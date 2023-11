Sea Limited fällt 20% nach den Quartalsergebnissen

US-gelistete Aktien von Sea Limited (SE1.US), einem singapurischen Technologiekonglomerat, verlieren heute 20%. Der Kurssturz wurde durch den enttäuschenden Quartalsbericht für das dritte Quartal 2023 ausgelöst, der zeigte, dass das Unternehmen die Gewinnerwartungen erheblich verfehlt hat. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Veröffentlichung. Umsatz übertrifft, aber Gewinne bleiben hinter den Erwartungen zurück. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Quartalsberichterstattung für das dritte Quartal 2023 von Sea Limited war gemischt, zumindest was die wichtigsten Ergebnisse betrifft. Das Unternehmen meldete einen fast 5%igen Anstieg des Umsatzes im dritten Quartal auf 3,31 Milliarden US-Dollar, angetrieben durch einen soliden Anstieg der E-Commerce-Einnahmen. Das Unternehmen konnte die Umsatzerwartungen in den Segmenten E-Commerce und Digital Entertainment übertreffen, während die Einnahmen aus Digital Financial Services im Einklang mit den Erwartungen lagen. Die Gewinne enttäuschten jedoch, da das bereinigte EBITDA in den Segmenten E-Commerce und Digital Entertainment die Erwartungen verfehlte und im Segment Digital Financial Services übertroffen wurde. Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Gewinne des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich verbessert waren. Bei genauerer Betrachtung verdienen auch die Nutzerzahlen Beachtung. Während die Anzahl der aktiven Benutzer 4 Millionen höher ausfiel als erwartet, blieb die Anzahl der zahlenden Benutzer um 6 Millionen hinter den Schätzungen zurück! Die Anzahl der aktiven und zahlenden Benutzer war jeweils um 4,2% bzw. 21,4% gegenüber dem Vorjahresquartal niedriger. Q3 2023 Geschäftsergebnisse Umsatz: 3,31 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 3,19 Milliarden US-Dollar (+4,9% YoY - (im Jahresvergleich)

E-Commerce: 2,42 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 2,18 Milliarden US-Dollar (+16,24% YoY)

Digitale Unterhaltung: 592,2 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 556,5 Millionen US-Dollar (-33,7% YoY) Digitale Finanzdienstleistungen: 446,2 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 448,9 Millionen US-Dollar (+36,5% YoY)

Bereinigtes EBITDA: 35,3 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 248,3 Millionen US-Dollar (-357,7 Millionen US-Dollar im Vorjahr)

E-Commerce: -346,5 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten -49,4 Millionen US-Dollar (+30,1% YoY) Digitale Unterhaltung: 234,0 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 237,2 Millionen US-Dollar (-19,3% YoY) Digitale

Finanzdienstleistungen: 165,7 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 148,3 Millionen US-Dollar (+344,6% YoY)

Bereinigte EBITDA-Marge: 1,06% gegenüber erwarteten 7,78% E-Commerce: -14,3% gegenüber erwarteten -2,2%

Digitale Unterhaltung: 39,5% gegenüber erwarteten 42,6% Digitale Finanzdienstleistungen: 37,1% gegenüber erwarteten 33,0% Bereinigter Nettogewinn: 30,9 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 196,4 Millionen US-Dollar (-373,5 Millionen US-Dollar im Vorjahr)

Bereinigtes EPS: 0,06 US-Dollar gegenüber erwarteten 0,29 US-Dollar (-0,66 US-Dollar im Vorjahr) Aktive

Benutzer der digitalen Unterhaltung: 544,1 Millionen gegenüber erwarteten 540,4 Millionen (-4,2% YoY)

Zahlende Benutzer der digitalen Unterhaltung: 40,5 Millionen gegenüber 46,5 Millionen (-21,4% YoY) E-Commerce

Ein Blick auf ie Charts Sea Limited (SE1.US) verzeichnet heute einen Rückgang von 20%. Bei Betrachtung des Diagramms im D1-Intervall sehen wir, dass die Aktie kürzlich versucht hat, über die Widerstandszone von 47,00 US-Dollar auszubrechen, dies jedoch nicht geschafft hat. Der heutige Kursrückgang nach den Quartalsergebnissen hat praktisch alle Gewinne der Aktie der letzten anderthalb Monate zunichte gemacht. Der Aktienkurs nähert sich der Unterstützungszone von 35,50 US-Dollar, die durch lokale Tiefststände aus August und September 2023 markiert ist. Ein Durchbruch unter diesen Bereich würde die Aktie auf Niveaus drücken, die seit Ende 2019 nicht mehr gesehen wurden. Quelle: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 78% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.