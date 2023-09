Im Update wollen wir die Aktien noch einmal einer kurzen Bewertung unterziehen, die wird vor sechs Wochen vorgestellt haben. Wie war unsere Einschätzung vor sechs Wochen zu den Aktien, welche Veränderungen haben sich eingestellt und wie sehen wir die Aktien heute. Dazu werden die aktuellen Charts herangezogen und kurz neu bewertet. Dies geschieht auf Basis der Charttechnik.

AKTIE IM FOKUS: BMW

Tag der Bewertung: 08.08.2023

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003 / Kürzel: BMW

Kurs am 08.08.2023: 103,12 EUR Kurs am 20.09.2023: 98,25 EUR

Summary Daily Chart 08.08.2023 : Der Aktie muss sich per Tagesschluss wieder über der 20-Tage-Linie bzw. über die 50-Tage-Linie zu schieben, um wieder in den Aufwärtskanal zu kommen. Sollte dieser Move nicht erfolgen, so könnte es weiter abwärts in Richtung der 200-Tage-Linie gehen.

Update Daily Chart 20.09.2023 : das Wertpapier ist nicht, wie vermutet, zurück in den Aufwärtskanal gelaufen. Es ging im Handelsverlauf unter die SMA200 (aktuell bei 99,43 EUR). In den letzten Handelstagen gelang die Bewegung zurück über die SMA20 (aktuell bei 96,43 EUR). Die Aktie muss sich auf der Oberseite sowohl über die SMA200 als auch über die SMA50 (aktuell bei 101,02 EUR) schieben. Ob dieser Move in den nächsten Tagen und Wochen gelingt bleibt abzuwarten. Geht es wieder unter die SMA20, so könnte es wieder zu neuen Tiefs gehen.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch / neutral

Update - übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Summary 4h Chart 08.08.2023 : Auch der kurzfristige Ausblick ist aktuell zurückhaltend zu interpretieren. Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, solange besteht die Möglichkeit, dass es wieder in Richtung der 93/92 EUR gehen könnte. Chance auf Kurssteigerungen bestehen dann, wenn sich das Wertpapier über der SMA200 festgesetzt hat.

Update 4h Chart 20.09.2023 : die Aktie hat zurückgesetzt, konnte sich aber wieder über die SMA50 (aktuell bei 96,30 EUR) als auch über die SMA20 (aktuell bei 96,76 EUR) schieben und festsetzen. Damit hat sich das Chartbild etwas aufgehellt. Denkbar sind jetzt weitere Erholungsbewegungen, die bis an die SMA200 (aktuell bei 103,20 EUR) gehen könnten. Bullisch wird es erst wieder, wenn der Anteilsschein sich über dieser Linie festgesetzt hat. Sollte sich das Wertpapier wieder unter der SMA50 festsetzen, könnte es zu neuen Tiefs gehen.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral

Update - übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

***

***

AKTIE IM FOKUS: HUGO BOSS

Tag der Bewertung: 10.08.2023

WKN: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7 / Kürzel: BOSS

Kurs am 10.08.2023: 70,91 EUR Kurs am 20.09.2023: 66,26 EUR

Summary Daily Chart 10.08.2023 : Die Aktie muss sich per Tagesschluss mindestens wieder über der SMA50 festsetzen, um Perspektive auf der Oberseite zu haben. Etabliert sich die Aktie per Tagesschluss aber wieder unter die SMA50 trübt sich das Chartbild wieder merklich ein.

Update Daily Chart 20.09.2023 : das Wertpapier hat den Move über die SMA50 (aktuell bei 70,38 EUR) nicht geschafft. Es ging in den letzten Handelswochen übergeordnet abwärts. Im Zuge der Rücksetzer wurde in dieser Handelswoche die SMA200 (aktuell bei 65,25 EUR) erreicht. Im Dunstkreis dieser Linie konnte sich die Aktie wieder erholen. Kritisch wird es, wenn sich das Wertpapier unter der SMA200 festsetzt. Weitere Abgaben wären dann möglich, die in den Bereich der 56/55 EUR gehen könnten. Um Perspektiven auf der Oberseite zu haben, muss sich der Anteilsschein zunächst über die SMA20 (aktuell bei 68,34 EUR) schieben. Die Kursmuster lassen die Interpretation zu, dass die nicht einfach werden könnte. Zu neuen Hochs geht es erst, wenn sich das Wertpapier wieder über der SMA50 etabliert hat.

Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral / bärisch

Update - übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Summary 4h Chart 10.08.2023 : Kurzfristige hat die Aktie die Chance weiter zu steigen. Aufhellen würde sich das Chart aber erst, wenn sich das Wertpapier über der SMA50 etabliert hat. Geht es unter die SMA200, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten.

Update 4h Chart 20.09.2023 : Der Anteilsschein ist zunächst an der SMA200 (aktuell bei 70,38 EUR) entlang gelaufen, im Nachgang an die SMA20 (aktuell bei 67,62 EUR) / SMA50 (aktuell bei 68,38 EUR) gerutscht. Beide Linien wurden in der letzten Handelswoche aufgebeben, wodurch sich das Chartbild bärisch eingetrübt hat. Solange die Hugo Boss Aktie unter der SMA20 notiert, könnte es weiter abwärts zu neuen Tiefs gehen. Um das 4h Chat wieder etwas zu entspannen, muss sich der Anteilsschein wieder über der SMA50 festgesetzt haben. Selbst wenn dieser Move gelingen sollte, wurde sich das Chartbild erst wieder bullisch aufhellen, wenn das Wertpapier sich über der SMA200 festgesetzt hat. Die Kursmuster lassen den Schluss zu, dass die Bewegung über die SMA200, sollte es die Aktie bis an diese Linie schaffen, nicht einfach werden könnte.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bärisch

Update - übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Quellen: xStation5 von XTB

HANDELN beim TESTSIEGER 2023: