Salesforce erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2026 nach starken Ergebnissen im ersten Quartal

Salesforce.com Inc. (CRM.US) hat am Mittwoch seine Umsatz- und bereinigten Gewinnprognosen für das Geschäftsjahr 2026 angehoben, nachdem die Ergebnisse des ersten Quartals dank robuster Cloud-Ausgaben und der zunehmenden Akzeptanz seiner KI-Plattform besser als erwartet ausgefallen waren. ► Salesforce | WKN: A0B87V | ISIN: US79466L3024 | Ticker: CRM Der Anbieter von Unternehmenssoftware meldete für das erste Quartal einen Umsatz von 9,83 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen der Wall Street von 9,75 Milliarden US-Dollar und erzielte ein Wachstum von 7,6 % gegenüber dem Vorjahr. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 2,58 US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von 2,55 US-Dollar. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Agentforce-KI-Plattform zeigt vielversprechende Ergebnisse Die Agentforce-Plattform von Salesforce entwickelte sich zu einem wichtigen Wachstumsmotor. Seit ihrer Einführung hat das Unternehmen über 8.000 Verträge abgeschlossen, von denen die Hälfte bereits Umsatz generiert. Die KI-Agentenplattform trug dazu bei, dass die jährlichen wiederkehrenden Umsätze mit Data Cloud und KI auf über 1 Milliarde US-Dollar stiegen, was einem Anstieg von 120 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zeitgleich mit der Bekanntgabe der Ergebnisse gab Salesforce Pläne zur Übernahme der Datenmanagement-Plattform Informatica für 8 Milliarden US-Dollar bekannt. Dies ist die größte Transaktion des Unternehmens seit der Übernahme von Slack im Jahr 2021 für 27,1 Milliarden US-Dollar. Die Übernahme soll die Datenintegrationsfähigkeiten stärken, die für den Einsatz von KI-Agenten von entscheidender Bedeutung sind. Prognose angehoben Aufgrund der starken Ergebnisse hob Salesforce seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 von zuvor 40,5 bis 40,9 Milliarden US-Dollar auf 41 bis 41,3 Milliarden US-Dollar an. Das Unternehmen erhöhte auch die bereinigte Gewinnprognose auf 11,27 bis 11,33 US-Dollar pro Aktie. Salesforce Aktie Chartanalyse – Daily: Die Aktie wird über dem 23,6 %-Fibonacci-Retracement-Niveau gehandelt. Die Bullen werden das 38,2 %-Retracement-Niveau anvisieren, während die Bären voraussichtlich das 23,6 %-Niveau erneut testen werden. Der RSI zeigt eine kurzfristige bärische Divergenz, während der MACD nach einem bärischen Crossover weiterhin eng bleibt.

