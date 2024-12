Die Aktien von Salesforce (Ticker: CRM) sind nachbörslich auf neue Allzeithochs ausgebrochen, folgend auf solide Quartalszahlen und einen ebenso soliden Ausblick. Salesforce mit soliden Zahlen und KI-Vision 🔴 Aktie auf dem Weg Richtung $400? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen  Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Salesforce Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick ► Salesforce WKN: A0B87V | ISIN: US79466L3024 | Ticker: CRM Salesforce wies einen Gewinn pro Aktie von $2,41 gegenüber $2,44 erwartet und einen Umsatz von 9,44 Mrd. US-Dollar gegenüber 9,34 Mrd. US-Dollar erwartet aus entsprechend einem Anstieg von 8% im Vergleich zum Vorjahr. Für das vierte Quartal rechnet Salesforce mit einem Umsatz zwischen 9,90 und 10,10 Milliarden US-Dollar, ziemlich im Beriech der Erwartung der Wall Street, die einen Umsatz von 10,05 Milliarden US-Dollar erwartet hatte. Darüber hinaus hob Salesforce das untere Ende seiner Umsatzprognose an und erwartet für das Geschäftsjahr 2025 nun einen Umsatz von 37,8 bis 38 Milliarden US-Dollar, leicht über den zuvor erwarteten 37,7 bis 38 Milliarden US-Dollar. Marc Benioff, CEO von Salesforce, sagte: „Wir haben ein weiteres Quartal mit einer außergewöhnlichen finanziellen Leistung in Bezug auf Umsatz, Marge, Cashflow und cRPO erzielt“ und weiter: “Agentforce, unser vollständiges KI-System für Unternehmen, das in die Salesforce-Plattform integriert ist, steht im Mittelpunkt einer bahnbrechenden Transformation.“ Im Analyst Call stellte Benioff den jüngsten Vorstoß von Salesforce im Bereich der künstlichen Intelligenz heraus, darunter den gerade erwähnten die KI-gestützten Chatbot namens Agentforce, deren Wachstum von Investoren genau beobachtet wird, der Grund: Agentforce von Salesforce ist einer jener Chatbots, die nach ChatGPT und anderen verwandten Tools auf großen Sprachmodellen, sogenannten „LLMs“ (Large Language Modells) basieren. Amüsant, aber dennoch visionär war eine der persönlichen Anekdoten Benioffs: so hat er sich kürzlich bei einem Tauchausflug zu seinem Geburtstag in Französisch-Polynesien die Achillessehne gerissen. Benioff zeigte sich anschließend enttäuscht, dass das Krankenhaus, das ihn behandelte, seine Nachsorgetermine nicht mithilfe von KI-Agenten planen konnte. Benioff sagte in diesem Zusammenhang: „Das ist die Botschaft an unsere Kunden: Wie können Sie einigen Ihrer Mitarbeiter eine Pause gönnen, damit sie sich wieder ihrer strategischen Arbeit widmen und sich auf das Wesentliche konzentrieren können?“ Die Aktie von Salesforce scheint also auch im Jahr 2025 einen näheren Blick wert zu bleiben: bereits folgend auf den Bull Run im Anschluss an die Wahl Donald Trump stieß die Aktie auf neue Allzeithochs vor, der nun erfolgte Ausbruch über 350 macht in den Jahresschluss und auch darüber hinaus weitere Aufschläge denkbar, erstes Kursziel meiner Einschätzung nach realistisch im Bereich um $400. Salesforcer Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER!  Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

