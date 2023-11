Salesforce verzeichnet einen Kursanstieg von 6% nach den Quartalsergebnissen

Salesforce (CRM.US) startete den heutigen Handel mit einer über 7%igen bullischen Kurslücke. Die solide Performance der Unternehmensaktien heute wird durch die Veröffentlichung eines soliden Ergebnisberichts für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 (Kalenderzeitraum August-Oktober 2023) getrieben. Salesforce meldete Ergebnisse für das dritte Quartal, die besser als erwartet ausfielen. Während der Umsatz größtenteils im Einklang mit den Erwartungen lag, überraschte das Unternehmen positiv mit dem Gewinn. Das bereinigte operative Einkommen stieg gegenüber dem Vorjahr um mehr als 50%, während das bereinigte EPS von 1,40 USD auf 2,11 USD stieg (Erwartung: 2,06 USD). Das Unternehmen hat Schwierigkeiten, seinen Umsatz so schnell zu steigern wie früher, aufgrund eines kürzlichen Rückgangs der IT-Ausgaben. Die Strategie des Unternehmens, diese Periode des Rückgangs durch eine Steigerung der Effizienz zu überstehen, scheint jedoch zu funktionieren - die bereinigte operative Marge stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 8,5 Prozentpunkte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Ergebnis für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 Umsatz: 8,72 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 8,71 Milliarden US-Dollar (+11% YoY)

Abonnement- und Supportumsatz: 8,14 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 8,09 Milliarden US-Dollar (+13% YoY)

Vertrieb: 1,91 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 1,90 Milliarden US-Dollar (+11% YoY)

Dienstleistungsumsatz: 2,07 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 2,08 Milliarden US-Dollar (+12% YoY)

Plattform- und sonstiger Umsatz: 1,69 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 1,69 Milliarden US-Dollar (+11% YoY)

Marketing- und Handelsumsatz: 1,23 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 1,25 Milliarden US-Dollar (+8,9% YoY)

Abonnement- und Supportdatenumsatz: 1,25 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 1,17 Milliarden US-Dollar (+22% YoY)

Professional Services und anderer Umsatz: 579 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 621,5 Millionen US-Dollar (-4,1% YoY)

Nicht realisierter Umsatz am Quartalsende: 12,56 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 12,78 Milliarden US-Dollar

Bereinigtes Einkommen aus dem Betrieb: 2,72 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 2,64 Milliarden US-Dollar (+53% YoY)

Bereinigte operative Marge: 31,2% gegenüber erwarteten 30,4% (22,7% im Vorjahr)

Bereinigtes EPS: 2,11 US-Dollar gegenüber erwarteten 2,06 US-Dollar (1,40 US-Dollar im Vorjahr)

Verbleibende Leistungspflichten: 48,3 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 44,86 Milliarden US-Dollar (+21% YoY)

Aktuell: 23,9 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 23,17 Milliarden US-Dollar (+14% YoY)

Nicht aktuell: 24,4 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 21,72 Milliarden US-Dollar

Freier Cashflow: +1,37 Milliarden US-Dollar gegenüber +0,90 Milliarden US-Dollar erwartet

Umsatzprognose für das gesamte Geschäftsjahr 2024 wurde leicht angehoben, indem das untere Ende des prognostizierten Bereichs nach oben angepasst wurde. Die Prognose für das bereinigte EPS und die operative Marge für das Gesamtjahr wurden ebenfalls angehoben. Die Umsatzprognose für das vierte Quartal des Geschäftsjahres lag größtenteils im Einklang mit den Erwartungen, während das bereinigte EPS für das vierte Quartal höher als erwartet ausfiel. Zu beachten ist, dass die konservative Wachstumsprognose von 10% für die aktuellen verbleibenden Leistungspflichten für das vierte Quartal des Geschäftsjahres angesichts des starken 14%igen Wachstums im vierten Quartal des Geschäftsjahres erscheint. Prognose für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 Umsatz: 9,18-9,23 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 9,22 Milliarden US-Dollar

Bereinigtes EPS: 2,25-2,26 US-Dollar gegenüber erwarteten 2,17 US-Dollar

Aktuelle verbleibende Leistungspflicht: +10% Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2024

Umsatz: 34,75-34,80 Milliarden US-Dollar, gegenüber früherer Prognose von 34,7-34,8 Milliarden US-Dollar

Bereinigtes EPS: 8,18-8,19, gegenüber früherer Prognose von 8,04-8,06

Bereinigte operative Marge: 30,5%, gegenüber früherer Prognose von 'ungefähr Quellen: xStation5 von XTB HANDELN beim TESTSIEGER 2023: Der Testsieger bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB über 66.000 Trader haben abgestimmt!

Bester Service, beste Spreads und beste Technik

Überzeugen Sie sich selbst und handeln Sie beim Besten CFD Broker Deutschlands laut Brokerwahl

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 78% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.