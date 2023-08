HUGO BOSS: Kann sich die Aktie fangen? 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 10.08.2023

AKTIE IM FOKUS: HUGO BOSS

WKN: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7 / K√ľrzel: BOSS

Aktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

ABSTRACT:¬†Die Aktie formatierte Mitte Juli ein Jahreshoch, nachdem es seit November 2022 sukzessive aufw√§rts ging. Im M√§rz stellte sich zwar ein R√ľcksetzer ein, dieser wurde im Nachgang dessen wieder zur√ľckgekauft. Seit Mitte Juli schw√§chelt der Anteilsschein aber. Es ging im Zuge dessen zur√ľck unter die SMA20 (aktuell bei 72,29 EUR) bis an die SMA50 (aktuell bei 70,68 EUR). Hier gelang in den letzten Handelstagen eine Stabilisierung. Im Chart ist erkennbar, dass die SMA50 bei den letzten beiden R√ľcksetzern Anfang Juli und im Mai √ľbergeordnet ein guter Support auf Tagesbasis gewesen ist.

Ausgangslage:

Die Aktie hat in den letzten 10 Monaten deutlich zugelegt und ein Jahreshoch bei 75,64 EUR formatiert. Seit Mitte Juli haben Gewinnmitnahmen des Bild geprägt. Die Frage ist, ob sich das Wertpapier jetzt fangen kann, oder ob mit weiteren Abgaben zu rechnen ist?

Fundamentaldaten:

aktueller Preis: 70,91 EUR

Marktkapitalisierung: 4,87 Mrd. $

Umsatz 2022: 3,65 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote: 36,92 %

KGV 2023*: 15,56

4 Wochen Performance: + 0,52 %

Bewertung: leicht unterbewertet

Div. Rendite 2022: 2,63 %

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Die HUGO BOSS AG hat unerwartet starke Ergebnisse vorgelegt und auch die Jahresziele 2023, was Umsatz und Gewinn betrifft, noch einmal erh√∂ht. Der Gewinn je Aktie lag im 2. Quartal bei 1,09 EUR gegen√ľber einem Wert von 0,83 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz hat das Unternehmen im letzten Quartal auf 1,03 Mrd. EUR erh√∂ht, was einer Steigerung von 16,9 % gegen√ľber dem Vorjahr entspricht. Analysten waren von etwas geringeren Werten ausgegangen.

Insgesamt hat HUGO BOSS f√ľr dieses Jahr ein robustes Wachstum in Aussicht gestellt. Der Umsatz soll 2023 auf 4,1 - 4,2 Mrd. EUR, und damit um 12 - 15 % gegen√ľber 2022 steigen, der operative Gewinn EBIT soll um 400 - 420 Mio. EUR zulegen. Dies bedeutet eine Steigerung von 25 % gegen √ľber dem Vorjahreswert.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie formatierte Mitte Juli ein Jahreshoch, nachdem es seit November 2022 sukzessive aufw√§rts ging. Im M√§rz stellte sich zwar ein R√ľcksetzer ein, dieser wurde im Nachgang dessen wieder zur√ľckgekauft. Seit Mitte Juli schw√§chelt der Anteilsschein aber. Es ging im Zuge dessen zur√ľck unter die SMA20 (aktuell bei 72,29 EUR) bis an die SMA50 (aktuell bei 70,68 EUR). Hier gelang in den letzten Handelstagen eine Stabilisierung. Im Chart ist erkennbar, dass die SMA50 bei den letzten beiden R√ľcksetzern Anfang Juli und im Mai √ľbergeordnet ein guter Support auf Tagesbasis gewesen ist.

Sollte sich die Aktie wieder √ľber die SMA50 schieben k√∂nnen, so w√§re es wichtig, dass es, idealerweise, direkt weiter √ľber die SMA20 geht. Sollte sich diese Bewegung einstellen, so k√∂nnte die Aufw√§rtsbewegung wieder aufgenommen werden. Denkbare Anlaufziele k√∂nnten die 80,50/81,30 EUR sein. Sollte sich die Aktie √ľber diesem Level festsetzen k√∂nnen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die 88/90 EUR gehen.

Gelingt der Move aber nicht und setzt sich das Wertpapier unter der SMA50 fest, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich die Abgaben ausweiten könnten. Denkbarer Anlaufbereich könnte die SMA200 (aktuell bei 62,48 EUR) sein.

Einschätzung Tageschart, Prognose: Bärisch / neutral

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Der Aktie muss sich per Tagesschluss mindestens wieder √ľber der 50-Tage-Linie festsetzen, um Perspektive auf der Oberseite zu haben. Etabliert sich die Aktie per Tagesschluss aber wieder unter die 50-Tage-Linie tr√ľbt sich das Chartbild wieder merklich ein.¬†

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate) - mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, das sich der Anteilsschein in dieser Handelswoche an der SMA200 (aktuell bei 69,40 EUR) stabilisieren konnte. Es ist ebenso erkennbar, dass die Aktie bei den letzten R√ľcksetzern im Bereich dieser Durchschnittslinie immer wieder Erholungen abbilden konnte. Somit ist denkbar, dass sich die laufende Aufw√§rtsentwicklung weiter fortsetzen k√∂nnte.

Die Aktie muss sich zun√§chst √ľber der SMA20 (aktuell bei 70,70 EUR) festsetzen. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die SMA50 (aktuell bei 72,16 EUR) gehen. Hier wird sich zeigen, ob die Erholung Substanz hat. Gelingt es diese Durchschnittslinie zu √ľberwinden und kann sich die BOSS-Aktie √ľber der SMA50 etablieren, so k√∂nnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich die Erholung weiter fortsetzen k√∂nnte, insbesondere dann, wenn die Bewegung rasch Fahrt aufnimmt.

Sollte sich dieses Szenario nicht einstellen, so k√∂nnten R√ľcksetzer erneut an die SMA200 gehen. Kritisch w√ľrde es werden, wenn sich der Anteilsschein unter dieser Linie etabliert. Dann k√∂nnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben bis in den Bereich der 64,35/30 EUR zu laufen.

Einschätzung Tageschart, Prognose: Bärisch / neutral 

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate)

Kurzfristige hat die Aktie die Chance weiter zu steigen. Aufhellen w√ľrde sich das Chart aber erst, wenn sich das Wertpapier √ľber der SMA50 etabliert hat. Geht es unter die SMA200, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich weitere Abgaben einstellen k√∂nnten.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate) - mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Widerstände

72,16

72,29

72,49

80,50

88,35

Unterst√ľtzungen

70,70

70,68

70,48

70,07

69,40

64,33

62,48

Quellen: xStation5 von XTB

