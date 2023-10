🥈 SILBER fällt um 2%!

🔽 Edelmetalle sinken, Renditen steigen weiter Der Silberpreis geht zu Beginn der neuen Woche auf Talfahrt. Während auf dem gesamten Edelmetallmarkt heute Rückgänge zu beobachten sind, ist Silber mit einem Rückgang von über 2% bei Redaktionsschluss der eindeutige Underperformer in dieser Gruppe. Gold ist um 0,8 %, Platin um 0,5% und Palladium um 1% gesunken. Das Quartalsende hat den Ausverkauf am Rentenmarkt nicht beendet, und die Staatsanleihen bleiben auch am ersten Handelstag im Oktober unter Druck. Infolgedessen steigen die Renditen weiter, und die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen kletterte heute um 6 Basispunkte auf 4,63%. Dies ist ein neuer Mehrjahreshöchststand und deutet darauf hin, dass es sich bei dem in der zweiten Hälfte der vorherigen Woche beobachteten Renditerückgang nur um eine Korrektur handelte, die höchstwahrscheinlich durch eine sicherere Neupositionierung im Hinblick auf ein mögliches, aber eher unwahrscheinliches Risiko einer Schließung der US-Regierung ausgelöst wurde. Als der Stillstand mit einem 45-tägigen Überbrückungsgesetz vermieden wurde, setzte der Ausverkauf am Anleihemarkt wieder ein. Ein Blick auf das SILBER-Tageschart zeigt, dass die starken Kursgewinne, die der Rohstoff im Laufe des Freitags verzeichnete, noch vor dem Ende der Sitzung vollständig zunichte gemacht wurden und SILBER unter eine wichtige mittelfristige Unterstützungszone im Bereich von 22,40 $ pro Unze fiel, wo sich auch die Aufwärtstrendlinie befand. . Bemerkenswert ist, dass die Bullen im Bereich von 23,40 $ scheiterten, wo sich der gleitende Durchschnitt der 50- und 200-Sitzung befindet, was ein wichtiges technisches Signal darstellt. Das technische Bild wird mehr und mehr rückläufig. Es gibt jedoch noch eine weitere wichtige Unterstützung - die untere Grenze der Overbalance-Struktur bei 21,35 $ pro Unze - und ein Durchbruch darunter wäre eine weitere Bestätigung für eine rückläufige Trendwende. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB HANDELN beim TESTSIEGER 2023: Der Testsieger bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB über 66.000 Trader haben abgestimmt!

Bester Service, beste Spreads und beste Technik

Überzeugen Sie sich selbst und handeln Sie beim Besten CFD Broker Deutschlands laut Brokerwahl

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.