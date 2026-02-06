Silber Aktuell: Starker Rebound nach Crash – Silber Prognose für 2026 steigt

Silber aktuell zeigt sich extrem volatil: Der Silberpreis steigt heute um mehr als 5%, während Gold rund 2,5% zulegt und sich wieder in Richtung 4.900 USD je Unze bewegt. Rückenwind kommt vor allem von einer verbesserten globalen Risikostimmung. Silber konnte dabei von etwa 64 USD auf über 74 USD je Unze steigen.

Aus aktueller Sicht scheint der Anstieg jedoch eher technisch getrieben zu sein als fundamental begründet. Laut Reuters-Daten haben Analysten ihre durchschnittliche Silber Prognose für 2026 zuletzt angehoben: Die erwartete Preisprognose liegt nun bei 79,50 USD je Unze.

Silberpreis: Gestern Crash um 12% nach COMEX-Maßnahmen

Der starke Kurseinbruch am Vortag war massiv: Silber verlor zeitweise rund 12%. Hintergrund war eine wichtige Entscheidung der CME Group (COMEX), der wichtigsten US-Terminbörse für Edelmetalle. Die Börse erhöhte die Margin-Anforderungen für Silber-Futures von 15% auf 18%.

Das bedeutet: Investoren mussten deutlich mehr Kapital hinterlegen, um Positionen zu halten. Diese Maßnahme zwang viele Marktteilnehmer, ihre Trades zu reduzieren oder vollständig zu schließen – was den Abverkauf zusätzlich beschleunigte.

JPMorgan warnte zudem, dass die aktuell hohen Silberbewertungen den Markt besonders anfällig für abrupte Kursstürze machen, sobald die Risikobereitschaft sinkt.

US-Dollar bleibt Belastungsfaktor – aber Konjunkturdaten könnten Trend drehen

Ein weiterer entscheidender Einflussfaktor auf den Silberpreis bleibt der starke US-Dollar. Dieser notiert weiterhin nahe einem Zwei-Wochen-Hoch – historisch betrachtet ein negativer Faktor für Edelmetalle wie Silber und Gold.

Allerdings könnten schwächere US-Arbeitsmarktdaten (JOLTS, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Challenger Report) den Dollar mittelfristig bremsen. Sollten die Daten der University of Michigan (Konsumklima und Inflationserwartungen) heute ebenfalls auf eine Abschwächung der Wirtschaft hindeuten, könnte dies den Dollar belasten und Edelmetalle unterstützen.

China: Silbermarkt unter Druck – Handelsstopp nach erneuten Verlusten

Auch aus China kommen derzeit deutliche Warnsignale. Der UBS SDIC Silver Futures Fund fiel erneut um 10% (Tageslimit), woraufhin der Handel gestoppt wurde. Der Fonds liegt inzwischen über 40% unter seinem Hoch vom 26. Januar, handelt aber weiterhin mit einem Aufschlag von rund 29% gegenüber dem NAV (Net Asset Value).

Diese Verzerrung deutet auf erhebliche Marktspannungen hin und verstärkt die Unsicherheit im globalen Silberhandel.

Nachfrage schwächer: Industrie und Schmuck als Belastung

Analysten von Julius Baer sehen aktuell begrenztes Potenzial für eine nachhaltige Erholung. Gründe sind unter anderem:

schwächere industrielle Nachfrage (z.B. Solarpanel-Produktion)

rückläufige Schmucknachfrage

Diese Faktoren könnten die Dynamik einer längeren Rallye bremsen, auch wenn kurzfristige technische Erholungen möglich bleiben.

SILVER, GOLD charts (D1)

Neue Silber-Futures ab Februar: Mehr Aktivität, aber auch höhere Volatilität

Die CME hat außerdem angekündigt, neue 100-Unzen-Silber-Futures einzuführen – geplant für den 9. Februar (vorbehaltlich regulatorischer Genehmigung). Dies könnte die Marktaktivität erhöhen, allerdings auch die kurzfristige Volatilität im Silberpreis weiter verstärken.

Silber Prognose: Volatilität bleibt hoch – Vergleich mit März 2020



Quelle: xStation5

Die letzte vergleichbare Marktbewegung dieser Größenordnung trat im März 2020 während des COVID-Crashs auf. Die aktuellen Entwicklungen sprechen dafür, dass die Schwankungsbreite am Silbermarkt vorerst hoch bleiben dürfte.

Quelle: Bloomberg Finance L.P. XTB Research

Zudem bewegen sich Silber und Gold derzeit nahezu parallel: Die Korrelation liegt auf historisch hohen Niveaus. Das bedeutet, dass Silber kurzfristig stark von der Goldentwicklung sowie vom allgemeinen Risikosentiment abhängig bleibt.

Quelle: Bloomberg Finance L.P. XTB Research

Fazit: Silber aktuell im Rebound – Silber Prognose für 2026 steigt

Silber aktuell zeigt eine starke Gegenbewegung nach dem Crash, bleibt aber extrem anfällig für weitere Ausschläge. Höhere Margin-Anforderungen, ein starker US-Dollar und schwächere Nachfragefaktoren sprechen für eine weiterhin volatile Marktphase. Gleichzeitig deutet die angehobene Silber Prognose auf steigende Erwartungen für die kommenden Jahre hin – mit einem Analystenkonsens von 79,50 USD je Unze für 2026.

FAQ – Silber Aktuell & Silber Prognose

Was ist der aktuelle Silberpreis?

Silber aktuell notiert nach einem starken Rebound wieder deutlich höher und konnte von rund 64 USD auf über 74 USD je Unze steigen.

Warum ist Silber aktuell so volatil?

Die hohe Volatilität wurde durch einen starken Abverkauf, technische Gegenbewegungen und höhere Margin-Anforderungen an der COMEX ausgelöst.

Warum ist der Silberpreis gestern um rund 12% gefallen?

Der Rückgang wurde durch die Erhöhung der Margin-Anforderungen bei Silber-Futures (von 15% auf 18%) verstärkt, wodurch viele Investoren Positionen schließen mussten.

Wie lautet die Silber Prognose für 2026?

Laut Reuters liegt die durchschnittliche Silber Prognose für 2026 bei etwa 79,50 USD je Unze, nachdem Analysten ihre Erwartungen angehoben haben.

Welche Faktoren belasten Silber aktuell?

Belastend wirken ein starker US-Dollar, schwächere industrielle Nachfrage (z.B. Solarindustrie) sowie Unsicherheiten im chinesischen Silbermarkt.

Kann Silber weiter steigen?

Kurzfristig ist weiteres Aufwärtspotenzial möglich, allerdings bleibt Silber stark abhängig von der Risikostimmung, der Dollarentwicklung und der Nachfrage aus der Industrie.

Warum bewegt sich Silber oft zusammen mit Gold?

Silber und Gold reagieren häufig ähnlich auf makroökonomische Faktoren wie Inflation, Zinsen und den US-Dollar. Aktuell ist die Korrelation besonders hoch.

Welche Rolle spielt China beim Silberpreis?

China beeinflusst den Markt stark über Nachfrage und Finanzprodukte. Aktuell sorgen Handelsstopps und Preisverzerrungen bei Silberfonds für zusätzliche Unsicherheit.

Was bedeutet die Einführung neuer Silber-Futures an der CME?

Neue 100-Unzen-Silber-Futures könnten die Liquidität erhöhen, aber kurzfristig auch zu noch mehr Schwankungen im Silberpreis führen.

Ist Silber aktuell eher ein Risiko- oder ein Sicherheitsinvestment?

Silber gilt teils als Edelmetall-Sicherheitsanlage, reagiert aber wegen seines hohen Industrieanteils stärker auf Konjunktur- und Risikozyklen als Gold.