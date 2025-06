SAP Aktie: Umsatzerlöse erholt, Wachstum im Jahresvergleich zweistellig 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 24.06.2025

AKTIE IM FOKUS: SAP

SAP WKN: 716460 | ISIN:  DE0007164600 | Ticker: SAP

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Das Gesch√§ft f√ľr den Softwarekonzern l√§uft gut. Die Wachstumsraten gegen√ľber dem Vorjahr sind zweistellig. Auf f√ľr den Rest des Jahres ist das Management zuversichtlich die Dynamik, trotz Unsicherheiten, beizubehalten.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 250,15 EUR Marktkapitalisierung 291,06 Mrd. EUR Umsatz 2024 34,18 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 60,55 % KGV 2025* 43,19 4 Wochen Performance - 2,85 % Bewertung Fairer Preis Div. Rendite 2025*  0,93 % Branche Software / IT-Dienstleistungen

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Im 1. Quartal 2025 erh√∂hten sich die Umsatzerl√∂se um 12 Prozent bzw. w√§hrungsbereinigt um 11 Prozent auf 9.013 Mio. EUR. Die Clouderl√∂se stiegen um 27 Prozent, bzw. w√§hrungsbereinigt um 26 Prozent. die Erl√∂se f√ľr die Cloud ERP Suite stiegen um 34 Prozent, bzw. w√§hrungsbereinigt um 33 Prozent. Das Betriebsergebnis konnte im 1. Quartal 2025 um 60 Prozent auf 2,4 Mrd. EUR erh√∂ht werden. Der operative Cashflow erh√∂ht sich um 31 Prozent auf 3,8 Mrd. EUR. Das Ergebnis je Aktie bel√§uft sich auf 1,44 EUR.

Das derzeitig volatile Umfeld macht es auch der SAP schwer, belastbare Aussagen hinsichtlich der zuk√ľnftigen Entwicklung zu geben. SAP geht f√ľr das laufende Gesch√§ftsjahr davon aus, dass die Clouderl√∂se w√§hrungsbereinigt in einer Spanne zwischen 21,6 Mrd. EUR und 21,9 Mrd. EUR liegen werden. W√§hrungsbereinigt w√ľrde dies ein Wachstum von 26 Prozent bis 28 Prozent bedeuten. Das Betriebsergebnis soll sich, den Prognosen nach, in einer Spanne von 10,3 Mrd. EUR 10,6 Mrd. EUR bewegen. Dies w√ľrde einer Wachstumsrate von 26 Prozent bis 30 Prozent bedeuten. Der Free Cashflow wird auf Basis der aktuellen W√§hrungskurse bei rund 8,0 Mrd. EUR liegen. Im Vorjahr lag dieser bei 4,22 Mrd. EUR.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie bis Mitte Februar 2025 sukzessive aufw√§rtsbewegt hat. Die R√ľcksetzer, die sich eingestellt haben, wurden zeitnah zur√ľckgekauft. Die Kaufdynamik hat seit Mitte 2024 deutlich zugenommen, was sehr gut aus den Charts herausgelesen werden kann. Mitte Februar wurden das Hoch bei 282,55 EUR festgestellt. In den folgenden Handelswoche dominierte Schw√§che das Kursgeschehen. Es ging im Rahmen der Abgaben zun√§chst unter die SMA20 (aktuell bei 261,91 EUR) und nachfolgend auch unter die SMA50 (aktuell bei 255,91 EUR). Zwar konnte sich die Aktie noch einmal in den Dunstkreis der SMA20 schieben, sich aber nicht √ľber dieser Linie festsetzen. Weitere Schw√§che, die sich eingestellt hat, f√ľhrte das Papier an die SMA200 (aktuell bei 240,32 EUR), die √ľbergeordnet als Support gehalten hat. Von der SMA200 ging es direkt wieder √ľber die SMA20 / SMA50, wobei die Aufw√§rtsdynamik in den letzten Handelswochen zum Erliegen gekommen ist. Es ging in einer engen Box seitw√§rts weiter, die R√ľcksetzer konnten sich zun√§chst immer wieder an der SMA20 erholen. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass diese Durchschnittslinie der Aktie guten Support geboten hat. Diese Linie wurde aber im Rahmen von Schw√§che aufgegeben. Das Wertpapier setzte bis an und unter die SMA50 zur√ľck, hat es aber bisher geschafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu halten.

Wesentlich wird sein, dass es das Papier wieder schafft, √ľber die SMA50 bzw. √ľber die SMA20 zu laufen. Ideal w√§re es, wenn beide Linien in einem Zug genommen werden k√∂nnten. Sollten sich diese Kursmuster einstellen, so w√ľrde dies eine erneute bullische Interpretation des Tagescharts st√ľtzen. Gelingt es dem Papier auch, sich nachfolgend wieder in Richtung des Jahreshochs zu schieben, so w√§re das Tageschart wieder bullisch zu interpretieren. √úber dem aktuellen Jahreshoch k√∂nnte die Aktie dann die 315 EUR-Marke bzw. die 345/350 EUR-Marke anlaufen.

Gelingt der Move nicht und kann die Aktie die Kursmuster auf der Oberseite nicht abbilden, so k√∂nnten sich R√ľcksetzer bis in den Bereich der SMA200 ausdehnen. Die Relevanz dieser Durchschnittslinie kann sehr gut aus dem Tageschart herausgelesen werden. Geht es per Tagesschluss unter diese Linie und verliert die Aktie nachfolgend auch den Kontakt, so k√∂nnte es, im Zweifel z√ľgig, in Richtung des Jahrestiefs gehen.

Einschätzung Tageschart, Prognose:  neutral

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Das Tageschart w√§re dann wieder uneingeschr√§nkt bullisch zu interpretieren, wenn es die Aktie es schafft, sich √ľber dem aktuellen Jahreshoch zu etablieren. Ein Tagesschluss unter der SMA200 w√ľrde das Tageschart wieder deutlich eintr√ľben.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Betrachtung im 4h Chart:

Die ausgepr√§gte Seitw√§rtsphase ist im 4h Chart noch besser nachzuvollziehen. Auch auf dieser Zeitebene stabilisieren die¬†SMA20 (aktuell bei 252,40 EUR) / SMA50 (aktuell bei 261,07 EUR)¬†die R√ľcksetzer. Es ist aber auch die geringe Vola der letzten Handelswochen zu erkennen. Die Aktie konnte sich Ende der letzten Handelswoche √ľber die SMA20 / SMA50 schieben. Es ist aber nicht gelungen, diesen Vorteil zu nutzen und mit Schwung nach Norden zu laufen. Ganz im Gegenteil, Schw√§che f√ľhrte die Aktie wieder unter die SMA200, wobei das Papier bisher den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie halten konnte.¬†

Die Aktie muss so rasch wie m√∂glich versuchen, wieder √ľber die SMA200 (aktuell bei 252,40 EUR) / SMA20 zu laufen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen, ein √úberschreiten ist in unseren Augen nur mit Dynamik und mit Momentum denkbar. Stellt sich dieser Kaufdruck aber ein und kann das Papier wieder √ľber beide Linien laufen, so besteht die M√∂glichkeit, dass es aufw√§rts an die SMA50 gehen k√∂nnte. Im Chart ist aber erkennbar, dass die SMA20 als auch die SMA50 in den letzten Handelswochen ein guter Support gewesen ist, somit k√∂nnte es jetzt hart werden, √ľber diese beiden Linien zu laufen. Selbst ein √úberwinden der SMA50 w√ľrde erst dann eine Bedeutung haben, wenn sich das Papier rasch von dieser Durchschnittslinie nach Norden l√∂sen kann.

Wird der Kontakt zur SMA200 auf der anderen Seite aufgegeben, so könnte sich weitere Schwäche einstellen, die bis an das Jahrestief gehen könnte

Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral / bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Auf dieser Zeitebene muss sich die Aktie unbedingt √ľber die SMA200 /¬†SMA20 schieben und etablieren, wenn sie wieder Perspektive auf der Oberseite haben m√∂chte. Solange das Papier unter der SMA200 notiert, ist der Fokus auf die Unterseite zu richten.¬†

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Widerstände

250,65

252,47

252,85

255,91

261,07

261,81

261,91 

273,25 

282,55 

Unterst√ľtzungen

240,32

232,80

222,95 (GAP)

211,00

190,32

176,72

