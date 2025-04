ServiceNow Aktie steigt nach starkem Ergebnisbericht für das erste Quartal 2025 um 10 % 📈

Die Aktien von ServiceNow (NOW.US) sind heute im vorbörslichen Handel um 10 % gestiegen, nachdem das Unternehmen einen besser als erwarteten Gewinnbericht fĂŒr das erste Quartal 2025 vorgelegt hat. Als fĂŒhrender Anbieter von Unternehmenssoftware ist ServiceNow bekannt fĂŒr seine KI-gestĂŒtzten Workflow-Lösungen, die BetriebsablĂ€ufe optimieren. Das Unternehmen hat die Erwartungen des Marktes in allen wichtigen GeschĂ€ftskennzahlen ĂŒbertroffen. Ergebnisse von ServiceNow fĂŒr das erste Quartal 2025 Gesamtumsatz: 3,09 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 19 % gegenĂŒber dem Vorjahr (gegenĂŒber den erwarteten 3,08 Milliarden US-Dollar)

3,09 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 19 % gegenĂŒber dem Vorjahr (gegenĂŒber den erwarteten 3,08 Milliarden US-Dollar) Abonnementumsatz: 3,005 Milliarden US-Dollar, +19 % im Jahresvergleich (20 % bei konstanter WĂ€hrung)

3,005 Milliarden US-Dollar, +19 % im Jahresvergleich (20 % bei konstanter WĂ€hrung) Bruttogewinn: 2,44 Mrd. US-Dollar (Bruttomarge 79 %, leicht rĂŒcklĂ€ufig gegenĂŒber 80 % im Jahresvergleich aufgrund höherer Kosten)

2,44 Mrd. US-Dollar (Bruttomarge 79 %, leicht rĂŒcklĂ€ufig gegenĂŒber 80 % im Jahresvergleich aufgrund höherer Kosten) Betriebsergebnis: 451 Mio. US-Dollar, +36 % im Jahresvergleich

451 Mio. US-Dollar, +36 % im Jahresvergleich Nettoergebnis: 460 Mio. US-Dollar gegenĂŒber 347 Mio. US-Dollar im Vorjahr

460 Mio. US-Dollar gegenĂŒber 347 Mio. US-Dollar im Vorjahr VerwĂ€sserter Gewinn pro Aktie: 2,20 US-Dollar gegenĂŒber 1,67 US-Dollar im Vorjahreszeitraum

2,20 US-Dollar gegenĂŒber 1,67 US-Dollar im Vorjahreszeitraum Bereinigtes Ergebnis je Aktie: 4,04 US-Dollar, ĂŒber den Markterwartungen Umsatzzusammensetzung und geografische Aufteilung Anteil der AbonnementumsĂ€tze: 97 % des Gesamtumsatzes, die restlichen 3 % entfallen auf professionelle Dienstleistungen

97 % des Gesamtumsatzes, die restlichen 3 % entfallen auf professionelle Dienstleistungen Nordamerika: 1,96 Milliarden US-Dollar

1,96 Milliarden US-Dollar EMEA: 782 Millionen US-Dollar

782 Millionen US-Dollar Asien und andere Regionen: 343 Millionen US-Dollar

343 Millionen US-Dollar Umsatz außerhalb Nordamerikas: 36 % des Gesamtumsatzes Erweiterung des Kundenstamms 508 Kunden mit einem jĂ€hrlichen Vertragswert (ACV) von ĂŒber 5 Millionen US-Dollar, gegenĂŒber 425 im Vorjahr

mit einem jĂ€hrlichen Vertragswert (ACV) von ĂŒber 5 Millionen US-Dollar, gegenĂŒber 425 im Vorjahr 72 Transaktionen mit einem neuen ACV von ĂŒber 1 Million US-Dollar im ersten Quartal

mit einem neuen ACV von ĂŒber 1 Million US-Dollar im ersten Quartal Vertragseinnahmen (verbleibende Leistungsverpflichtungen): 10,31 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 22 % im Jahresvergleich Strategische Initiativen zur UnterstĂŒtzung des Wachstums Die Ergebnisse von ServiceNow spiegeln die erfolgreiche Umsetzung der wachsenden Nachfrage von Unternehmen nach KI-gestĂŒtzten Tools fĂŒr die digitale Transformation wider. Zu den wichtigsten strategischen Entwicklungen zĂ€hlen: Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Ausweitung agenter KI-Tools auf verschiedene Branchen zur UnterstĂŒtzung der Workflow-Automatisierung

auf verschiedene Branchen zur UnterstĂŒtzung der Workflow-Automatisierung Die EinfĂŒhrung der Government Transformation Suite

Partnerschaften mit Vodafone und NVIDIA zur Verbesserung der KI-Integration

zur Verbesserung der KI-Integration Die Übernahme von Moveworks und Logik.ai zur Erweiterung der intelligenten Funktionen der Plattform Das Unternehmen bleibt hinsichtlich seiner Aussichten optimistisch. Sowohl die Abonnement- als auch die Professional-Services-UmsĂ€tze werden voraussichtlich in absoluten Zahlen wachsen und ihren aktuellen Anteil am Gesamtumsatz halten. Innovationen im Bereich KI und die globale Expansion werden auch weiterhin im Mittelpunkt der Strategie von ServiceNow stehen. Mit einem wachsenden Bestand an Großkunden und stabilen wiederkehrenden UmsĂ€tzen ist ServiceNow gut positioniert, um von langfristigen KI-getriebenen Trends zu profitieren. ServiceNow Aktien im Tageschart Die Aktien waren zuvor um fast 35 % gegenĂŒber ihren HöchststĂ€nden gefallen, haben sich seitdem aber wieder stark erholt. Ein Eröffnungskurs nahe 900 USD deutet darauf hin, dass die Aktie im heutigen Handelstag den kritischen exponentiellen gleitenden Durchschnitt ĂŒber 200 Tage (EMA200, rote Linie) testen könnte. Quelle: xStation5 von XTB Die Bewertung von ServiceNow bleibt anspruchsvoll, doch das Unternehmen weist weiterhin starke Fundamentaldaten fĂŒr ein hohes Wachstum auf. Daher scheinen traditionelle Bewertungskennzahlen wie das Kurs-Gewinn-VerhĂ€ltnis (KGV) fĂŒr die meisten langfristigen Anleger kein Warnsignal zu sein. Quelle: XTB Resarch, Bloomberg Finance L.P.   DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe OrdergebĂŒhren denken zu mĂŒssen!

XTB streicht die Orderkommisionen kompett *fĂŒr monatliche HandelsumsĂ€tze bis 100.000 Euro!

Alle Details hier -Â Handeln auch Sie mit XTB kommissionsfrei*

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlĂ€sslicher Indikator fĂŒr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.