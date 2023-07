🔼 S&P 500 gewinnt nach Fed-Entscheidung

USD f√§llt, Wall Street steigt nach Fed-Entscheidung Die US Notenbank Fed hat den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte angehoben. Die Erkl√§rung enthielt keine wesentlichen √Ąnderungen - die US-Zentralbank wird bei ihren k√ľnftigen Entscheidungen weiterhin die eingehenden Informationen beobachten und bewerten und die Auswirkungen der Straffung auf die Inflation pr√ľfen. Die quantitative Straffung wird in dem bereits angek√ľndigten Tempo fortgesetzt. Es gab keine Hinweise darauf, dass sich der Zinserh√∂hungszyklus dem Ende zuneigt, und es wurde auch kein Hinweis auf den j√ľngsten R√ľckgang der Inflation gegeben. Die heutige Entscheidung war einstimmig.¬† Die Marktreaktion war zun√§chst ged√§mpft - der USD gab nach, w√§hrend die Aktienkurse auf und ab schwankten. Der EURUSD stieg sp√§ter an und liegt nun rund 0,2% √ľber dem Niveau vor der Bekanntgabe der Entscheidung. Auch die S&P 500-Futures / US500¬†verzeichneten im weiteren Verlauf einen Anstieg. M√∂glicherweise werden wir bis zur Pressekonferenz von Powell um 20:30 Uhr deutscher Zeit¬†warten m√ľssen, um mehr Volatilit√§t zu erleben. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass er an seiner bisherigen Aussage festhalten wird, dass es in diesem Jahr mindestens eine weitere Zinserh√∂hung geben wird. Je nachdem, wie sehr er dies betont, k√∂nnte der USD einige Verluste aufholen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Livekonto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der S&P 500 / US500 hat nach der Fed-Entscheidung ein Angebot erhalten und prallt an der Unterst√ľtzung von 4.580 Punkten und der Aufw√§rtstrendlinie ab. Der Index testet den gleitenden 50-Stunden-Durchschnitt (gr√ľne Linie). Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ABSTIMMEN - GEWINNEN - BROKERVERGLEICH WAHL 2023 Machen Sie mit bei der Wahl von Brokervergleich!¬† XTB setzt auf IHRE Stimme!

