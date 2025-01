Sartorius: Umsatzprognose für das Jahr 2024 bestätigt 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 16.01.2025

AKTIE IM FOKUS: Sartorius

WKN: 716560 | ISIN: DE0007165607 | Ticker: SRT

​​​​Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut:

Sartorius will bis 2028 kontinuierlich wachsen und dabei weiter profitable bleiben. Die Rahmenbedingungen in den Biopharmaka Märkten werden nach wie vor als günstig eingeschätzt.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 188,20 EUR

Marktkapitalisierung 6,51 Mrd. EUR

Umsatz 2023 3,40 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 35,25 %

KGV 2024* 67,84%

4 Wochen Performance + 4,41 %

Bewertung Leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024* 0,32 %

Branche Pharma

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern hat bei der Vorlage der Zahlen für das 3. Quartal die Prognose für 2024 bestätigt. So soll sich der Umsatz 2024 in etwa auf dem Vorjahresniveau bewegen. In 2023 hat Sartorius einen Umsatz von 3,40 Mrd. EUR erwirtschaftet. Zum Umsatzwachstum dürften auch die Akquisitionen betragen, den der Vorstand auf 1,5 Prozent einschätzt. Die EBITDA-Marge soll sich in einer Bandbreite von 27 bis 29 Prozent belaufen, wobei erwartet wird, dass die EBITDA-Marge der Sparte Lab Products & Services eine Bandbreite von 22 bis 24 Prozent ausweist, die der Sparte Bioprocess soll, eine EBITDA-Marge von 28 bis 30 Prozent erwirtschaften.

Mittelfristig bis 2028 will der Konzern weiterwachsen, und zwar schneller als der Markt. Prognostiziert werden bis 2028 ein jährliches Wachstum im unteren zweistelligen Prozentbereich. Sartorius wird auch weiterhin akquirieren, was einen Umsatzeffekt von etwa 20 Prozent ausmachen soll. Die operative Ergebnismarge soll bei 34 Prozent liegen, wobei die Sparte Bioprocess eine operative Ergebnismarge von 36 Prozent erzielen soll, die Sparte Lab Products & Service soll bei einer Ergebnismarge von 28 Prozent liegen. Fokus des Konzerns wird auch zukünftige auf der Nachhaltigkeitsagenda liegen. Bis 2030 sollen die CO2 Emissionen um durchschnittlich 10 Prozent gesenkt werden. Bis spätestens 2045 soll eine Klimaneutralität erreicht sein.

Wachstumstreiber des Biopharmamarkt sind die wachsende Weltbevölkerung, die steigenden Einkommen sowie den verbesserten Zugang zu Gesundheitsleistungen in den Schwellenländern aber auch die alternde Bevölkerung die den Industrieländern. Impulse gehen vom medizinischen Fortschritt aus, der zu einer kontinuierlichen Entwicklung und Zulassung neuer Biopharmaka sowie zu einer Verbesserung oder Indikationserweiterung bestehender Wirkstoffe führt.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie ist im ersten Quartal 2024 in einer Box im Bereich der 250 / 270 EUR seitwärts gelaufen. Anfang April 2024 stellte sich zunächst moderate Schwäche ein, die sich Mitte April dann ausgedehnt hat. Es ging mit einem GAP down in den Bereich der 225 EUR. Die Aktie konsolidierte dann länger, Mitte Mai setzte der Anteilsschein dann weiter zurück. Es ging unter die 200 EUR Marke. Nach einer kleineren Erholung Anfang Juni ging es im Handel nachfolgend dynamisch und mit Momentum abwärts. Die Aktie hat es schafft, sich nach einer kleinen Konsolidierung im Juli wieder moderat aufwärtszuschieben. Es ging im Handelsverlauf Mitte Juli mit einem großen GAP down unter die 160 EUR Marke. Das Papier konnte sich aber stabilisieren und wieder zurück an die 185 / 200 EUR schieben, ist seitdem übergeordnet in einer Box seitwärts gelaufen. Es hat sich Mitte Oktober zwar ein Ausbruch eingestellt, dieser kann aber als Fehlausbruch interpretiert werden. Es ging nachfolgend zunächst in die Box zurück. Im Rahmen von weiterer Schwäche setzte das Papier im November erneut unter die 170 EUR-Marke zurück, erreichte das Jahrestief 2024 (159,00 EUR) aber nicht. Seit Mitte November konsolidiert das Wertpapier. In den letzten Handelstagen hat sich wieder moderater Kaufdruck eingestellt, der das Papier in den Bereich der 190 EUR-Marke zurückgebracht hat.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie in den ersten drei Monaten des letzten Jahres im Dunstkreis der 20-Tage-Linie (aktuell bei 182,14 EUR) / 50-Tage-Linie (aktuell bei 180,74 EUR) seitwärts gelaufen ist. Der Rücksetzer unter die 50-Tage-Linie konnte sich zunächst im Bereich der 200-Tage-Linie (aktuell bei 196,61 EUR) stabilisieren. Aber auch diese Durchschnittslinie wurde im weiteren Handelsverlauf aufgegeben. Das Wertpapier konnte sich Mitte Mai 2024 noch einmal über die 20-Tage-Linie schieben, dort aber nicht festsetzen. Der Versuch im Juni über diese Durchschnittslinie zu kommen, scheiterte zunächst, der Move gelang dann erst im Juli. Die Aktie konnte im Zuge der Erholungsbewegung wieder bis an die 50-Tage-Linie laufen, kam hier aber nicht weiter. Nach einem weiteren Rücksetzer, der das Jahrestief formatierte, ging es wieder zurück in den Dunstkreis der 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie. Übergeordnet ist das Papier in den letzten Handelsmonaten im Dunstkreis dieser Linien weitergelaufen. Erst in den letzten Handelstagen gelang es sich über diese beiden Linien zu schieben und nachfolgend festzusetzen. Im weiteren Handelsverlauf ging es an die 200-Tage-Linie. Der Docht der Tageskerze ging über diese Durchschnittslinie, der Kerzenkörper ist rot, die Aktie hat nachfolgend wieder zurückgesetzt.

Solange es der Anteilsschein es schafft, sich über diesen beiden Durchschnittslinien (20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie) zu halten, solange könnte es wieder aufwärts gehen. Angelaufen werden könnte zunächst die 200-Tage-Linie. Um Perspektive auf der Oberseite zu haben, muss das Papier nicht nur über diese Linie schieben, sondern auch festsetzen. Die letzte Bewegung ging an diese Linie, mehr aber auch nicht. Ebenso ist die letzte Bewegung über diese Linie vor gut neun Monaten verkümmert. Somit gilt es die Kursmuster im Dunstkreis dieser Durchschnittslinie engmaschig zu beobachten, sollte die Aktie diese Linie erreichen. Kann sich die Aktie über die 200-Tage-Linie schieben, so könnte es zunächst aufwärts an die 233 EUR bzw. nachfolgend zum GAP close gehen (248,50 EUR). Als belastbar würde sich die Aufwärtsbewegung erst dann zu definieren sein, wenn sich das Wertpapier verbindlich über der 280 EUR-Marke per Tagesschluss festsetzen kann.

Rücksetzer könnten sich zunächst im Bereich der 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie stabilisieren und erholen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen, die Aktie wäre in diesem Bereich vergleichsweise gut unterstützt. Geht es aber mit Dynamik und mit Momentum unter diese beiden Linien und verliert die Aktie nachfolgend auch den Kontakt zu diesen Linien, so könnte es wieder an das Jahrestief 2024 gehen. Darunter könnte die Aktie die Marken bei 145 EUR, bzw. bei 90,40 EUR sein.

Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie könnte im Zuge weiterer Erholungsbewegungen zunächst an die 200-Tage-Linie laufen. Darüber könnte es zum GAP close gehen, sollte sich das Papier verbindlich über dieser Durchschnittslinie festsetzen können. Belastbar wäre die Aufwärtsbewegung allerdings erst dann zu interpretieren, wenn sich das Papier per Tagesschluss über der 280 EUR-Marke etabliert hat. Sollte es im Zuge von Rücksetzern wieder unter die 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie gehen trübt sich das Chartbild wieder ein.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Betrachtung im 4h Chart:

Übergeordnet ist das Papier bis Mitte Oktober im Dunstkreis der SMA200 (aktuell bei 184,05 EUR) entlanggelaufen. Im Chart ist erkennbar, dass es die Aktie es zum einen zwar geschafft hat, sich über diese Linie zu schieben es aber nicht vermocht hat sich dort auch festzusetzen. Zum anderen gingen Rücksetzer zunächst bis dahin nicht wesentlich unter diese Durchschnittslinie. Das Hoch Mitte Oktober wurde direkt wieder abverkauft. Es ging nachfolgend wieder an und unter alle drei Durchschnittslinien. Diese Bewegung lässt sich im Chart gut nachvollziehen. In den letzten Handelswochen konnte sich die Aktie wieder erholen und ist zunächst über die SMA20 (aktuell bei 189,93 EUR) und dann über die SMA50 (aktuell bei 181,54 EUR) gelaufen. Auch der Move über die SMA200 gestaltete sich völlig problemlos. In den letzten Handelstagen wurde der Kontakt zur SMA20 wieder aufgenommen. Die Aktie notiert aktuell unter dieser Durchschnittslinie.

Damit hat sich das 4h Chart etwas eingetrübt. Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Rücksetzer einstellen, die die Perspektive haben an die SMA200 bzw. nachfolgend an die SMA50 zu laufen. Insbesondere die SMA200 hat eine besondere Relevanz, was auch dem Chart auch gut herausgelesen werden kann. Entsprechend bärisch würde sich das Chartbild eintrüben, wenn die Aktie wieder unter die SMA200 bzw. unter die SMA50 fällt. Der Fokus wäre wieder auf die Unterseite zu legen, sollte das Papier den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verlieren. Stellt sich dieses Szenario ein, so könnte es erneut in Richtung des Jahrestiefs 2023 gehen.

Kann sich Aktie auf der anderen Seite kurzfristig wieder über die sMA20 schieben und etablieren, so wäre es in unseren Augen zwingend, dass es zügig und mit Dynamik aufwärts geht und der Anteilsschein es überzeugend schafft, sich von dieser Durchschnittslinie zu lösen. Können diese Kursmuster abgebildet werden, so könnte es an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden sind.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch / neutral

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Die Aktie muss sich nach Möglichkeit zeitnah wieder über die SMA20 schieben und festsetzen. Sollte dies gelingen und stellt sich nachfolgend auch überzeugender Kaufdruck ein, so könnten erneut Anlaufziele auf der Oberseite angelaufen werden. Der Fokus wäre aber wieder auf die Unterseite zu richten, sollte sich das Papier wieder unter der SMA50 festsetzen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Widerstände

189,93

190,50

192,70

191,65

209,50

215,00

233,50

248,50 (GAP

272,50

289,50

Unterstützungen

184,05

182,14

181,56

181,54

180,74

170,20

159,00

145,00

90,40

Quelle: xStation5 von XTB

