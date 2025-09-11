WTI Preis und Brent Rohöl Kurs im Abwärtstrend Auf den globalen Energiemärkten beobachten wir aktuell einen deutlichen Rückgang. Der WTI Preis fällt um über 2 %, und auch der Brent Rohöl Kurs steht unter Druck. Laut dem neuesten OPEC-Bericht hält der Preisaufwärtsdruck trotz solider Nachfrage und stabiler Angebotslage nicht an. Ursachen für den Preisrückgang Der Rückgang von WTI Preis und Brent Rohöl Kurs ist das Ergebnis mehrerer Faktoren: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Überangebot von Nicht-OPEC+ Produzenten wie USA, Brasilien, Kanada und Argentinien.

Aggressive Verkäufe von Futures durch Hedgefonds und institutionelle Investoren.

Saisonale Nachfrageflaute in den USA nach dem Sommer.

Konjunktursorgen in den USA und Auswirkungen von Handelszöllen.

Geringere Raffinerieauslastung in China, dem größten Ölimporteur. Kurzfristige Finanz- und Marktfaktoren überwiegen damit die stabilen Fundamentaldaten. Das bedeutet: Sollte ein geopolitisches Risiko oder ein Angebotsengpass auftreten, könnte der WTI Preis wie auch der Brent Rohöl Kurs schnell wieder anziehen. Fundamentale Nachfrage bleibt stark Die globale Konjunktur stützt weiterhin den Ölverbrauch: Weltweites BIP-Wachstum von 3,0 % (2025) und 3,1 % (2026).

Starke Nachfrage aus Asien: China mit +4,8 %, Indien mit +6,5 % (2025).

Treibstoffe & Petrochemie treiben den Verbrauch – von Flugverkehr über Logistik bis hin zu LPG und Kerosin in der Kunststoffproduktion. Das zeigt: Trotz schwächerer Preise bleiben die Nachfragefundamente für den Brent Rohöl Kurs und den WTI Preis solide. Auswirkungen der Ölpreis-Entwicklung Die Folgen der sinkenden Ölpreise sind weitreichend: Verlierer: Ölfördernde Länder wie Russland, Saudi-Arabien, USA oder Brasilien (sinkende Staatseinnahmen, schwächere Währungen).

Energieunternehmen und Förderer (geringere Margen, schwächere Unternehmensbewertungen). Gewinner: Energieimporteure wie China, Indien, Japan oder die Türkei (verbesserte Handelsbilanz).

Transport & Logistik (niedrigere Treibstoffkosten, steigende Gewinne).

Konsumenten (geringere Preissteigerungen durch sinkende Transportkosten). Technische Analyse: WTI Preis im Fokus Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Das Tageschart für OIL.WTI (D1) zeigt einen klaren Abwärtstrend mit tieferen Hochs: Widerstand: 65,20 USD (FIBO 61).

Wichtigste Unterstützung: 61,70 USD.

Bricht dieser Bereich, könnte der WTI Preis in Richtung 56,50 USD fallen.

