WKN: SHL100 | ISIN: DE000SHL1006 | Ticker: SHL

​​​​Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut:

Das Unternehmen ist gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. Siemens Healthineers konnte sowohl beim Umsatz als auch bei EBIT zulegen. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 wurden bestätigt.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 54,06 EUR

Marktkapitalisierung 60,49 Mrd. EUR

Umsatz 2023 22,36 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 39,73 %

KGV 2025* 25,55 %

4 Wochen Performance - 2,67 %

Bewertung Fairer Preis

Div. Rendite 2025* 2,12 %

Branche Medizinische Produkte

* Prognose

Parkettgeflüster:

Im 1. Quartal des Geschäftsjahres des Konzerns, das am 31. Dezember 2024, geendet hat, konnte das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 5,7 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum ausweisen. Umgesetzt wurden 5.482 Mrd. EUR. Der Bereich Imaging wuchs um 7,6 Prozent bei einer bereinigten EBIT-Marge von 18,7 Prozent. Die Segmente Diagnostics wuchs um 1,6 Prozent bei einer bereinigten EBIT-Marge von 7,8 Prozent, Varian konnte bei einer bereinigten EBIT-Marge 17,1 % um 6,2 Prozent im Umsatz wachsen. Der Bereich Advanced Therapies wuchs um 5,1 Prozent bei einer bereinigten EBIT Marge von 14,1 Prozent. Der Free Cashflow konnte im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 810 Mio. EUR mehr als verdreifacht werden. Das bereinigte unverwässerte Ergebnis je Aktie beträgt 0,51 EUR und liegt damit auch über dem Vorjahresquartal.

Der Ausblick für 2025 wurde vom Management bestätigt. Es wird ein Umsatzwachstum zwischen 5 Prozent und 6 Prozent erwartet. Das bereinigte unverwässerte Ergebnis pro Aktie soll sich zwischen 2,35 EUR und 2,50 EUR betragen.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie hat Anfang März das Jahreshoch (58,14 EUR) formatiert, hat aber nachfolgend Substanz verloren. Es ging wieder an und unter die 50 EUR-Marke, wobei sich das Wertpapier im Bereich dieser Marke gut erholt hat. Die Aufwärtsimpulse erreichte wieder den Bereich der 55 EUR, allerdings kam die Aktie bis Mitte Juli nicht über diese Marke hinaus. Es ging Ende Juli mit einem deutlichen GAP down unter die 50 EUR-Marke. Nach einer längeren Konsolidierung schaffte es das Papier zwar erneut über die 50 EUR-Marke zu laufen, es ist aber misslungen, sich darüber festzusetzen. Es ging ab Ende Augst mit einem GAP down abwärts. Das Wertpapier schaffte es sich im August wieder zu erholen und das offene GAP zu schießen. Nachfolgend stellte sich wieder breite Schwäche ein. Im Zuge dessen ging es deutlich unter die 50 EUR-Marke, die der Anteilsschein im Zuge einer dynamischen Gegenbewegung wieder überwinden konnte. Erst Anfang Januar stellte sich Kaufdruck ein. Dieser führte das Papier zunächst an die 55 EUR-Marke und nachfolgend Anfang Februar an die 58 EUR-Marke. Das Jahreshoch wurde bei 58,30 EUR festgestellt. Das Papier hat zwar versucht sich festzusetzen, konnte noch einmal an das Hoch laufen, setzte dann dynamisch zurück. Es ging in den letzten Handelswoche abwärts, erneut unter die 55 EUR-Marke.

Das Jahrestief 2024 wurde bei 47,31 EUR formatiert. Der Anteilsschein konnte sich ab Anfang November 2024 sukzessive erholen. Im Tageschart ist erkennbar, dass die 200-Tage-Linie (aktuell bei 52,40 EUR) die Erholungsbewegungen immer wieder behindert hat. Der Ende Januar gelang der Move über diese Durchschnittslinie. Nachdem das Jahreshoch formatiert war, ging es nachfolgend wieder zurück unter die 20-Tage-Linie (aktuell bei 55,73 EUR) bzw. die 50-Tage-Linie (aktuell bei 53,91 EUR).

Die Aktie muss unbedingt versuchen, sich über der 200-Tage-Linie zu halten. Die Relevanz dieser Linie kann aus dem Tageschart sehr gut herausgelesen werden. Gelingt dies, so könnte es im Rahmen von Erholungsbewegungen zunächst über die 50-Tage-Linie und dann über die 20-Tage-Linie (aktuell bei 55,73 EUR) gehen. Können diese Kursmuster abgebildet werden, so könnte zunächst das GAP bei 55,90 EUR und nachfolgend bei 57,12 EUR geschlossen werden. Perspektiven auf neue Hochs hat die Aktie, wenn es gelingt sich per Tagesschluss über dem aktuellen Jahreshoch festzusetzen.

Wird auf der anderen Seite die 200-Tage-Linie per Tagesschluss aufgegeben, so würde sich das Chartbild eintrüben. Es wäre dann bärisch zu interpretieren, wenn das Wertpapier den Kontakt zur 200-Tage-Linie verliert. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich weitere Schwäche einstellt, würde sich erhöhen. Die Aktie könnte nachfolgend erneut an das Jahrestief 2024 (47,31 EUR) laufen. Darunter wären die 45 EUR-Marke bzw. die 40,29 EUR erreichbar.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Um zu verhindern, dass es wieder abwärts in den Bereich der 47 EUR geht, muss sich die Aktie per Tagesschluss unbedingt über der 200-Tage-Linie halten. Gelingt die und kann sich das Papier wieder über die 20-Tage-Linie etablieren, besteht die Chance auf neue Hochs. Der Fokus wäre dann wieder auf die Unterseite zu richten, wenn sich die Aktie unter der 200-Tage-Linie festsetzt.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass die Aktie in den letzten Handelsmonaten immer wieder über die SMA200 (aktuell bei 53,35 EUR) gelaufen ist, sich nachfolgend aber nicht festsetzen konnte. Erst Mitte Januar gelang der Move über diese Durchschnittslinie. Im Chart ist gut erkennbar, dass die SMA200 die letzte Aufwärtsbewegung Mitte Januar gut gestützt hat. Es ging von hier aus über die SMA50 (aktuell bei 55,87 EUR) und die SMA20 (aktuell bei 54,31 EUR). Diese Linie hat die Aktie auch im Februar gestützt. Nachdem im Zuge von Schwäche sowohl die SMA20 als auch die SMA50 aufgegeben wurde, hat sich das Papier in den letzten Handelstagen an der SMA200 stabilisieren können.

Entweder kann sich die Aktie jetzt wieder über der SMA20 festsetzen und sich weiter erholen, oder die SMA200 wird im Rahmen weiterer Schwäche aufgegeben. Kann sich das Papier über die SMA20 bzw. über die SMA50 schieben und nachfolgend über der SMA50 festsetzen, so würde sich das Chartbild wieder deutlich aufhellen. Können diese Kursmuster abgebildet werden, so könnte es an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden sind.

Wird auf der anderen Seite aber die SMA200 aufgegeben und verliert die Aktie nachfolgend den Kontakt zu dieser Linie, so könnte es, im Zweifel auch dynamisch, an die in der Tagesbetrachtung auf der Unterseite erwähnten Anlaufziele gehen.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Erholungen können sich zunächst bis an die SMA20 und darüber bis an die SMA50 einstellen. Perspektive auf neue Hochs hat das Wertpapier aber erst dann, wenn es sich verbindlich über der SMA50 festgesetzt hat. Wird die SMA200 im Zuge von Schwäche aufgegeben, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass neue Tiefs angelaufen werden könnten.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Widerstände

54,12

54,31

55,64

55,73

55,87

55,90 (GAP)

56,00

58,98 (GAP)

63,64

Unterstützungen

53,91

53,35

52,40

51,14 (GAP)

50,10 (GAP)

47,31

45,58

44,38

40,52

40,29

