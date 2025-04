Siemens Energy AKTIE🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren

Die langfristige Anlage und Analyse

AKTIEN MARATHON: Siemens Energy

Der l√§ngerfristige Ausblick f√ľr Investoren

‚Ėļ RWE WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENRE6Y0 | Ticker: ENR

In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden f√ľr die n√§chsten Jahre - bis 2028 / 2029 - projiziert. Somit k√∂nnen insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen f√ľr ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

Wo steht die Siemens Energy Aktie?

Die Siemens Energy spaltete sich 2020 von der Siemens AG als ein eigenst√§ndiges Unternehmen ab. Der Konzern hatte vor einiger Zeit mit massiven Qualit√§tsproblemen bei den Siemens Gamesa Turbinen zu k√§mpfen, die zu erheblichen Verlusten in Milliardenh√∂he gef√ľhrt haben. Diese Probleme sind zwar mittlerweile behoben, die finanziellen Auswirkungen wirken aber noch nach.¬†

Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Im Wochenchart ist erkennbar, dass die Aktie 2021 und 2022 abw√§rts gelaufen ist. Erst im September 2022 gelangen die Stabilisierung und die nachfolgende Erholung. Diese hatten aber keine Substanz. Mitte Juni 2023 ging es mit einem scharfen R√ľcksetzer zun√§chst unter die 14 EUR-Marke und nachfolgend weiter abw√§rts bis Oktober 2023 an die 6,42 EUR. Von hier aus konnte sich das Wertpapier zun√§chst moderat, Anfang Mai dann dynamischer erholen. Im Bereich der 25 EUR stellte sich eine l√§ngere Konsolidierung ein. Anfang September 2024 gelange es der Aktie sich aus der Box nach Norden zu l√∂sen. Das Kaufinteresse war ausgepr√§gt, die Wochenranges beachtlich. Mitte Februar 2025 konnte die Aktie bei 64,40 EUR das Jahreshoch formatieren. Das Wertpapier hat sich innerhalb von gut 18 Monaten im Wert verzehnfacht. Im Wochenchart ist erkennbar, dass die Vola in den letzten Handelswochen ausgepr√§gt war. Der scharfe R√ľcksetzer in den letzten Handelswoche wurde direkt wieder zur√ľckgekauft.

Die Aktie konnte sich vor gut 12 Monaten √ľber die SMA20 (aktuell bei 54,76 EUR) schieben. Diese Durchschnittslinie wurde im August 2024 im Rahmen von Schw√§che erneut angelaufen, hat als Support aber gehalten. Nachdem das Jahreshoch formatiert war, ging es zun√§chst erneut an diese Linie, die zun√§chst als Unterst√ľtzung gehalten hat, dann aber aufgegeben wurde. Die Erholungsbewegung in dieser Handelswoche ging wieder zur√ľck √ľber die SMA20.

Damit hat sich das Wochenchart aufgehellt. Solange es die Aktie es schafft, sich auf Wochenschlussbasis zu halten, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung des Jahreshochs gehen. Kann sich das Papier per Wochenschluss √ľber dieser Linie festsetzen, so hat die Aktie die Perspektive, die Aufw√§rtsbewegung weiter fortzusetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 70/72 EUR und √ľbergeordnet die 85 EUR sein.

Sollte es per Wochenschluss wieder unter die SMA20 gehen, so w√ľrden diese Kursmuster nicht direkt b√§risch zu interpretieren sein. Solange sich das Papier im Dunstkreis der¬†SMA20 halten kann, solange besteht die Chance, dass es wieder √ľber diese Linie gehen k√∂nnte. Geht der Kontakt zur SMA20 im Rahmen weiterer Schw√§che verloren, so w√ľrde sich das Chartbild dann eintr√ľben, wenn der Anteilsschein den Kontakt zu dieser Linie verliert. Dies k√∂nnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Schw√§che weiter in Richtung der¬†SMA50 (aktuell bei 40,11 EUR) ausdehnen k√∂nnte.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: bullisch

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Wertpapier ist bis Mitte September in einer engen Box seitw√§rts gelaufen.¬†Mitte September stellte sich deutliches Kaufinteresse ein. Die Aktie konnte sukzessive aufw√§rtsschieben. R√ľcksetzer im Handelsverlauf haben sich immer wieder an der SMA20 (aktuell bei 55,86 EUR) stabilisieren und erholen k√∂nnen. Die Aktie konnte sich mit einem GAP up √ľber die 45 EUR-Marke schieben und hat sich auch √ľber dieser Marke festsetzen k√∂nnen. Von hier aus ging es an und √ľber die 50 EUR-Marke. Die R√ľcksetzer unter die SMA20 wurden direkt zur√ľckgekauft, die Aktie hat es vermocht sich im Dunstkreis dieser Linie festzusetzen. In den letzten Handelstagen und -wochen konnte sich die Aktie im Dunstkreis der SMA20 bzw. der 50 / 52 EUR-Marke festsetzen. Es ging Ende Januar mit einem GAP up dynamisch in Richtung Norden. Die Aktie konnte bei 60,28 EUR ein Hoch formatieren. Die gesamte Bewegung wurde aber nachfolgend abverkauft. Es ging Ende Januar mit einem GAP down 20 Prozent abw√§rts. Der Anteilsschein hat den R√ľcksetzer aber gut verdaut. Dieser wurde direkt wieder zur√ľckgekauft. Es ging nachfolgend, Mitte Februar, an ein neues Hoch bei 64,40 EUR. Die nachfolgende Schw√§che dr√ľckte die Aktie wieder unter die SMA20 /¬†SMA50 (aktuell bei 56,74 EUR) bis an die 51 EUR-Marke, an der sich die Aktie dann stabilisieren und erholen konnte. Die Aufw√§rtsbewegung im M√§rz ging zwar erneut √ľber die 60 EUR-Marke, das Papier hat sich aber nicht √ľber dieser Marke etablieren k√∂nnen. In den letzten beiden Handelswochen dominierte Verkaufsdruck das Kursgeschehen. Die Aktie gab bis zum Wochenbeginn bis fast an die 41 EUR-Marke nach, konnte das offene GAP bei 41,89 EUR schlie√üen und wieder aufw√§rtslaufen. Im Handelsverlauf gelang es dem Papier wieder √ľber die 55 EUR-Marke zu laufen.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Erholung in der letzten Handelswoche zun√§chst in den Dunstkreis der SMA20 /¬†SMA50 ging. In den letzten beiden Handelstagen konnte sich das Papier mit zwei gr√ľnen Tageskerzen wieder √ľber diese beiden Durchschnittslinien schieben.

Kann sich das Papier jetzt √ľber diesen beiden Linien etablieren, so k√∂nnte es im Rahmen weiterer Erholungsbewegungen an die Anlaufziele gehen, die im Wochenchart gew√ľrdigt worden sind. Wichtig wird in den kommenden Handelstagen sein, dass sich die Aktie direkt weiter aufw√§rtsschieben und von der SMA50 l√∂sen kann.

R√ľcksetzer k√∂nnten sich an der SMA50 / SMA20 stabilisieren und erholen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen, die Aktie w√§re hier vergleichsweise gut unterst√ľtzt. Werden diese Linie aber im Zuge von Schw√§che aufgegeben, so k√∂nnten sich weitere R√ľcksetzer einstellen, die bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 42,29 EUR) gehen k√∂nnten. Sollte diese Linie erreicht werden, so sollte sp√§testens hier ein Richtungswechsel abgebildet werden.¬†

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: bullisch

Siemens Energy Unternehmensprofil:

Der Konzern ist ein Energiekonzern, der aus der Abspaltung der ehemaligen Gas- und Power-Sparte von Siemens hervorgegangen ist. Das Unternehmen ist in 90 L√§ndern vertreten und besch√§ftigt knapp 100.000 Mitarbeitende. Das Unternehmen hat seinen Verwaltungssitz in M√ľnchen und die Konzernzentrale in Berlin. Das Portfolio umfasst die Energieerzeugung, die Energie√ľbertragung und Industriel√∂sungen, sowohl der konventionellen als auch der erneuerbaren Energien. Die Aktivit√§ten der erneuerbaren Energie werden vom Tochterunternehmen Siemens Gamesa gef√ľhrt, an der der Konzern 100 % der Anteile h√§lt.

Die Aktionärsstruktur des Konzerns:

Siemens Energy hat insgesamt 799.309.712 Namensaktien ausgegeben. Den größten Anteil halten, mit 46 Prozent, institutionelle Investoren. Private Anleger halten 16 Prozent am Unternehmen. Einen weiteren großen Anteil hält die Siemens Beteiligungen Inland, die Siemens AG und die Siemens Familie. Zusammen kommen diese drei Gruppen auf 18 Prozent der Anteile.

 



Wichtige Bewertungskennzahlen f√ľr des Siemens Energy Konzerns 2020 - 2024

Der Umsatz konnte im Betrachtungszeitraum gesteigert werden, wobei die Umsatzzuw√§chse 2020/2021 und 2021/2020 eher einen moderaten Charakter hatten. 2024 konnte der Umsatz gegen√ľber dem Vorjahr deutlicher gesteigert werden.¬†

 

In den letzten f√ľnf Jahren hat der Konzern kontinuierlich ein negatives operatives Ergebnis ausgewiesen. Nachdem dies 2020 bis 2022 reduziert werden konnte, wurden 2023 fast 3,3 Mrd. EUR an negativem Ergebnis ausgewiesen, das 2024 mit 53 Mio. EUR nur noch gering negativ war.

Das Ergebnis nach Steuern konnte 2024 erstmals im Betrachtungszeitraum positiv ausgewiesen werden. Nach vier Verlustjahren hintereinander belief sich das Ergebnis nach Steuern 2024 auf 1,185 Mrd. EUR.

 

Das Eigenkapital ist in den letzten f√ľnf Jahren abgeschmolzen. Ein deutlicher Abfluss ist 2023 erkennbar. In diesem Jahr wurde das Eigenkapital 8,5 Mrd. EUR geringer ausgewiesen als im Vorjahr. 2024 konnte es wieder moderat erh√∂ht werden.

Die Eigenkapitalquote lag 2020 fast doppelt so hoch wie 2024. Damit hat der Konzern deutlich an Substanz verloren, auch wenn 2024 das Eigenkapital absolut gesteigert werden konnte, ist die Eigenkapitalquote weiter abgeschmolzen.

 

Die wesentlichen Kennzahlen 2024 bis 2020 lauten:

W√ľrdigung der Kennzahlen 2020 - 2024

Die Aktie hat den Anleger, bezogen auf die wirtschaftliche Entwicklung in den letzten Jahren kaum Freude bereitet. 2024 konnte erstmals seit 2020 ein positives Ergebnis nach Steuern ausgewiesen werden. Das KGV lag bei 24,10. Die Eigenkapitalquote ist mit 17,23 Prozent niedrig, das Fremdkapital wurde in den letzten f√ľnf Jahren sukzessive erh√∂ht. Die steigenden Zinsen wirken ergebnisbelastend. Bis auf 2021 hat der Konzern in den letzten f√ľnf Jahren keine Dividende ausgesch√ľttet.

Einschätzung Perspektive 2025 - 2029

Der Planumsatz soll sich in den kommenden f√ľnf Jahren deutlich erh√∂hen, das Eigenkapital sukzessive erh√∂ht werden. Der Gewinn je Aktie soll sich bis 2029 vervierfachen. Ab 2025 soll wieder eine Dividende gezahlt werden, wenn auch diese 2025 mehr als √ľberschaubar ausf√ľllt.

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist die Siemens Energy Aktie,¬†auf Basis der Fundamentaldaten, ein Wertpapier, das in der Vergangenheit keine befriedigende Entwicklung hatte, was die Gesch√§ftszahlen angeht. Aktion√§re haben aber von der Entwicklung des Aktienkurses profitiert, der die zuk√ľnftige Erwartung des Marktes widerspiegelt. Der Konzern k√∂nnte in den kommenden Jahren den Anteilseigner wieder eine vertretbare Dividende zahlen. Die Aktie erscheint, unserer Meinung nach, insbesondere f√ľr Anleger geeignet, die in die Energieerzeugung bzw. in die Energie√ľbertragung investieren wollen. Die Aktie k√∂nnte damit durchaus als Depotabrundung bzw. -erg√§nzung gesehen werden.

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

