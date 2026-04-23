ServiceNow Prognose 2026: Aktie unter Druck trotz starker Zahlen | Börse Aktuell

- Erwartungen verfehlt trotz solider Zahlen
- Kurzfristige Belastung durch Timing-Effekte
- Bewertung unter Anpassungsdruck
- Erwartungen verfehlt trotz solider Zahlen
- Kurzfristige Belastung durch Timing-Effekte
- Bewertung unter Anpassungsdruck
Die Reaktion der Märkte auf die aktuellen Quartalszahlen von ServiceNow wirkt auf den ersten Blick überzogen. Obwohl das Unternehmen im ersten Quartal 2026 die Erwartungen erfüllt beziehungsweise leicht übertroffen hat, kam es zu einem deutlichen Kursrückgang. Im Fokus steht dabei weniger die absolute Performance, sondern die Frage, ob das Wachstum schnell genug ist, um die hohe Bewertung zu rechtfertigen.
► ServiceNow WKN: A1JX4P | ISIN: US81762P1021 | Ticker: NOW
Börse Aktuell: Software-Sektor insgesamt unter Druck
Die schwache Reaktion auf ServiceNow ist kein Einzelfall. Im vorbörslichen Handel standen mehrere große Softwarewerte unter Druck. Snowflake verlor rund 3%, Salesforce mehr als 4%, HubSpot etwa 4,5%, Workday rund 5% und Atlassian etwa 6%. Auch IBM fiel um über 7% nach enttäuschenden Softwareumsätzen.
Das zeigt deutlich: Der Markt bewertet den gesamten Sektor aktuell kritischer, insbesondere im Hinblick auf Wachstum und KI-Monetarisierung.
ServiceNow Prognose: Wachstum solide, aber nicht stark genug
ServiceNow meldete einen Umsatz von 3,77 Milliarden USD und lag damit leicht über den Erwartungen von 3,75 Milliarden USD. Der Gewinn je Aktie entsprach mit 0,97 USD genau den Prognosen.
Das zentrale Problem lag jedoch im Kerngeschäft: den Subscription-Umsätzen. Diese erreichten 3,67 Milliarden USD und wuchsen im Jahresvergleich um 22%. Trotz dieser soliden Entwicklung hatten Investoren mit einem stärkeren Wachstum gerechnet.
Das Management führte die leichte Verfehlung auf verzögerte Großabschlüsse im Nahen Osten zurück, die aufgrund geopolitischer Spannungen später realisiert werden.
Prognose angehoben - Markt bleibt skeptisch
Positiv hervorzuheben ist die angehobene Jahresprognose. ServiceNow erwartet nun Subscription-Umsätze zwischen 15,74 und 15,78 Milliarden USD, zuvor lag die Spanne bei 15,53 bis 15,57 Milliarden USD.
Trotz dieser Anpassung reagierten Investoren zurückhaltend. Die Anhebung wurde weniger als Wachstumssignal interpretiert, sondern eher als vorsichtige Stabilisierung der Erwartungen.
KI-Fantasie: Hohe Erwartungen noch nicht erfüllt
Ein entscheidender Faktor für die Bewertung bleibt die Rolle von ServiceNow als KI-Profiteur. Das Unternehmen positioniert sich als zentrale Plattform für KI-gestützte Unternehmensprozesse.
Für 2026 erwartet das Management KI-Umsätze von über 1 Milliarde USD, mit Potenzial bis zu 1,5 Milliarden USD. Doch genau hier liegt das Problem: Der Markt verlangt nicht mehr nur Visionen, sondern konkrete Ergebnisse.
Fundamentaldaten bleiben stark
Trotz der negativen Kursreaktion zeigt sich operativ ein stabiles Bild:
- Starkes Umsatzwachstum
- Angehobene Jahresprognose
- Massive Aktienrückkäufe von rund 20 Millionen Aktien im Quartal
- Übernahme des Cybersecurity-Unternehmens Armis im Wert von 7,75 Milliarden USD
Diese Faktoren sprechen gegen strukturelle Schwächen und für eine weiterhin solide Unternehmensentwicklung.
Warum die Aktie dennoch fällt
Die Bewertung ist der entscheidende Punkt. ServiceNow wird nicht mehr als klassischer Wachstumswert gesehen, sondern als einer der führenden KI-Player im Softwaresektor.
Das hebt die Erwartungen deutlich an. Nach einem bereits schwachen Jahresverlauf reichte ein "gutes" Quartal nicht aus. Der Markt hatte auf klare Beschleunigung und stärkere KI-Monetarisierung gesetzt.
Stattdessen erhielten Anleger:
- Nur leicht bessere Zahlen
- Verzögerungen bei Großaufträgen
- Verweis auf zukünftige Entwicklungen
Das führte zu einer deutlichen Korrektur.
ServiceNow Prognose: Ausblick für Anleger
Die aktuelle Situation deutet eher auf eine Anpassung der Erwartungen hin als auf fundamentale Probleme. Kurzfristig könnte die Unsicherheit bestehen bleiben, insbesondere wenn sich das Wachstum nicht beschleunigt.
Langfristig bleiben zwei Faktoren entscheidend:
- Rückkehr der verschobenen Großaufträge
- Sichtbare Umsatzdynamik durch KI
Die Bewertung liegt aktuell bei etwa dem 23-fachen der erwarteten Gewinne und könnte weiter Richtung 21 sinken. Das signalisiert eine Abkühlung der Markterwartungen.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit: Börse Aktuell bewertet Erwartungen neu
Die aktuelle Entwicklung bei ServiceNow zeigt, wie stark sich der Fokus an der Börse verschoben hat. Solide Zahlen reichen nicht mehr aus, wenn sie nicht mit klarer Wachstumsdynamik und überzeugender KI-Strategie einhergehen.
Für die ServiceNow Prognose bedeutet das: Das Unternehmen bleibt fundamental stark, muss aber liefern, um die hohe Bewertung zu rechtfertigen.
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
E.ON Aktie: Prognose für das Unternehmen 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 23.04.26
Nvidia dominiert erneut die Big Tech 🟓 Was zeigt die US-Berichtssaison?
Thermo Fisher Scientific gibt trotz solider Geschäftszahlen um 3 % nach 📉
Boeing Aktie im Fokus: Verluste sinken deutlich – Jetzt Aktien kaufen? ✈️
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.