Der Silberpreis steht heute im Fokus der Börse Aktuell. Das Edelmetall verzeichnet eine deutliche Aufwärtsbewegung und profitiert von einer Rückkehr der Käufer in den Edelmetallsektor. Nachdem der Silberpreis den bisherigen Widerstandsbereich bei 58 US-Dollar je Unze überwunden hatte, stieg er auch über die Marke von 59 US-Dollar und legte zeitweise um mehr als 5% zu.

► Silber WKN 965310 | ISIN XC0009653103 | Ticker: Silber

Mehrere Faktoren treiben den Anstieg des Silberpreises. Anleger bauen ihre Positionen in Edelmetallen angesichts eines schwächeren US-Dollars und wachsender Erwartungen an die künftige Geldpolitik der Zentralbanken wieder aus. Gleichzeitig profitiert Silber von seiner Doppelrolle als Edelmetall und Industriemetall. Im Gegensatz zu Gold wird Silber unter anderem in der Photovoltaik, der Elektronik sowie bei Technologien für die Energiewende in großem Umfang eingesetzt.

Silberpreis überwindet wichtige technische Hürde

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Aus charttechnischer Sicht besitzt der Anstieg über die Zone zwischen 58 und 59 US-Dollar hohe Relevanz. Dieser Bereich hatte in den vergangenen Handelstagen mehrfach als Widerstand fungiert und Verkaufsdruck ausgelöst. Der Ausbruch signalisiert nun, dass die Käufer die Kontrolle übernommen haben. Damit rücken die nächsten Kursziele im Bereich von 60 US-Dollar und darüber in den Fokus.

Auch Gold profitiert von der verbesserten Stimmung am Edelmetallmarkt. Die Kursentwicklung fällt jedoch deutlich moderater aus. Das Edelmetall steht weiterhin unter dem Einfluss früherer technischer Belastungsfaktoren und muss zunächst wichtige Widerstände überwinden, bevor sich ein nachhaltiger Aufwärtstrend bestätigen lässt.

Börse Aktuell: Silber zeigt deutlich mehr Stärke als Gold

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die heutige Entwicklung unterstreicht die klare Outperformance des Silberpreises gegenüber Gold. Anleger suchen nicht nur Schutz vor Unsicherheiten, sondern setzen zunehmend auf ein Edelmetall, das zusätzlich von einer möglichen Erholung der Industrienachfrage profitieren kann.

Für die weitere Entwicklung bleibt entscheidend, ob sich der Silberpreis nachhaltig oberhalb von 59 US-Dollar behaupten kann. Gelingt dies, dürfte sich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die aktuelle Aufwärtsbewegung mehr ist als nur eine kurzfristige Erholung und den Beginn einer neuen Aufwärtsphase markiert.

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FAQ

Warum steigt der Silberpreis aktuell?

Der Silberpreis profitiert von einem schwächeren US-Dollar, Erwartungen an die Geldpolitik der Zentralbanken sowie einer robusten Nachfrage nach Industriemetallen.

Warum entwickelt sich Silber besser als Gold?

Silber profitiert neben seiner Funktion als sicherer Hafen auch von seiner breiten industriellen Verwendung, etwa in der Solarindustrie und Elektronik.

Welche Kursmarke ist jetzt wichtig?

Nach dem Ausbruch über 59 US-Dollar richtet sich der Blick auf den Bereich um 60 US-Dollar als nächsten wichtigen Widerstand.