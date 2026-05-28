DAX Verlierer: Siemens Energy Aktie mit größtem Tagesverlust

Per Xetra-Schluss notierten am Mittwoch (27.05.2026) 27 Aktien im Plus, während 13 Werte im Minus schlossen. Zu den größten DAX Verlierern gehörte die Siemens Energy Aktie, die 4,63 Prozent verlor. Ebenfalls schwächer präsentierten sich RWE mit einem Minus von 3,00 Prozent sowie Fresenius mit einem Abschlag von 1,86 Prozent.

Siemens Energy Aktie mit größtem Tagesverlust im DAX

Die Siemens Energy Aktie (ENR) war am Mittwoch der schwächste Wert im DAX und verlor per Xetra-Schluss 4,63 Prozent. Nach der starken Rally der vergangenen Monate kam es erneut zu Gewinnmitnahmen.

Siemens Energy Aktie: Chartcheck im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Siemens Energy Aktie markierte im Oktober 2025 ein Hoch bei 110,45 EUR. Anschließend nutzten Anleger das Niveau für Gewinnmitnahmen, wodurch der Kurs bis in den Bereich von 95 EUR zurücksetzte. Von dort aus konnte sich die Aktie jedoch wieder stabilisieren.

Seit Ende November dominierte ein klarer Aufwärtstrend. Die Siemens Energy Aktie erreichte dabei kontinuierlich neue Hochs. Das damalige Jahreshoch 2025 bei 124,80 EUR wurde zunächst abverkauft, die Korrektur blieb allerdings moderat.

Zu Jahresbeginn setzte sich die Aufwärtsbewegung weiter fort. Rücksetzer wurden immer wieder als Kaufgelegenheiten interpretiert. Erst das Hoch bei 171,55 EUR löste stärkere Gewinnmitnahmen aus. In der Folge fiel die Siemens Energy Aktie kurzfristig unter die Marke von 140 EUR.

Nach einer längeren Konsolidierungsphase startete die Aktie eine neue Aufwärtsbewegung und markierte zuletzt ein neues Jahreshoch bei 192,00 EUR.

Wichtige Marken im Tageschart der Siemens Energy Aktie

Das jüngste Hoch wurde zwar abverkauft, die Schwäche blieb bislang jedoch begrenzt. Die Siemens Energy Aktie fiel im Rahmen der Gewinnmitnahmen unter die SMA20, die aktuell bei 176,28 EUR verläuft, konnte sich im Bereich dieser Durchschnittslinie jedoch zunächst stabilisieren.

Sollte der schwache Tagesschluss vom Mittwoch bestätigt werden, könnte sich die Korrektur ausweiten. In diesem Fall wäre ein Rücksetzer bis an die SMA50 bei aktuell 166,48 EUR möglich.

Das Chartbild würde sich deutlicher eintrüben, wenn die Siemens Energy Aktie nachhaltig unter die SMA50 fällt. Ein Bruch dieser Marke könnte als Signal gewertet werden, dass sich die Schwäche bis in Richtung des März-Tiefs ausdehnt.

Kann sich die Aktie dagegen wieder erholen und per Tagesschluss über die SMA20 zurückkehren, würde sich die Perspektive erneut aufhellen. In diesem Szenario könnte die Siemens Energy Aktie erneut das Jahreshoch bei 192,00 EUR anlaufen. Oberhalb davon rückt das nächste größere Kursziel bei 211,00 EUR in den Fokus.

Übergeordnete Einschätzung Daily: bullisch

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Siemens Energy Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigt sich, dass die SMA200 bei aktuell 164,52 EUR den Kurs zuletzt stabilisieren konnte. Die Siemens Energy Aktie prallte mehrfach an dieser Durchschnittslinie nach oben ab.

Auch die SMA20 bei 175,00 EUR sowie die SMA50 bei 176,14 EUR unterstützten die letzte Aufwärtsbewegung deutlich. Allerdings blieb bislang eine dynamische Erholungsbewegung aus.

Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung müsste sich die Siemens Energy Aktie klar über der SMA50 etablieren und anschließend weiter nach Norden lösen. Gelingt dies, könnte erneut das Jahreshoch beziehungsweise das Kursziel bei 211,00 EUR in den Fokus rücken.

Verliert die Aktie dagegen den Kontakt zur SMA20, könnte zunächst das offene GAP bei 167,44 EUR geschlossen werden. Anschließend wäre auch ein erneuter Test der SMA200 denkbar. Anleger sollten die Kursentwicklung an dieser Marke aufmerksam beobachten.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: bullisch / neutral

Tagesprognose Siemens Energy Aktie

Nach aktueller Einschätzung ist die kurzfristige Tendenz zunächst abwärtsgerichtet.

Widerstände

175,00 EUR

176,11 EUR

176,14 EUR

176,28 EUR

177,04 EUR

178,26 EUR

180,98 EUR

187,06 EUR

192,00 EUR

211,00 EUR

Unterstützungen

167,44 EUR (GAP)

166,48 EUR

164,52 EUR

163,92 EUR

155,15 EUR

148,90 EUR (GAP)

* Angaben per Xetra-Schluss.

DER DEUTSCHE INDEX