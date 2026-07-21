- Der Silberpreis steigt um mehr als 5% und klettert über die Marke von 59 US-Dollar
- Der Ausbruch über den Widerstand bei 58 bis 59 US-Dollar verbessert das technische Chartbild deutlich
- Silber entwickelt sich aktuell stärker als Gold und profitiert zusätzlich von seiner industriellen Nachfrage
- Der Silberpreis steigt um mehr als 5% und klettert über die Marke von 59 US-Dollar
- Der Ausbruch über den Widerstand bei 58 bis 59 US-Dollar verbessert das technische Chartbild deutlich
- Silber entwickelt sich aktuell stärker als Gold und profitiert zusätzlich von seiner industriellen Nachfrage
Der Silberpreis steht heute im Fokus der Börse Aktuell. Das Edelmetall verzeichnet eine deutliche Aufwärtsbewegung und profitiert von einer Rückkehr der Käufer in den Edelmetallsektor. Nachdem der Silberpreis den bisherigen Widerstandsbereich bei 58 US-Dollar je Unze überwunden hatte, stieg er auch über die Marke von 59 US-Dollar und legte zeitweise um mehr als 5% zu.
► Silber WKN 965310 | ISIN XC0009653103 | Ticker: Silber
Mehrere Faktoren treiben den Anstieg des Silberpreises. Anleger bauen ihre Positionen in Edelmetallen angesichts eines schwächeren US-Dollars und wachsender Erwartungen an die künftige Geldpolitik der Zentralbanken wieder aus. Gleichzeitig profitiert Silber von seiner Doppelrolle als Edelmetall und Industriemetall. Im Gegensatz zu Gold wird Silber unter anderem in der Photovoltaik, der Elektronik sowie bei Technologien für die Energiewende in großem Umfang eingesetzt.
Silberpreis überwindet wichtige technische Hürde
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Aus charttechnischer Sicht besitzt der Anstieg über die Zone zwischen 58 und 59 US-Dollar hohe Relevanz. Dieser Bereich hatte in den vergangenen Handelstagen mehrfach als Widerstand fungiert und Verkaufsdruck ausgelöst. Der Ausbruch signalisiert nun, dass die Käufer die Kontrolle übernommen haben. Damit rücken die nächsten Kursziele im Bereich von 60 US-Dollar und darüber in den Fokus.
Auch Gold profitiert von der verbesserten Stimmung am Edelmetallmarkt. Die Kursentwicklung fällt jedoch deutlich moderater aus. Das Edelmetall steht weiterhin unter dem Einfluss früherer technischer Belastungsfaktoren und muss zunächst wichtige Widerstände überwinden, bevor sich ein nachhaltiger Aufwärtstrend bestätigen lässt.
Börse Aktuell: Silber zeigt deutlich mehr Stärke als Gold
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die heutige Entwicklung unterstreicht die klare Outperformance des Silberpreises gegenüber Gold. Anleger suchen nicht nur Schutz vor Unsicherheiten, sondern setzen zunehmend auf ein Edelmetall, das zusätzlich von einer möglichen Erholung der Industrienachfrage profitieren kann.
Für die weitere Entwicklung bleibt entscheidend, ob sich der Silberpreis nachhaltig oberhalb von 59 US-Dollar behaupten kann. Gelingt dies, dürfte sich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die aktuelle Aufwärtsbewegung mehr ist als nur eine kurzfristige Erholung und den Beginn einer neuen Aufwärtsphase markiert.
ONLINE-BROKER WAHL 2026
- Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres
- XTB setzt auf deine Stimme!
- JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern
FAQ
Warum steigt der Silberpreis aktuell?
Der Silberpreis profitiert von einem schwächeren US-Dollar, Erwartungen an die Geldpolitik der Zentralbanken sowie einer robusten Nachfrage nach Industriemetallen.
Warum entwickelt sich Silber besser als Gold?
Silber profitiert neben seiner Funktion als sicherer Hafen auch von seiner breiten industriellen Verwendung, etwa in der Solarindustrie und Elektronik.
Welche Kursmarke ist jetzt wichtig?
Nach dem Ausbruch über 59 US-Dollar richtet sich der Blick auf den Bereich um 60 US-Dollar als nächsten wichtigen Widerstand.
TRADINGIDEE des Tages 🔴 USDCAD (21.07.2026)
Siemens Energy Aktie vor Kurssprung: Jetzt nach UBS-Sonderlob Aktien kaufen? ⚡
Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 21.07.26 - Aktuelle Einschätzung
DAX Prognose für Dienstag, 21.07.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.