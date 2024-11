S&P 500 markiert neue Allzeithochs 📈

🚗 Tesla-Aktien gewinnen 6 % und ĂŒberschreiten 1 Billion US-Dollar an Marktkapitalisierung Der US-Aktienmarkt setzt die durch die Ergebnisse der PrĂ€sidentschaftswahlen ausgelösten Gewinne fort. Nach dem gestrigen ersten Durchbruch der 6.000-Punkte-Marke und einem leichten RĂŒckgang unter die psychologische Barriere eröffnete der S&P 500-Index die heutige Sitzung mit weiteren Gewinnen, kehrte ĂŒber die 6.000-Punkte-Marke zurĂŒck und erreichte ein neues historisches Hoch.  Der S&P 500 ist seit Trumps Wahlsieg um mehr als 3,5 % gestiegen. Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Obwohl die prozentualen ZuwĂ€chse an der Wall Street heute nicht ĂŒbermĂ€ĂŸig hoch sind, stechen einzelne börsennotierte Unternehmen sehr stark hervor. Die Big Techs verlieren heute an Wert, dennoch wecken die Aktien von Tesla das Interesse der Anleger, die bereits um mehr als 6 % zulegen.  Die Aktien von Tesla stiegen auf den höchsten Stand seit MĂ€rz 2022. Trumps Sieg bei den PrĂ€sidentschaftswahlen und Elon Musks Engagement fĂŒr den PrĂ€sidentschaftswahlkampf des republikanischen Parteivertreters wecken angesichts des Handelskrieges mit China und des dortigen Marktes fĂŒr Elektrofahrzeuge Hoffnungen auf politische und wettbewerbsbezogene UnterstĂŒtzung fĂŒr das GeschĂ€ft von Tesla. Quelle: xStation5 von XTB Â

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlĂ€sslicher Indikator fĂŒr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.