Silber Prognose 2026: Rally über 98,5 USD – Börse Aktuell & Bank of America sieht 170 USD

Das Wichtigste in Kürze Börse Aktuell: Silber setzt die Rally fort, liegt über 98,5 USD je Unze und hat im Januar bereits über 40% zugelegt

Silber setzt die Rally fort, liegt über und hat im Januar bereits zugelegt Silber Prognose: Bank of America hält 170 USD je Unze in den nächsten zwei Jahren für möglich

hält in den nächsten für möglich Nachfrage & physischer Markt: Besonders starke Dynamik in China (höhere Spotpreise als in den USA)

Börse Aktuell: Silber setzt seine starke Rally fort und notiert heute über 98,5 US-Dollar je Unze. Allein im Januar legte der Silberpreis um mehr als 40% zu. Rückenwind kommt vor allem von einem schwächeren US-Dollar sowie steigenden Goldpreisen, die Edelmetalle insgesamt stützen. ► Silber WKN 965310 | ISIN XC0009653103 | Ticker: Silber In einer aktuellen Einschätzung sieht die Bank of America weiteres Potenzial: Eine Silber Prognose von bis zu 170 US-Dollar je Unze innerhalb der nächsten zwei Jahre bleibt demnach möglich – insbesondere dann, wenn Privatanleger verstärkt in die Bewegung einsteigen. Genau dieses Muster scheint sich derzeit abzuzeichnen. Besonders ausgeprägt ist der Trend in China, wo die Spotpreise laut Berichten teilweise rund ein Dutzend US-Dollar je Unze über dem Niveau in den USA liegen. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält der Markt durch Entwicklungen bei physischen Produkten: Am vergangenen Wochenende hat die US Mint die Verkaufspreise für ihre Silbermünzen nahezu verdoppelt – auf über 170 US-Dollar je Unze. Zwar schätzt die Bank of America den fundamental gerechtfertigten Silberpreis aktuell eher bei rund 60 US-Dollar, doch mehrere Faktoren sprechen für eine anhaltende strategische Nachfrage. Dazu zählen unter anderem die schrittweise Entwertung von Fiatwährungen (einschließlich des US-Dollars), dauerhafte Haushaltsdefizite sowie eine wachsende Unzufriedenheit vieler Anleger. Vor diesem Hintergrund könnten steigende Allokationen in Silber und andere „Hard Assets“ nicht nur kurzfristig spekulativ, sondern langfristig strategisch geprägt sein. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.