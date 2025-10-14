Salesforce Aktie: Kooperation mit OpenAI & Anthropic vertieft – Kurs bleibt im Abwärtstrend

- Erweiterte OpenAI-Integration
- Anthropic-Kooperation für sensible Branchen
- Aktienkurs unter Druck trotz KI-Boom
🤖 Salesforce Aktie: KI-Allianz mit OpenAI & Anthropic – Kurs bleibt dennoch unter Druck
💬 Einleitung
Am 14. Oktober gab Salesforce (CRM.US) die Erweiterung ihrer strategischen Partnerschaften mit OpenAI und Anthropic bekannt. Ziel der Kooperationen ist es, die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) innerhalb des Agentforce 360-Ökosystems deutlich zu vertiefen.
Die Partnerschaften sollen Salesforce in eine neue Ära der intelligenten Automatisierung und Datenanalyse führen. Dennoch reagiert die Börse zurückhaltend – die Salesforce Aktie verlor trotz der Ankündigung über 1 % am Tag der Veröffentlichung.
► Salesforce ISIN: US79466L3024 | WKN: A0B87V | Ticker: CRM.US
🔑 Key Takeaways
1️⃣ Erweiterte OpenAI-Integration:
Salesforce verknüpft die Agentforce 360-Plattform direkt mit ChatGPT, wodurch Nutzer Verkaufsdaten analysieren, Kundeninteraktionen auswerten und Tableau-Visualisierungen per Texteingabe erstellen können.
Zudem werden neue Tools zur Erstellung von AI-Agents und Prompts auf Basis der neuesten OpenAI-Modelle (u. a. GPT-5) integriert.
2️⃣ Anthropic-Kooperation für sensible Branchen:
Die Zusammenarbeit zielt auf regulierte Sektoren wie Finanzen oder Gesundheitswesen. Das Claude-Modell wird zur zentralen KI-Schicht von Agentforce 360, mit enger Integration in Slack, um Teams direkten Zugang zu KI-Funktionen zu ermöglichen.
3️⃣ Aktienkurs unter Druck trotz KI-Boom:
Trotz solider Fundamentaldaten und wachsender KI-Aktivitäten verlor die Salesforce Aktie 2025 rund 15 %. Anleger reagieren zunehmend skeptisch auf KI-News, die früher Kursfeuerwerke auslösten.
🤝 Salesforce setzt auf KI-Partnerschaften mit OpenAI & Anthropic
Die vertiefte Kooperation mit OpenAI ermöglicht Salesforce-Kunden, mithilfe von ChatGPT Geschäfts- und Verkaufsdaten per natürlicher Sprache zu durchsuchen, Kundenkommunikation zu analysieren und daraus automatisierte Erkenntnisse zu gewinnen.
Zudem wird ein neues KI-Verkaufstool in ChatGPT speziell für Salesforce-Nutzer eingeführt – inklusive vollständiger Datenkontrolle und Datenschutzkonformität.
Parallel stärkt die Zusammenarbeit mit Anthropic die Datensicherheit und regulatorische Compliance. Der Fokus liegt auf KI-Anwendungen für Finanzinstitute, wobei das Claude-Modell in Slack integriert wird, um Echtzeit-Antworten und Analysefunktionen in Team-Chats zu ermöglichen.
📊 Fundamentaldaten: Wachstum, aber skeptische Anleger
Salesforce wächst seit Jahren stark – sowohl beim Umsatz als auch bei der Profitabilität:
-
KGV: ca. 36
-
KUV: 5
-
KBV: 3
Diese Werte sind moderat im Vergleich zu anderen Tech-Konzernen. Dennoch bleibt der Aktienkurs hinter den Erwartungen zurück. Anleger fragen sich zunehmend, ob die KI-Offensive auch nachhaltige Gewinne bringt oder nur kurzfristige Schlagzeilen liefert.
📉 Chartanalyse: Abwärtstrend dominiert die Salesforce Aktie
Technisch befindet sich die Salesforce Aktie (CRM.US) seit fast einem Jahr in einem klaren Abwärtstrend, der mehrfach durch Rücksetzer bestätigt wurde.
Bereits im April kam es zum gefürchteten „Death Cross“ (Kreuzung der EMA50 und EMA200 von oben), gefolgt vom „Bearish Crossover“, bei dem die EMA100 die EMA200 nach unten durchbrach – ein starkes Verkaufssignal.
🔹 Der Kurs nähert sich aktuell häufig der Unterstützung bei 229 USD.
🔹 Wird diese Marke unterschritten, droht ein Rückfall auf 194 USD, das Tief von vor zwei Jahren.
🔹 Erst oberhalb der Trendlinie könnte sich ein Trendwechsel andeuten.
💡 Anleger fragen sich: Ist die KI-Magie vorbei?
Früher sorgte jede neue Kooperation mit OpenAI oder Anthropic für zweistellige Kursgewinne – heute bleibt die Reaktion verhalten.
Die Börse scheint KI-News mittlerweile nüchterner zu bewerten, da viele Unternehmen zwar über KI sprechen, aber noch keine klaren Umsatztreiber vorweisen können.
Analysten sehen Salesforce dennoch strukturell gut aufgestellt:
Mit einem starken Produktportfolio, wachsender KI-Integration und stabilen Margen könnte der Konzern langfristig profitieren – sofern der Abwärtstrend gestoppt wird.
🧠 Fazit – Salesforce Aktie zwischen Innovation und Skepsis
Die neuen Partnerschaften mit OpenAI und Anthropic bestätigen die ambitionierte KI-Strategie von Salesforce.
Trotz überzeugender Fundamentaldaten und starkem Wachstum bleibt der Aktienkurs jedoch im Abwärtstrend.
Salesforce Aktie Chart (D1)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
