SBB Norden-Aktien steigen nach Aker-Deal um 24 % 📈

Die Aktien des skandinavischen Gewerbeimmobilienriesen SBB Norden (SBBB.SE) sind heute um fast 24 % gestiegen, nachdem das hoch verschuldete Unternehmen einen Nettogewinn fĂŒr das erste Quartal 2025 gemeldet und sein Management eine positive ErklĂ€rung zu seiner Vereinbarung mit dem norwegischen Unternehmen Aker abgegeben hat. Leiv Synnes, CEO des Unternehmens, begrĂŒĂŸte die Vereinbarung, wonach die norwegische Aker Property Group (eine Tochtergesellschaft von Aker) mit dem Erwerb einer Beteiligung von 9,08 % neuer HauptaktionĂ€r von SBB und seinen verbundenen Unternehmen wird. Neben dem Gewinn eines neuen Hauptinvestors verbessert die Vereinbarung die Beleihungsquote des Unternehmens und stĂ€rkt die Aussichten fĂŒr kĂŒnftige Cashflows.

Der Markt interpretierte die Vereinbarung als eine bedeutende VerĂ€nderung der Unternehmensbewertung und des Risikoprofils. SBB ist weiterhin aktiv auf der Suche nach neuen Investoren, da mehrere Schulden fĂ€llig werden. Aker erklĂ€rte sich außerdem bereit, einen Anteil an Public Property Invest AS (PPI) zu erwerben, einem weiteren Immobilienunternehmen, an dem SBB eine Mehrheitsbeteiligung hĂ€lt.

SBB wird 164 Millionen B-Aktien zu einem Preis von 4,25 SEK pro Aktie an die Aker Property Group ausgeben. Aker wird damit zum grĂ¶ĂŸten AktionĂ€r von SBB, und die Emission wird den Verschuldungsgrad voraussichtlich unter 60 % senken. Der CEO wies außerdem darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer Dividendenzahlung durch PPI gestiegen ist, was den Cashflow von SBB stĂŒtzen dĂŒrfte, da das Unternehmen nun einen grĂ¶ĂŸeren Anteil an der norwegischen Gruppe hĂ€lt. SBB kĂŒndigte außerdem die GrĂŒndung von zwei Tochtergesellschaften fĂŒr sein kommunales Immobilienportfolio an: SBB SamhĂ€lle und SBB Utveckling. Utveckling wird sich auf Entwicklungsprojekte konzentrieren, wĂ€hrend SamhĂ€lle cashflowgenerierende Immobilien verwalten wird.

