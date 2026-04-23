ServiceNow Prognose 2026: Aktie unter Druck trotz starker Zahlen | Börse Aktuell

Die Reaktion der Märkte auf die aktuellen Quartalszahlen von ServiceNow wirkt auf den ersten Blick überzogen. Obwohl das Unternehmen im ersten Quartal 2026 die Erwartungen erfüllt beziehungsweise leicht übertroffen hat, kam es zu einem deutlichen Kursrückgang. Im Fokus steht dabei weniger die absolute Performance, sondern die Frage, ob das Wachstum schnell genug ist, um die hohe Bewertung zu rechtfertigen.

► ServiceNow WKN: A1JX4P | ISIN: US81762P1021 | Ticker: NOW

Börse Aktuell: Software-Sektor insgesamt unter Druck

Die schwache Reaktion auf ServiceNow ist kein Einzelfall. Im vorbörslichen Handel standen mehrere große Softwarewerte unter Druck. Snowflake verlor rund 3%, Salesforce mehr als 4%, HubSpot etwa 4,5%, Workday rund 5% und Atlassian etwa 6%. Auch IBM fiel um über 7% nach enttäuschenden Softwareumsätzen.

Das zeigt deutlich: Der Markt bewertet den gesamten Sektor aktuell kritischer, insbesondere im Hinblick auf Wachstum und KI-Monetarisierung.

ServiceNow Prognose: Wachstum solide, aber nicht stark genug

ServiceNow meldete einen Umsatz von 3,77 Milliarden USD und lag damit leicht über den Erwartungen von 3,75 Milliarden USD. Der Gewinn je Aktie entsprach mit 0,97 USD genau den Prognosen.

Das zentrale Problem lag jedoch im Kerngeschäft: den Subscription-Umsätzen. Diese erreichten 3,67 Milliarden USD und wuchsen im Jahresvergleich um 22%. Trotz dieser soliden Entwicklung hatten Investoren mit einem stärkeren Wachstum gerechnet.

Das Management führte die leichte Verfehlung auf verzögerte Großabschlüsse im Nahen Osten zurück, die aufgrund geopolitischer Spannungen später realisiert werden.

Prognose angehoben - Markt bleibt skeptisch

Positiv hervorzuheben ist die angehobene Jahresprognose. ServiceNow erwartet nun Subscription-Umsätze zwischen 15,74 und 15,78 Milliarden USD, zuvor lag die Spanne bei 15,53 bis 15,57 Milliarden USD.

Trotz dieser Anpassung reagierten Investoren zurückhaltend. Die Anhebung wurde weniger als Wachstumssignal interpretiert, sondern eher als vorsichtige Stabilisierung der Erwartungen.

KI-Fantasie: Hohe Erwartungen noch nicht erfüllt

Ein entscheidender Faktor für die Bewertung bleibt die Rolle von ServiceNow als KI-Profiteur. Das Unternehmen positioniert sich als zentrale Plattform für KI-gestützte Unternehmensprozesse.

Für 2026 erwartet das Management KI-Umsätze von über 1 Milliarde USD, mit Potenzial bis zu 1,5 Milliarden USD. Doch genau hier liegt das Problem: Der Markt verlangt nicht mehr nur Visionen, sondern konkrete Ergebnisse.

Fundamentaldaten bleiben stark

Trotz der negativen Kursreaktion zeigt sich operativ ein stabiles Bild:

Starkes Umsatzwachstum

Angehobene Jahresprognose

Massive Aktienrückkäufe von rund 20 Millionen Aktien im Quartal

Übernahme des Cybersecurity-Unternehmens Armis im Wert von 7,75 Milliarden USD

Diese Faktoren sprechen gegen strukturelle Schwächen und für eine weiterhin solide Unternehmensentwicklung.

Warum die Aktie dennoch fällt

Die Bewertung ist der entscheidende Punkt. ServiceNow wird nicht mehr als klassischer Wachstumswert gesehen, sondern als einer der führenden KI-Player im Softwaresektor.

Das hebt die Erwartungen deutlich an. Nach einem bereits schwachen Jahresverlauf reichte ein "gutes" Quartal nicht aus. Der Markt hatte auf klare Beschleunigung und stärkere KI-Monetarisierung gesetzt.

Stattdessen erhielten Anleger:

Nur leicht bessere Zahlen

Verzögerungen bei Großaufträgen

Verweis auf zukünftige Entwicklungen

Das führte zu einer deutlichen Korrektur.

ServiceNow Prognose: Ausblick für Anleger

Die aktuelle Situation deutet eher auf eine Anpassung der Erwartungen hin als auf fundamentale Probleme. Kurzfristig könnte die Unsicherheit bestehen bleiben, insbesondere wenn sich das Wachstum nicht beschleunigt.

Langfristig bleiben zwei Faktoren entscheidend:

Rückkehr der verschobenen Großaufträge

Sichtbare Umsatzdynamik durch KI

Die Bewertung liegt aktuell bei etwa dem 23-fachen der erwarteten Gewinne und könnte weiter Richtung 21 sinken. Das signalisiert eine Abkühlung der Markterwartungen.