen vier Wochen maßgeblich beigetragen haben auch die Quartalszahlen vergangenen Donnerstag, wo Roblox nicht nur die Erwartung der Wall Street hat deutlich übertreffen können, sondern auch einen sehr starken Ausblick lieferte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Zwar wies Roblox für das vergangene Geschäftsquartal einen Verlust von 32 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 1,21 Milliarden US-Dollar aus. Aber die Analysten der Wall Street hatten mit einem Verlust von sogar 40 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von nur 1,14 Milliarden US-Dollar gerechnet. Für das erste Quartal meldete Roblox 97,8 Millionen durchschnittlich aktive Nutzer pro Tag, was einem Anstieg von 26 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, ebenfalls deutlich über der Erwartung von 93,1 Millionen. Für das laufende Geschäftsquartal erwartet Roblox Buchungen in Höhe von 1,18 Milliarden US-Dollar, die Erwartung lag hier bei 1,17 Milliarden US-Dollar. Und auch für das Gesamtjahr hob Roblox seine Schätzungen an, erwartet nun für 2025 Buchungen in Höhe von 5,285 bis 5,36 Milliarden US-Dollar, wobei die Mitte dieser Spanne einem Wachstum von 22 % gegenüber dem Vorjahr entsprechen, ebenfalls über der Erwartung der Wall Street, die mit Buchungen in Höhe von 5,27 Milliarden US-Dollar gerechnet hatte. Wie einige Leser wissen, hat Roblox massiv in den Aufbau seiner jugendorientierten Version des Metaversums investiert, einem virtuellen 3D-Raum, in dem Menschen Kontakte knüpfen und Spiele spielen können. Es zeichnet sich eine voranschreitende Monetarisierungseffizienz ab und es scheint nicht ausgeschlossen, dass Roblox mit seiner wachsenden Nutzberbasis und jüngsten Bestrebungen mit bspw. Google, noch effizienter Werbung auf seiner Plattform zu schalten, erfolgreich den Weg in Richtung Profitabilität beschreitet. Demnach bleibt auch die Aktie einen näheren Blick wert: zwar schaut der Modus kurzfristig auf der Oberseite etwas überdehnt und Chance-Risiko-Verhältnis-technisch für die kommenden 6 Monate etwas unattraktiv aus. Sollte aber ein nachhaltiger Bruch über 75/80 USD zunächst ausbleiben und die Aktie über den Sommer zwischen 60/65 nach unten und 75/80 USD nach oben konsolidieren, könnte die Aktie anschließend interessant für eine Beimischung im Portfolio im Bereich „Metaverse Plays“ werden. Roblox Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

