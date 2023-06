⏫⏫Silberpreis steigt um 1,5%

Silber reagiert auf die Reduzierung des Risikos auf dem Markt

In der vergangenen Woche haben wir von vielen Zentralbanken hawkishe Signale erhalten. Einige von ihnen haben die Zinssätze aggressiver angehoben als erwartet, und bei der Fed konnten wir die Bestätigung der Absicht hören, die Zinsen in diesem Jahr zweimal anzuheben.

Angesichts dieses Tons blieben Edelmetalle zwar unter Druck, aber zu diesem Zeitpunkt ist klar, dass der Edelmetallmarkt die meisten dieser "negativen Informationen" bereits eingepreist hat. Trotz des eintägigen Putsches in Russland, der noch vor Eröffnung der Märkte in der letzten Juniwoche endete, bleiben die Märkte außergewöhnlich ruhig. Dies ermöglicht es, Verluste in vielen Märkten auszugleichen. Die Renditen in den USA begannen schließlich leicht zu sinken und versuchen, die enge Konsolidierung zu beenden, die sich Mitte Juni gebildet hat.

Silber legt heute um 1,5% zu und erreicht seine höchsten Werte seit dem 21. Juni. Im Moment verzeichnet nur Palladium leicht höhere Zuwächse auf dem Edelmetallmarkt. Ein weiterer wichtiger Widerstand liegt bei rund 23,00 Dollar pro Unze. Es ist erwähnenswert, dass Silber reagiert hat, als es sich in der Nähe der Unterstützung von 22,00 Dollar befand, wo sich die untere Grenze des Aufwärtstrendkanals und der SMA200 befinden. Allerdings muss auch beachtet werden, dass die Saisonalität möglicherweise weitere moderate Rückgänge oder Konsolidierungen auf niedrigem Niveau bis etwa Mitte Juli nahelegt. Später deuten die saisonalen Daten auf steigende Preise hin.

Quelle: xStation5 von XTB

