Das Wichtigste in Kürze Moderate Trump-Rhetorik reduziert geopolitische Risiken und stützt die Märkte kurzfristig.

Der S&P 500 Index zeigt ein starkes technisches Erholungssignal mit Potenzial für neue Hochs.

Politische Unsicherheiten rund um Zölle bleiben ein möglicher Belastungsfaktor.

Börse aktuell: Entspannungssignale treiben den S&P 500 Index 📈 Die Börse aktuell zeigt sich deutlich erleichtert, nachdem Donald Trump beim World Economic Forum in Davos eine überraschend moderate Tonlage angeschlagen hat. Besonders die Abkehr von militärischer Rhetorik rund um die mögliche Übernahme Grönlands wirkte wie ein Befreiungsschlag für die Märkte. Entscheidend aus Sicht der Anleger: Der US-Präsident verzichtete vollständig auf Drohungen mit neuen Strafzöllen – ein Signal, das sofort für steigende Kurse sorgte. ► S&P 500 WKN: A0AET0 | ISIN: US78378X1072 | Ticker: US500 Drei Key Takeaways zur Börse aktuell Moderate Trump-Rhetorik reduziert geopolitische Risiken und stützt die Märkte kurzfristig. Der S&P 500 Index zeigt ein starkes technisches Erholungssignal mit Potenzial für neue Hochs. Politische Unsicherheiten rund um Zölle bleiben ein möglicher Belastungsfaktor. Trump-Rhetorik sorgt für Rückenwind am Aktienmarkt 🌍 Investoren reagierten mit spürbarer Erleichterung auf Trumps Kurswechsel. In Davos blieb nicht nur die sonst aggressive Wortwahl aus, auch sensible Themen wie Vergeltungszölle oder Deckelungen von Kreditkartenzinsen wurden bewusst nicht angesprochen. Marktbeobachter werten dies als einen taktischen Rückzug von besonders marktkritischen Vorhaben. Diese veränderte Rhetorik wirkt sich direkt auf die Börse aktuell aus, da geopolitische Risiken kurzfristig in den Hintergrund rücken und die Risikobereitschaft wieder zunimmt. S&P 500 Index: Stärkster Tagesanstieg seit November 🚀 Der S&P 500 Index legte im frühen Handel rund 1 % zu und verzeichnete damit den stärksten Tagesanstieg seit November. Zunächst erinnerte die Bewegung an die Rally vom 19. Dezember, doch das Momentum beschleunigte sich deutlich. Auffällig ist die Ähnlichkeit zur V-förmigen Erholung im Oktober: Nach einem schnellen Rücksetzer von rund 2 % bildete der Index ein lokales Tief.

Anschließend folgte eine dynamische Aufwärtsbewegung in Richtung neuer Rekordstände. Aus technischer Sicht testet der US500 derzeit die 6.900-Punkte-Marke. Ein nachhaltiger Ausbruch über das 23,6 %-Fibonacci-Retracement der letzten großen Aufwärtsbewegung würde das bullishe Szenario weiter untermauern und die laufende Schwäche klar als gesunde Korrektur einordnen. Politische Risiken bleiben ein Unsicherheitsfaktor Trotz der positiven Marktreaktion ist die Lage nicht frei von Risiken. Die Zollthematik bleibt ungelöst, da der Supreme Court bislang keine Entscheidung über Trumps Nutzung von Exekutivbefugnissen zur Umgehung des Kongresses bei Handelszöllen getroffen hat. Obwohl das Gericht zuletzt mehrere andere Urteile gefällt hat, sorgt das Ausbleiben einer klaren Positionierung weiterhin für eine latente Unsicherheit an der Börse aktuell – insbesondere für international ausgerichtete Investoren. YouTube Börsen Wissen für Alle Fazit: Börse aktuell zwischen Erleichterung und Vorsicht Die Börse aktuell profitiert klar von der rhetorischen Entspannung aus Washington und der starken technischen Verfassung des S&P 500 Index. Solange keine neuen handelspolitischen Eskalationen drohen, bleibt das Aufwärtsszenario intakt. Dennoch sollten Anleger die politischen Entwicklungen aufmerksam verfolgen, da sie jederzeit neue Volatilität auslösen können. S&P 500 Index Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

