Silberpreis aktuell: Konsolidierung nach 100-%-Rally bei Silber

🥈 Silberpreis unter Druck – Konsolidierung nach historischer Rally

Der Silberpreis steht heute unter Druck und verliert mehr als 1,5 %, nachdem Silber zuvor eine außergewöhnlich starke Rally hingelegt hatte. Vom letzten lokalen Tief am 28. Oktober 2025 aus gerechnet, summieren sich die Gewinne auf über 100 %. Trotz des aktuellen Rücksetzers bleiben der kurz-, mittel- und langfristige Aufwärtstrend technisch intakt. Allerdings ist es dem Markt bislang nicht gelungen, sich nachhaltig über 93 USD je Unze zu etablieren. Die laufende Korrektur führt den Silberpreis nun zurück in Richtung der 90-USD-Zone.

✅ Drei Key Takeaways zum Silberpreis

📉 Silber konsolidiert, bleibt aber klar im langfristigen Aufwärtstrend. 🧠 COT-Daten zeigen hohe Absicherung und nachlassendes Momen► Silber WKN: 965310 | ISIN: XC0009653103 | Ticker: Silvertum bei Spekulanten. 🛑 Ein Bruch unter 90 USD könnte Gewinnmitnahmen verstärken – 70 USD bleibt wichtige Unterstützung.

📈 Technische Analyse: Wiederholt sich das Muster?

Ein Blick auf den Chart zeigt eine bemerkenswerte zeitliche Symmetrie:

📅 Aufwärtsbewegung ab 31. Juli 2025

Dauer: 79 Tage → anschließende kräftige Korrektur bis ca. 45 USD (Hoch am 17. Oktober)

📅 Neue Rally ab 28. Oktober 2025

Dauer ebenfalls 79 Tage → aktueller Rücksetzer setzt ein

Der Unterschied liegt in der Dynamik:

Während die Sommer-Herbst-Bewegung rund 53 % einbrachte, legte Silber in der Herbst-Winter-Phase um über 100 % zu. Sollte der Silberpreis nun unter 90 USD fallen, könnte verstärkter Gewinnmitnahmedruck die Aufwärtsdynamik weiter bremsen.

🧾 COT-Daten: Positionierung signalisiert nachlassenden Schwung

Ein Blick auf den Commitment-of-Traders-Report (CFTC) vom 6. Januar liefert wichtige Hinweise zur Marktstruktur:

🏭 Commercials (Produzenten)

Netto-Short: −25.545 Kontrakte

Kaum Veränderung in der Vorwoche (−529 Kontrakte)

Deutliches Absicherungsinteresse auf hohem Preisniveau

💼 Managed Money (spekulative Fonds)

Netto-Long: +15.822 Kontrakte

Anstieg der bullischen Positionierung vor allem durch Short-Eindeckungen, nicht durch neue Longs

👥 Kleinanleger & sonstige Marktteilnehmer

Non-Reportables netto long mit über 22.400 Kontrakten

Stark bullische Positionierung kleinerer Marktteilnehmer

Der schnelle Anstieg über 90 USD wurde durch eine hohe Short-Konzentration begünstigt:

👉 Die acht größten Netto-Short-Positionen machen 37,6 % aller Short-Positionen aus.

Doch aktuell lässt das Momentum nach – erste Ermüdungserscheinungen der Rally werden sichtbar.

🛑 Wichtige Unterstützungen im Blick

📍 Sollte sich die Korrektur ausweiten, könnte ein zentrales Unterstützungsniveau bei rund 70 USD relevant werden.

In diesem Bereich bildete sich zum Jahreswechsel 2025/2026 eine ausgeprägte technische Basis, die als möglicher Ankerpunkt für eine neue Aufwärtsbewegung dienen könnte.

🧾 Fazit: Silber bleibt stark – kurzfristig aber anfällig

Der Silberpreis befindet sich nach einer extremen Rally in einer gesunden Konsolidierungsphase. Solange zentrale Unterstützungen halten, bleibt das übergeordnete Bild für Silber konstruktiv. Kurzfristig sollten Anleger jedoch mit erhöhter Volatilität rechnen, da Gewinnmitnahmen und eine überhitzte Positionierung das Aufwärtspotenzial begrenzen könnten.

Silber Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

