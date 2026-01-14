Die Aktie des schwedischen Rüstungskonzerns Saab AB (SAABB.SE) legt weiter zu und notiert aktuell in der Nähe ihres Allzeithochs bei rund 700 SEK je Aktie. Aus Sicht vieler Investoren bleibt die zentrale Frage: Wie tragfähig ist die aktuelle Bewertung – und was bedeutet das für die Saab AB Prognose?

► Saab AB WKN: A403UW | ISIN: SE0021921269 | Ticker: SAAB-B (Nasdaq Stockholm)

In dieser Börse Aktuell-Analyse stehen vor allem Bewertung, Margenentwicklung und geopolitische Faktoren im Mittelpunkt.

Saab AB Aktie: Bewertung wird zum Hauptthema der Saab AB Prognose

Nach der starken Kursrally hat sich Saab AB deutlich neu bewertet. Der Markt preist das Unternehmen zunehmend wie einen Wachstumswert ein – eher vergleichbar mit einem Technologieunternehmen als mit einem klassischen Defense-Konzern.

Das macht die Saab AB Prognose anspruchsvoller: Denn je höher die Erwartungen, desto größer ist das Risiko, dass die Aktie bei kleineren Enttäuschungen überreagiert.

Saab AB Wachstumstreiber: Nordische Nachfrage und kürzere Lieferketten

Saab AB erwirtschaftet rund 40% des Umsatzes in Schweden. Gleichzeitig könnte die Nachfrage in der gesamten nordischen Region zunehmen, da viele Länder strategisch umdenken:

Fokus auf kürzere und sicherere Lieferketten

steigende Sicherheitsrisiken durch Russland

zunehmende Unsicherheit über die Abhängigkeit von US-Systemen

(inklusive möglicher Interessenkonflikte in der Arktis unter der aktuellen Donald-Trump-Administration)

Für die Saab AB Prognose ist das ein klarer Rückenwind: Lokale Beschaffung und regionale Kooperationen könnten die Auftragslage mittelfristig stabilisieren.

Aeronautics-Segment: Margendruck bleibt ein Risiko

Ein weiterer Faktor für Börse Aktuell ist die Entwicklung im Bereich Aeronautics, der rund ein Viertel des Geschäfts ausmacht. Hier steht Saab AB unter Druck, da die Flugzeugplattformen mit starker internationaler Konkurrenz konkurrieren:

breite Auswahl an Fifth-Generation-Fightern

hohe Innovationsdynamik im globalen Markt

langfristig mögliche Verschiebung großer Verteidigungsbudgets in Richtung Drohnen und unbemannte Systeme

Für die Saab AB Prognose bedeutet das: Wachstum allein reicht nicht – die Profitabilität muss Schritt halten.

Saab AB Prognose 2025: Kurs läuft schneller als Gewinn

Die Bewertung von Saab AB ist zuletzt stark gestiegen, während sich der Gewinnanstieg nicht im gleichen Tempo fortgesetzt hat. Zwar lag der Nettogewinn in Q1 und Q2 2025 rund 50% im Jahresvergleich höher, doch in Q3 flachte die Entwicklung ab.

Das deutet darauf hin, dass Investoren bereits eine deutlich stärkere Expansion einpreisen – und genau das erhöht das Risiko, dass die Aktie kurzfristig überkauft wirkt.

Börse Aktuell wichtige Bewertungskennzahlen:

Kurs-Buchwert-Verhältnis (P/B) nahe 10

Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) über 5

ROIC weiterhin über WACC , aber: Kosten steigen durch schnellen Personalaufbau Verschuldung nimmt zu



Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Größtes Risiko: Ukraine-Waffenstillstand könnte Sektor-Story abkühlen

Das aus Sicht vieler Anleger offensichtlichste Risiko für Saab AB ist ein geopolitischer Stimmungswechsel: Ein möglicher Waffenstillstand oder Friedensabkommen in der Ukraine könnte die langfristigen Wachstumserwartungen für den gesamten Rüstungssektor dämpfen.

Selbst wenn die Verteidigungsausgaben strukturell erhöht bleiben, könnten Kapitalzuflüsse in den Sektor kurzfristig nachlassen – ein wichtiger Punkt für die Saab AB Prognose und die Einordnung bei Börse Aktuell.

Margenentwicklung: Netto-Marge sinkt seit Q1 2025

Ein zusätzlicher Belastungsfaktor ist die Profitabilität: Die Netto-Marge von Saab AB sinkt seit Q1 2025 und liegt nicht deutlich über dem historischen Durchschnitt.

Damit steigt der Druck, dass Saab AB nicht nur Umsatz- und Auftragswachstum liefert, sondern auch operative Effizienz und Skalierung verbessert.

Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Fazit (Börse Aktuell): Saab AB Prognose bleibt positiv – aber Bewertung erhöht Rückschlagsrisiko

Die Saab AB Aktie profitiert weiterhin von einem starken strukturellen Rückenwind im europäischen Verteidigungsmarkt. Gleichzeitig zeigt die Bewertung, dass viele positive Entwicklungen bereits eingepreist sind.

Die Saab AB Prognose bleibt damit grundsätzlich konstruktiv, allerdings steigt das Risiko kurzfristiger Rücksetzer, wenn Margen und Gewinnwachstum nicht überzeugend nachziehen oder geopolitische Risiken abnehmen.

