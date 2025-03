S&P500 erneut mit Abgabedruck 📉

ūüö® Trump k√ľndigt h√∂here Z√∂lle auf Stahl und Aluminium aus Kanada an Die US-Aktienindizes begannen den Handel am Dienstag mit Abschl√§gen. Der S&P 500 ist bereits um fast 0,85 % gesunken, nachdem das Wei√üe Haus √Ąnderungen in der Handelspolitik mit Kanada angek√ľndigt hatte. Donald Trump hat den Handelsminister angewiesen, zus√§tzliche Z√∂lle in H√∂he von 25 % bis 50 % auf alle Stahl- und Aluminiumimporte aus Kanada in die Vereinigten Staaten zu erheben. Diese √Ąnderungen treten ab morgen in Kraft. Dar√ľber hinaus f√ľgte der US-Pr√§sident hinzu, dass die Z√∂lle auf in die USA importierte Autos ab dem 2. April deutlich steigen werden, wenn Kanada nicht andere Z√∂lle senkt. Die kanadische Seite hat erkl√§rt, dass die neuen Entscheidungen des Wei√üen Hauses Kanada nicht dazu veranlassen werden, seine bestehenden Z√∂lle auf die USA aufzuheben. Der Premierminister von Ontario sagte, dass seine Verwaltungseinheit, zusammen mit dem gesamten Land, nicht nachgeben werde, bis Trumps Z√∂lle vollst√§ndig aufgehoben seien. Diese Nachricht lie√ü das W√§hrungspaar USDCAD um fast 0,8 % steigen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Handelskrieg zwischen den USA und Kanada Kanada erheblich mehr schadet. Die USA sind sowohl ein wichtiger Importeur kanadischer Waren (72,5 % der kanadischen Exporte gehen in die USA) als auch ein wichtiger Exporteur (60,7 % der kanadischen Importe kommen aus den USA). Das Gleiche gilt nicht umgekehrt. Kanada geh√∂rt jedoch nach wie vor zu den wichtigsten Handelspartnern der USA, neben Mexiko, der Eurozone und China. ¬† S&P500 (M15 Interval) Aktienindizes versuchten sich zu Beginn des Tages zu erholen, aber nach der Nachricht √ľber die Erh√∂hung der Z√∂lle auf kanadische Produkte kehrte der Markt zum Verkauf zur√ľck. Der S&P 500 legte zun√§chst um 0,70 % zu, ist aber jetzt um etwa 0,70 % gesunken und testet die unteren Niveaus der gestrigen R√ľckg√§nge um 5.570 Punkte. ¬† USDCAD (M15 Interval) Noch st√§rkere Bewegungen sind beim W√§hrungspaar USDCAD zu beobachten. Die Volatilit√§t ist verst√§ndlich, da dies ein weiterer Schritt in Richtung eines Handelskrieges zwischen den USA und Kanada ist. Das Paar stieg nach Trumps Ank√ľndigung zus√§tzlicher Z√∂lle um bis zu 0,80 % an. ¬† Quellen:¬†xStation5¬†von XTB ¬† SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

