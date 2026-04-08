Salzgitter Aktie Analyse 2026 - Aktien Marathon: Chartcheck, Prognose und Bewertung

Salzgitter Aktie - Analyse und Einschätzung für Investoren

Im Rahmen unseres Aktien Marathon analysieren wir regelmäßig ausgewählte Titel mit klarem Fokus auf langfristige Entwicklungen. Anders als kurzfristige Trading-Ansätze konzentriert sich diese Analyse auf fundamentale Kennzahlen sowie deren Projektion bis 2028 bzw. 2030.

Die Salzgitter Aktie wird dabei umfassend bewertet, sodass langfristig orientierte Anleger eine fundierte Entscheidungsgrundlage erhalten und ihre eigene Einschätzung mit einer strukturierten Analyse abgleichen können.

► Salzgitter WKN: 620200/ ISIN: DE0006202005 / Kürzel: SZG / Symbol: SZGPF

✅ Drei Key Takeaways

Chartbild neutral mit klaren Marken: Die Salzgitter Aktie bewegt sich zwischen wichtigen Durchschnittslinien. Oberhalb der SMA50 besteht Erholungspotenzial, unterhalb drohen Rücksetzer Richtung 26 EUR.

Die Salzgitter Aktie bewegt sich zwischen wichtigen Durchschnittslinien. Oberhalb der SMA50 besteht Erholungspotenzial, unterhalb drohen Rücksetzer Richtung 26 EUR. Fundamentale Lage bleibt schwach: Die letzten Jahre waren operativ enttäuschend, Dividenden wurden ausgesetzt. Erst aktuell wird wieder eine Ausschüttung erwartet.

Die letzten Jahre waren operativ enttäuschend, Dividenden wurden ausgesetzt. Erst aktuell wird wieder eine Ausschüttung erwartet. Im Aktien Marathon aktuell kein klarer Kauf: Trotz zwischenzeitlicher Kursgewinne überzeugt die Salzgitter Aktie derzeit weder charttechnisch noch fundamental als langfristiges Investment.

Salzgitter Aktie - Chartanalyse im Wochenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Salzgitter Aktie markierte im März 2022 ein Hoch bei 48,74 EUR, das im Anschluss deutlich abverkauft wurde. Zwar gelang Mitte 2022 eine zwischenzeitliche Erholung über 40 EUR, diese konnte jedoch nicht nachhaltig verteidigt werden.

Erst im Oktober 2024 bildete sich ein tragfähiger Boden. In der Folge konnte die Aktie wieder über 25 EUR ansteigen. Nach einer längeren Konsolidierungsphase setzte Mitte 2025 verstärkt Kaufinteresse ein. Diese Dynamik führte bis Februar 2026 zu einem Anstieg über 55 EUR, bevor ein Teil der Gewinne wieder abgegeben wurde.

Aktuell zeigt sich:

Rückfall unter die SMA20 (43,81 EUR)

Moderate Erholung in den letzten Wochen

Notierung unterhalb von 40 EUR

Die Bewertung des Wochencharts bleibt neutral:

Oberhalb der SMA50 (31,94 EUR) besteht weiteres Erholungspotenzial

Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 könnte das Chartbild verbessern

Ein Bruch der SMA50 würde das Risiko eines Rückgangs Richtung SMA200 (26,60 EUR) erhöhen

Prognose Wochenchart: neutral

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Salzgitter Aktie - Chartanalyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich die Bedeutung der SMA200 (33,76 EUR), die mehrfach als stabile Unterstützung fungierte - zuletzt auch Ende März.

Die Salzgitter Aktie konnte sich zuletzt von dieser Linie lösen und in Richtung SMA20 (39,33 EUR) bewegen.

Mögliche Szenarien:

Überwindung der SMA20: Anstieg bis zur SMA50 (46,41 EUR) möglich

Etablierung über SMA50: klare bullische Struktur

Rückfall unter SMA20: erneuter Test der SMA200 wahrscheinlich

Bruch der SMA200: mögliches Schließen des Gaps bei 30,38 EUR

Prognose Tageschart: neutral

Unternehmensprofil der Salzgitter AG

Die Salzgitter AG zählt zu den führenden Stahl- und Technologiekonzernen Europas. Der Fokus liegt auf:

Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen

Weiterverarbeitung und Vertrieb

Anlagenbau für Verpackungs- und Produktionssysteme

Zu den bekannten Marken gehören unter anderem:

Peiner Träger

Mannesmann

KHS

Mit über 150 Tochtergesellschaften und rund 24.000 Mitarbeitern ist der Konzern global aufgestellt.

Bewertung der Salzgitter Aktie im Aktien Marathon

Im Rahmen des Aktien Marathon ergibt sich für die Salzgitter Aktie aktuell ein gemischtes Bild:

Operative Entwicklung zuletzt schwach

Keine Dividende in den vergangenen Jahren

Wiederaufnahme von Ausschüttungen prognostiziert

Herausforderndes Marktumfeld im Stahlsektor

Trotz der zwischenzeitlichen Kursentwicklung drängt sich die Aktie derzeit nicht als klares langfristiges Investment auf.

Aktionärsstruktur Salzgitter:

Das Land Niedersachsen hält am Konzern einen Anteil von über 25 Prozent und kann damit maßgeblichen Einfluss auf die Unternehmensstrategie nehmen. Institutionelle Anleger und private Anleger halten zusammen gut 1/3 Drittel der Anteile.

Wichtige Bewertungskennzahlen Salzgitter 2025 - 2021

Zwar konnte der Umsatz von 2021 auf 2022 gesteigert werden, ist seitdem am kontinuierlich abgeschmolzen und liegt 2025 unter dem Niveau von 2021.

Die Zahl der Beschäftigten hat sich im Betrachtungszeitraum wenig verändert. Zwar wurde der Personalstamm seit 2023 abgebaut, allerdings weniger dynamisch wie der Umsatz zurückgegangen ist.

Die mehr oder weniger stabil gebliebene Zahl der Beschäftigten im Betrachtungszeitraum bei einem rückläufigen Umsatz hat auch dazu geführt, dass der pro Kopf Umsatz sein 2022 deutlich zurückgegangen ist.

Das operative Ergebnis in den letzten beiden Jahren des Betrachtungszeitraums ist negativ, gegenüber 2022 wurden gut 950 Mio. EUR weniger Ergebnis ausgewiesen.

2024 und 2025 wurden gut 600 Mio. EUR kumuliert als negatives Ergebnis vor Steuern ausgewiesen.

Nachdem 2022 noch 20 EUR pro Aktie verdient worden ist, wurden in den letzten beiden Jahren des Betrachtungszeitraum negative Ergebnisse ausgewiesen, wobei zu konstatieren ist, dass der Verlust je Aktie 2025 deutlich geringer ausgefallen ist als im Jahr zuvor.

Aufgrund der negativen Ergebnisse in den letzten beiden Jahren des Betrachtungszeitraums wurde 2025 keine Dividende ausgeschüttet, nachdem dies seit 2022 sukzessive abgeschmolzen ist.

Die Aktie war in der Vergangenheit sehr günstig, wobei in den letzten beiden Jahren, aufgrund der negativen Ergebnisse, kein KGV ausgewiesen worden ist.

Das Eigenkapital 2025 liegt gut 400 Mio. EUR unter dem Wert von 2023, ist gegenüber 2024 aber stabil geblieben.

Die Eigenkapitalquote liegt seit 2022 stabil über 40 Prozent.

Fazit zur Salzgitter Aktie

Die Salzgitter Aktie zeigt im Chartbild eine neutrale Struktur mit Chancen auf Erholung, jedoch auch klaren Risiken bei Unterstützungsbrüchen. Fundamental bleibt das Umfeld anspruchsvoll.

Im Kontext des Aktien Marathon eignet sich der Titel aktuell eher zur Beobachtung als für einen unmittelbaren Einstieg.

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FAQ zur Salzgitter Aktie

Ist die Salzgitter Aktie aktuell ein Kauf?

Die Salzgitter Aktie bietet derzeit weder ein klar bullisches Chartbild noch überzeugende fundamentale Daten. Im Aktien Marathon wird sie aktuell eher als Beobachtungswert eingestuft.

Wie ist die Prognose für die Salzgitter Aktie?

Die kurzfristige und mittelfristige Prognose ist neutral. Solange wichtige Unterstützungen wie die SMA50 halten, besteht Erholungspotenzial. Ein Bruch könnte jedoch weitere Verluste auslösen.

Welche Faktoren beeinflussen die Salzgitter Aktie?

Entscheidend sind vor allem die Entwicklung der Stahlpreise, die konjunkturelle Lage in Europa sowie die Nachfrage aus Industrie und Bauwirtschaft.

Zahlt die Salzgitter Aktie eine Dividende?

In den letzten Jahren wurde keine Dividende gezahlt. Für das laufende Jahr wird jedoch wieder eine Ausschüttung erwartet.

Welche Chancen bietet die Salzgitter Aktie langfristig?

Langfristig könnten eine Stabilisierung der Stahlmärkte und operative Verbesserungen für Wachstum sorgen. Aktuell bleibt das Umfeld jedoch anspruchsvoll.

Warum ist die Salzgitter Aktie im Aktien Marathon relevant?

Die Aktie eignet sich aufgrund ihrer zyklischen Natur gut für langfristige Analysen im Aktien Marathon, da sie stark von makroökonomischen Entwicklungen beeinflusst wird.