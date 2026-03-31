Scout24 Prognose: Aktie im Fokus – Dividende, Bewertung und Chartanalyse

Scout24 steht aktuell klar im Fokus vieler Anleger. Der Konzern plant, die Dividende für das Geschäftsjahr 2025 auf 1,50 EUR anzuheben, nach zuvor 1,32 EUR. Gleichzeitig wurde der Ausblick bestätigt, was die Scout24 Prognose zusätzlich stabilisiert.

Der Konzern rechnet für 2026 mit einem Umsatzwachstum von 16 bis 18 Prozent im Jahresvergleich sowie einer EBITDA-Marge von 61 bis 64 Prozent. Diese Entwicklung unterstreicht die solide operative Stärke im Bereich digitaler Dienstleistungen.

► Scout24 WKN: A12DM8 | ISIN: DE000A12DM80 | Kürzel: G24

⚡ Key Takeaways

Fundamental stark: Solides Wachstum, hohe Margen und steigende Dividende stützen die langfristig positive Scout24 Prognose.

Solides Wachstum, hohe Margen und steigende Dividende stützen die langfristig positive Scout24 Prognose. Charttechnisch schwach: Aktie bleibt unter wichtigen Durchschnitten, kurzfristig dominiert ein bärisches Szenario.

Aktie bleibt unter wichtigen Durchschnitten, kurzfristig dominiert ein bärisches Szenario. Entscheidende Marken: Erst Kurse über 79,95 EUR würden das Chartbild deutlich aufhellen und neues Aufwärtspotenzial eröffnen.

Fundamentaldaten der Scout24 Aktie

Aktueller Preis: 65,40 EUR

65,40 EUR Marktkapitalisierung: 4,57 Mrd. EUR

4,57 Mrd. EUR Umsatz 2025: 649,56 Mio. EUR

649,56 Mio. EUR Eigenkapitalquote: 70,14 %

70,14 % KGV (2026 Prognose): 18,03

18,03 Dividendenrendite (2026 Prognose): 2,63 %

2,63 % 4 Wochen Performance: -3,08 %

-3,08 % Bewertung: stark unterbewertet

stark unterbewertet Branche: Digitale Dienstleistungen

Die Zahlen zeigen eine robuste Bilanzstruktur und eine attraktive Bewertung, was die Scout24 Prognose aus fundamentaler Sicht unterstützt.

Geschäftsentwicklung und Prognose

Im Geschäftsjahr 2025 konnte Scout24 den Umsatz um knapp 15 Prozent im Jahresvergleich steigern. Das EBITDA legte um 16,5 Prozent im Jahresvergleich auf 406 Mio. EUR zu, bei einer Marge von 62,5 Prozent.

Der Nettogewinn erreichte 240 Mio. EUR, ein Plus von 50 Prozent im Jahresvergleich. Ein Teil dieses Wachstums ist auf einen Einmaleffekt durch Steuerneubewertungen zurückzuführen.

Die operative Entwicklung bleibt dennoch überzeugend und bestätigt die positive Scout24 Prognose für die kommenden Jahre.

Chartanalyse Tageschart: Bärisches Gesamtbild

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Scout24 Aktie bleibt aus charttechnischer Sicht angeschlagen.

Nach einer starken Phase bis Mitte 2025 folgte eine deutliche Korrektur:

Rückfall unter 100 EUR

Weitere Schwäche unter 70 EUR

Aktuell unter der SMA20 (68,55 EUR)

Wichtige Bedingungen für eine Trendwende:

Bruch der SMA20

nachhaltiger Anstieg über die SMA50 (72,78 EUR)

Etablierung über dem GAP bei 79,95 EUR

Solange diese Marken nicht überwunden werden, bleibt die kurzfristige Scout24 Prognose negativ.

Mögliche Kursziele auf der Unterseite:

60,88 EUR

55,20 EUR

Einschätzung: bärisch

YouTube Trading Videos

Scout24 Prognose (12–18 Monate)

Die mittelfristige Perspektive bleibt verhalten:

Bullisches Szenario: 45 %

45 % Bärisches Szenario: 55 %

Eine nachhaltige Verbesserung setzt erst über 79,95 EUR ein.

Chartanalyse 4h: Kurzfristige Schwäche dominiert

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Zeitfenster zeigt sich ebenfalls ein fragiles Bild:

Rückfall unter SMA20 und SMA50

Erholungen bislang nicht nachhaltig

Für eine Stabilisierung gilt:

Rückeroberung der SMA50

Bestätigung oberhalb der SMA200 (76,09 EUR)

Andernfalls bleibt die Abwärtsbewegung dominant.

Einschätzung: bärisch

Scout24 Prognose kurzfristig (3 Monate)

Bullisches Szenario: 40 %

40 % Bärisches Szenario: 60 %

Die Aktie bleibt anfällig für weitere Rücksetzer.

Wichtige Kursmarken der Scout24 Aktie

Widerstände:

67,75 | 68,35 | 68,55 | 68,92 | 70,55 | 72,87 | 73,35 | 75,00 | 76,09 | 76,15 | 79,95 | 86,30 | 87,50

Unterstützungen:

64,12 | 64,01 | 63,62 | 60,88 | 55,20

Fazit: Scout24 Aktie im Fokus bleibt mit gemischter Prognose

Die Scout24 Aktie überzeugt fundamental mit stabilen Wachstumsraten, hoher Profitabilität und steigender Dividende. Dennoch zeigt die Charttechnik aktuell ein schwaches Bild.

Die Scout24 Prognose bleibt daher zweigeteilt:

Langfristig solide Perspektiven

Kurzfristig erhöhte Risiken

Erst ein klarer Ausbruch über zentrale Widerstände würde das Gesamtbild nachhaltig verbessern.

AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB

Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

FAQ zur Scout24 Prognose

Was ist die aktuelle Scout24 Prognose?

Die Scout24 Prognose bleibt kurzfristig verhalten. Während die Fundamentaldaten solide sind, zeigt die Charttechnik aktuell Schwäche, sodass eine seitwärts bis abwärts gerichtete Entwicklung wahrscheinlicher ist.

Warum steht die Scout24 Aktie im Fokus?

Die Aktie steht im Fokus aufgrund der erhöhten Dividende, bestätigten Geschäftszahlen und eines starken operativen Wachstums bei Umsatz und EBITDA.

Ist die Scout24 Aktie unterbewertet?

Auf Basis der aktuellen Kennzahlen gilt die Scout24 Aktie als unterbewertet, insbesondere aufgrund stabiler Margen und einer hohen Eigenkapitalquote.

Wie hoch ist die Dividende von Scout24?

Für das Geschäftsjahr 2025 plant Scout24 eine Dividende von 1,50 EUR je Aktie, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Welche Risiken hat die Scout24 Aktie?

Die größten Risiken liegen aktuell in der schwachen charttechnischen Situation sowie möglichen weiteren Kursrückgängen unter wichtige Unterstützungsmarken.

Welche Kursmarken sind entscheidend für die Scout24 Aktie?

Wichtige Widerstände liegen bei 68,55 EUR, 72,78 EUR und 79,95 EUR. Unterstützungen befinden sich bei 60,88 EUR und 55,20 EUR.

Wann wird die Scout24 Prognose bullish?

Ein bullisches Szenario würde sich erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über die Marke von 79,95 EUR bestätigen.