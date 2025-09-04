Key Takeaways

► Sartorius ISIN: DE0007165631 | WKN: 716563 | Ticker: SRT3

Aktie im Fokus: Sartorius Prognose 2025

Börsen News – Sartorius im Wandel:

Gestern wurde bekannt gegeben, dass sich die Zusammensetzung des DAX ab dem 22.09.2025 verändert. GEA und Scout24 ersetzen Porsche VZ und Sartorius. Die Sartorius-Aktie wird ab diesem Zeitpunkt im MDAX gehandelt. Dieser Abstieg könnte kurzfristig belastend auf die Kursentwicklung wirken. Dennoch zeigt das Unternehmen im ersten Halbjahr 2025 ein solides Wachstum mit verbesserter Marge. Die Sartorius Prognose für das laufende Geschäftsjahr wurde bestätigt.

Fundamentaldaten Sartorius

Aktueller Preis: 160,80 EUR

Marktkapitalisierung: 5,50 Mrd. EUR

Umsatz 2024: 3,38 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote (2024): 49,80 %

KGV 2025 (Prognose): 69,54

4-Wochen-Performance: +5,18 %

Bewertung: Fairer Preis

Dividendenrendite 2025 (Prognose): 0,39 %

Branche: Labor- und Prozesstechnik

Sartorius Prognose und Unternehmensentwicklung

Im 1. Halbjahr 2025 steigerte Sartorius den Umsatz im Jahresvergleich um 6 % auf 1,77 Mrd. EUR. Das EBITDA legte überproportional um fast 12 % auf 527 Mio. EUR zu, die operative Marge verbesserte sich auf 29,8 %. Der Gewinn je Aktie stieg von 61 Mio. EUR im Vorjahr auf 81 Mio. EUR.

Treiber waren vor allem das margenstarke Geschäft mit Verbrauchsmaterialien sowie eine Erholung im Bereich Bioprocess Solutions. Für das Gesamtjahr 2025 erwartet Sartorius ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 6 % auf rund 3,6 Mrd. EUR und eine Margensteigerung auf 29–30 %.

Chartanalyse Sartorius Aktie

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Sartorius-Aktie zeigte 2025 eine hohe Volatilität. Nach einem Hochlauf bis fast 230 EUR kam es zu Rücksetzern bis auf das Jahrestief von 135,20 EUR. Zwischenzeitliche GAP-ups brachten Erholung, allerdings konnte die Aktie die entscheidenden gleitenden Durchschnitte (SMA50 und SMA200) nicht nachhaltig überwinden.

Widerstände: 161,51 | 164,28 | 165,51 | 182,00 | 189,60

Unterstützungen: 159,34 | 157,00 | 150,40 (GAP) | 135,20 | 105/103

Die technische Lage bleibt angespannt. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 (177,50 EUR) könnte für Aufwärtspotenzial sorgen. Auf der Unterseite droht bei Bruch der 150 EUR-Marke eine Ausweitung der Verluste.

Einschätzung & Prognose für Anleger

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Kurzfristige Prognose (4h-Chart): neutral / bärisch

Langfristige Prognose (12–18 Monate): seitwärts bis abwärtsgerichtet

Wahrscheinlichkeiten: Bull-Szenario: 30 % Bear-Szenario: 70 %



Damit bleibt die Sartorius Aktie im Fokus der Börsen News. Anleger sollten vor allem die Marken bei SMA50 und SMA200 genau beobachten.

👉 Fazit: Die Sartorius Prognose zeigt für 2025 solides Umsatzwachstum und verbesserte Margen, doch die technische Lage bleibt angespannt. Nach dem DAX-Abstieg in den MDAX steht die Aktie im Fokus der Börse – Anleger müssen mit erhöhter Volatilität rechnen.

FAQ – Sartorius Prognose & Aktie im Fokus

❓ Wie lautet die aktuelle Sartorius Prognose 2025?

Die Sartorius Prognose für 2025 bestätigt ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von rund 6 % auf etwa 3,6 Mrd. EUR. Gleichzeitig soll die operative Marge von 28 % auf 29–30 % steigen.

❓ Warum ist Sartorius aktuell im Fokus der Börsen News?

Sartorius steht im Fokus, weil die Aktie ab dem 22.09.2025 den DAX verlässt und in den MDAX wechselt. Diese Veränderung kann kurzfristig Druck auf den Kurs ausüben, während die Fundamentaldaten stabil bleiben.

❓ Welche Chancen bietet die Sartorius Aktie aktuell?

Die Aktie profitiert von einer starken Position im margenstarken Geschäft mit Verbrauchsmaterialien und einer Erholung im Bioprocess-Solutions-Segment. Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 (177,50 EUR) könnte weiteres Kurspotenzial eröffnen.

❓ Welche Risiken bestehen für Anleger bei Sartorius?

Das größte Risiko ist die technische Schwäche im Chart. Ein Rückfall unter 150 EUR könnte zu weiteren Kursverlusten führen, mit Anlaufzielen bis hin zum Jahrestief bei 135,20 EUR oder sogar in den Bereich von 105–103 EUR.

❓ Wie ist die langfristige Einschätzung der Sartorius Aktie?

Langfristig erwarten Analysten eine seitwärts bis abwärts gerichtete Entwicklung. Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt aktuell bei 30 %, die für ein bearisches Szenario bei 70 %.