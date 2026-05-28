DAX Verlierer: Siemens Energy Aktie mit größtem Tagesverlust

- Die Siemens Energy Aktie war mit einem Minus von 4,63 Prozent der größte DAX Verlierer am Mittwoch
- Charttechnisch bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt
- Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 könnte die Tür für einen erneuten Test des Jahreshochs bei 192,00 EUR
- Die Siemens Energy Aktie war mit einem Minus von 4,63 Prozent der größte DAX Verlierer am Mittwoch
- Charttechnisch bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt
- Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 könnte die Tür für einen erneuten Test des Jahreshochs bei 192,00 EUR
Per Xetra-Schluss notierten am Mittwoch (27.05.2026) 27 Aktien im Plus, während 13 Werte im Minus schlossen. Zu den größten DAX Verlierern gehörte die Siemens Energy Aktie, die 4,63 Prozent verlor. Ebenfalls schwächer präsentierten sich RWE mit einem Minus von 3,00 Prozent sowie Fresenius mit einem Abschlag von 1,86 Prozent.
► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR
⚡ Key Takeaways
- Die Siemens Energy Aktie war mit einem Minus von 4,63 Prozent der größte DAX Verlierer am Mittwoch.
- Charttechnisch bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt, solange die Aktie oberhalb der SMA50 bei 166,48 EUR notiert.
- Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 könnte die Tür für einen erneuten Test des Jahreshochs bei 192,00 EUR und später des Kursziels bei 211,00 EUR öffnen.
Siemens Energy Aktie mit größtem Tagesverlust im DAX
Die Siemens Energy Aktie (ENR) war am Mittwoch der schwächste Wert im DAX und verlor per Xetra-Schluss 4,63 Prozent. Nach der starken Rally der vergangenen Monate kam es erneut zu Gewinnmitnahmen.
Siemens Energy Aktie: Chartcheck im Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Siemens Energy Aktie markierte im Oktober 2025 ein Hoch bei 110,45 EUR. Anschließend nutzten Anleger das Niveau für Gewinnmitnahmen, wodurch der Kurs bis in den Bereich von 95 EUR zurücksetzte. Von dort aus konnte sich die Aktie jedoch wieder stabilisieren.
Seit Ende November dominierte ein klarer Aufwärtstrend. Die Siemens Energy Aktie erreichte dabei kontinuierlich neue Hochs. Das damalige Jahreshoch 2025 bei 124,80 EUR wurde zunächst abverkauft, die Korrektur blieb allerdings moderat.
Zu Jahresbeginn setzte sich die Aufwärtsbewegung weiter fort. Rücksetzer wurden immer wieder als Kaufgelegenheiten interpretiert. Erst das Hoch bei 171,55 EUR löste stärkere Gewinnmitnahmen aus. In der Folge fiel die Siemens Energy Aktie kurzfristig unter die Marke von 140 EUR.
Nach einer längeren Konsolidierungsphase startete die Aktie eine neue Aufwärtsbewegung und markierte zuletzt ein neues Jahreshoch bei 192,00 EUR.
Wichtige Marken im Tageschart der Siemens Energy Aktie
Das jüngste Hoch wurde zwar abverkauft, die Schwäche blieb bislang jedoch begrenzt. Die Siemens Energy Aktie fiel im Rahmen der Gewinnmitnahmen unter die SMA20, die aktuell bei 176,28 EUR verläuft, konnte sich im Bereich dieser Durchschnittslinie jedoch zunächst stabilisieren.
Sollte der schwache Tagesschluss vom Mittwoch bestätigt werden, könnte sich die Korrektur ausweiten. In diesem Fall wäre ein Rücksetzer bis an die SMA50 bei aktuell 166,48 EUR möglich.
Das Chartbild würde sich deutlicher eintrüben, wenn die Siemens Energy Aktie nachhaltig unter die SMA50 fällt. Ein Bruch dieser Marke könnte als Signal gewertet werden, dass sich die Schwäche bis in Richtung des März-Tiefs ausdehnt.
Kann sich die Aktie dagegen wieder erholen und per Tagesschluss über die SMA20 zurückkehren, würde sich die Perspektive erneut aufhellen. In diesem Szenario könnte die Siemens Energy Aktie erneut das Jahreshoch bei 192,00 EUR anlaufen. Oberhalb davon rückt das nächste größere Kursziel bei 211,00 EUR in den Fokus.
Übergeordnete Einschätzung Daily: bullisch
YouTube Trading Videos
Siemens Energy Aktie im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart zeigt sich, dass die SMA200 bei aktuell 164,52 EUR den Kurs zuletzt stabilisieren konnte. Die Siemens Energy Aktie prallte mehrfach an dieser Durchschnittslinie nach oben ab.
Auch die SMA20 bei 175,00 EUR sowie die SMA50 bei 176,14 EUR unterstützten die letzte Aufwärtsbewegung deutlich. Allerdings blieb bislang eine dynamische Erholungsbewegung aus.
Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung müsste sich die Siemens Energy Aktie klar über der SMA50 etablieren und anschließend weiter nach Norden lösen. Gelingt dies, könnte erneut das Jahreshoch beziehungsweise das Kursziel bei 211,00 EUR in den Fokus rücken.
Verliert die Aktie dagegen den Kontakt zur SMA20, könnte zunächst das offene GAP bei 167,44 EUR geschlossen werden. Anschließend wäre auch ein erneuter Test der SMA200 denkbar. Anleger sollten die Kursentwicklung an dieser Marke aufmerksam beobachten.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: bullisch / neutral
Tagesprognose Siemens Energy Aktie
Nach aktueller Einschätzung ist die kurzfristige Tendenz zunächst abwärtsgerichtet.
Widerstände
- 175,00 EUR
- 176,11 EUR
- 176,14 EUR
- 176,28 EUR
- 177,04 EUR
- 178,26 EUR
- 180,98 EUR
- 187,06 EUR
- 192,00 EUR
- 211,00 EUR
Unterstützungen
- 167,44 EUR (GAP)
- 166,48 EUR
- 164,52 EUR
- 163,92 EUR
- 155,15 EUR
- 148,90 EUR (GAP)
* Angaben per Xetra-Schluss.
DER DEUTSCHE INDEX
- Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs
- Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse
- CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten
- Hier mehr erfahren
DAX Gewinner am Mittwoch: adidas Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
Zscaler Aktie: Kurssturz nach Umsatz-Dämpfer – Jetzt die Aktie kaufen? 📉🔒
Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 28.05.26 - Aktuelle Einschätzung
DAX Prognose für Donnerstag, 28.05.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.