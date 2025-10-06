Siemens Aktie vor neuen Allzeithochs – Jetzt die Aktie kaufen? ⚙️

Das Wichtigste in Kürze Spin-off-Spekulation um Healthineers

Einleitung Die Siemens Aktie hat sich seit den Jahrestiefs im April stark erholt und nähert sich neuen Allzeithochs. Ein möglicher Spin-off der Tochter Siemens Healthineers sorgt für Fantasie am Markt und könnte den Konzern deutlich höher bewerten. Anleger fragen sich: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Siemens Aktien zu kaufen? ► Siemens ISIN: DE0007236101 | WKN: 723610 | Ticker: SIE.DE ✅ Drei Key Takeaways 📊 Spin-off-Spekulation um Healthineers Siemens hält aktuell 71 % an Siemens Healthineers .

Ein möglicher Spin-off könnte den Wert des Gesamtkonzerns freisetzen.

Analysten sehen ein Kursziel von bis zu 290 € nach Abspaltung 🚀 Neubewertung durch Fokus auf Kerngeschäft Wegfall des Konglomerat-Discounts stärkt den Wert der verbleibenden Bereiche:

– Digital Industries

– Smart Infrastructure

– Mobility

Potenzial: +20–30 % Kursanstieg durch höhere Multiplikatoren ⚠️ Chancen & Risiken für Anleger Positives Momentum: Aktie nahe Allzeithoch von 243 € .

Restrukturierungen stützen den Kurs (z. B. Teilverkauf Healthineers im Feb. 2025).

📊 Fundamentaldaten zur Siemens Aktie Kennzahl Wert / Info Allzeithoch 243 € (März 2025) Möglicher Zielkurs 290 € (bei Spin-off Healthineers) Healthineers-Anteil 71 % Margen Healthineers 15–19 % Analystenziele 238–255 € (ohne Spin-off-Effekt) 🧠 Fazit: Siemens Aktie – Aktie kaufen oder abwarten? Die Siemens Aktie profitiert von den Spin-off-Spekulationen rund um Healthineers und könnte im Falle einer Abspaltung deutlich höher bewertet werden. Langfristig steigert ein Fokus auf das Kerngeschäft in Digitalisierung & Infrastruktur die Attraktivität. Anleger, die jetzt Aktien kaufen, setzen auf eine positive Ankündigung – kurzfristig bleiben jedoch Risiken durch mögliche Verzögerungen. Siemens Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ zur Siemens Aktie Frage 1: Warum steht die Siemens Aktie aktuell im Fokus?

Die Siemens Aktie rückt in den Fokus, da Spekulationen über einen möglichen Spin-off von Siemens Healthineers die Fantasie der Anleger beflügeln. Analysten sehen dadurch Chancen auf eine Neubewertung und höhere Kursziele. Frage 2: Sollte man jetzt Siemens Aktien kaufen?

Wer langfristig investiert, findet in der Siemens Aktie attraktive Perspektiven. Kurzfristig könnte der mögliche Spin-off Kursfantasie bringen, jedoch sollten Anleger Rücksetzer einkalkulieren. Frage 3: Welches Kursziel sehen Analysten für die Siemens Aktie?

Einige Analysten halten Kursziele von bis zu 290 € für realistisch, falls der Spin-off von Siemens Healthineers umgesetzt wird und zusätzliche Werte freigesetzt werden. Frage 4: Welche Risiken bestehen für Anleger der Siemens Aktie?

Zu den Risiken gehören geopolitische Unsicherheiten, die Konjunkturentwicklung sowie die Frage, ob ein möglicher Spin-off tatsächlich erfolgt. Zudem könnte das Bewertungsniveau nach den jüngsten Kursgewinnen anspruchsvoll sein. Frage 5: Was bedeutet ein Healthineers-Spin-off für Siemens Anleger?

Ein Spin-off von Siemens Healthineers könnte zu einer Neubewertung des Siemens-Konzerns führen. Anleger würden von einer klareren Struktur und zusätzlichen Kursfantasien profitieren.

