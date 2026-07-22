SIXT Aktie im Aktien Marathon: Langfristige Analyse, Prognose und Bewertung bis 2030

SIXT - Analyse und Einschätzung für Investoren

Im Aktien Marathon analysieren wir jede Woche eine ausgewählte Aktie aus langfristiger Perspektive. Im Mittelpunkt stehen nicht kurzfristige Kursschwankungen, sondern die fundamentale Entwicklung des Unternehmens über mehrere Jahre. Für jede Analyse werden wesentliche Unternehmenskennzahlen bewertet und bis 2028 beziehungsweise 2030 fortgeschrieben. Dadurch erhalten langfristig orientierte Anleger eine fundierte Einschätzung, die als Grundlage für eigene Investmententscheidungen dienen kann.

► SIXT WKN: 723132 / ISIN DE0007231326/ Kürzel: DUE / Symbol: SIXGF / Kürzel: SIX2

✅ Drei Key Takeaways

SIXT Aktie überzeugt fundamental, zeigt charttechnisch aber weiterhin Schwäche.

überzeugt fundamental, zeigt charttechnisch aber weiterhin Schwäche. Im Aktien Marathon bleibt die Aktie vorerst ein Watchlist-Kandidat für langfristige Anleger.

bleibt die Aktie vorerst ein Watchlist-Kandidat für langfristige Anleger. Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 könnte das technische Bild deutlich verbessern.

SIXT Aktie: Chartanalyse im Wochenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die SIXT Aktie markierte im Oktober 2021 ihr bisheriges Hoch bei 169,80 EUR. Seitdem befindet sich das Papier in einer übergeordneten Korrektur. Erholungsbewegungen - unter anderem im März 2023 und im Juli 2025 - wurden jeweils konsequent verkauft, wodurch sich der langfristige Abwärtstrend fortsetzte. Seit Juli 2023 notiert die SIXT Aktie unter der SMA200 (aktuell 84,65 EUR) sowie unter der SMA50 (72,46 EUR). Zwischenzeitlich gelang zwar die Rückkehr über die SMA20 (69,71 EUR) und die SMA50, ein nachhaltiger Angriff auf die SMA200 blieb bislang jedoch aus. Aktuell bewegt sich die Aktie zwischen SMA20 und SMA50.

Ein bestätigter Wochenschluss oberhalb der SMA50 könnte die Tür für einen Anstieg in Richtung SMA200 öffnen. Gerade im Bereich dieser langfristig wichtigen Durchschnittslinie dürfte sich entscheiden, ob sich der mittelfristige Trend aufhellt. Sollte die SIXT Aktie hingegen wieder unter die SMA20 zurückfallen, würde sich das Risiko weiterer Kursverluste erhöhen. Mögliche Kursziele auf der Unterseite liegen im Bereich von 58 EUR sowie anschließend bei 52,60 EUR.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart: neutral bis bärisch.

SIXT Aktie: Chartanalyse im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich die hohe Bedeutung der SMA200 (aktuell 70,01 EUR). Diese wurde im Zuge der Schwächephase im Oktober 2025 unterschritten. Nach der Ausbildung des Jahrestiefs konnte sich die SIXT Aktie zwar wieder über die SMA20 (67,97 EUR) und die SMA50 (70,90 EUR) erholen, scheiterte bislang jedoch mehrfach an der SMA200. Seit mehreren Wochen gelingt es der Aktie nicht, sich nachhaltig oberhalb dieser wichtigen Durchschnittslinie zu etablieren. Anfang Juli setzte eine erneute Erholung ein, die erneut im Bereich von SMA50 und SMA200 ausgebremst wurde.

Je häufiger die SIXT Aktie an der SMA200 scheitert, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit neuer Rücksetzer. Ein Tagesschluss unterhalb der SMA20 würde das Risiko einer erneuten Bewegung in Richtung Jahrestief erhöhen. Kann sich die Aktie dagegen nachhaltig über der SMA200 etablieren, rücken die offenen Kurslücken bei 80,15 EUR und anschließend bei 85,45 EUR in den Fokus.

Aktuelle Einschätzung Tageschart: neutral.

Unternehmensprofil der SIXT Aktie

Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München zählt zu den weltweit führenden Anbietern hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Über die Mobilitätsplattform ONE bündelt das Unternehmen seine Angebote SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ und kombiniert klassische Autovermietung, Carsharing, Fahrdienste sowie Auto-Abonnements in einer Plattform.

Das Unternehmen ist heute in mehr als 100 Ländern aktiv und konnte seinen Umsatz in den vergangenen Jahren kontinuierlich steigern. Bereits zwischen 2009 und 2019 verdoppelte SIXT den Konzernumsatz. Die Sixt SE ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Aktionärsstruktur SIXT:

Die Aktienmehrheit liegt nach wie vor beim Unternehmensgründer. Institutionelle Anleger haben nur eine untergeordnete Relevanz.

Wichtige Bewertungskennzahlen SIXT 2025 - 2021

Der Umsatz konnte im Betrachtungszeitraum sukzessive gesteigert werden und lag 2025 insgesamt 2 Mrd. EUR über dem Wert von 2021. Damit hat sich der Umsatz in den letzten fünf Jahren fast verdoppelt.

Im Vergleich zu 2021 hat sich das operative Ergebnis zwar erhöht, liegt 2025 aber gut 45 Mio. EUR unter dem Wert von 2022.

Das Ergebnis vor Steuern hat sich wieder über der Marke von 400 Mio. EUR eingependelt, liegt aber 150 Mio. EUR unter dem Wert von 2022.

Der Gewinn je Aktie liegt 2025 über 25 Prozent unter dem Wert von 2022, konnte aber gegenüber 2024 gesteigert werden.

Die Dividende wurde 2025 um 0,50 EUR auf 3,20 EUR erhöht. 2022 hat der Konzern noch über 4 EUR pro Aktie ausgeschüttet.

Die Dividendenrendite liegt 2025 wieder über der Marke von 4 Prozent und ist damit gut 1,1 Prozentpunkte höher als im Vorjahr.

Die Aktie ist mit einem KGV von 11 (2025) als günstig zu bewerten.

Der Konzern konnte das Eigenkapital kontinuierlich erhöhen. Seit 2023 liegt diese Kennzahl stabil über der Marke von 2 Mrd. EUR.

Die Eigenkapitalquote hingegen ist unter die 30 Prozent-Marke gefallen und damit nur noch als durchschnittlich zu beurteilen.

Aktien Marathon Experten Fazit zur SIXT Aktie

Im Rahmen unseres Aktien Marathon hinterlässt die SIXT Aktie fundamental einen überzeugenden Eindruck. Das Unternehmen wächst nachhaltig, arbeitet profitabel und weist eine attraktive Dividendenrendite sowie eine vergleichsweise günstige Bewertung auf. Demgegenüber steht allerdings die anhaltend schwache Kursentwicklung. Sowohl der Tages- als auch der Wochenchart liefern derzeit lediglich neutrale Signale, wobei die technische Gesamtlage weiterhin einen leicht bärischen Charakter besitzt.

Aus unserer Sicht eignet sich die SIXT Aktie derzeit eher als untergewichtete Depotbeimischung. Für einen größeren Einstieg sollten Anleger zunächst eine nachhaltige charttechnische Verbesserung oder attraktivere Einstiegskurse abwarten. Damit bleibt die Aktie aktuell vor allem ein Kandidat für die Watchlist langfristig orientierter Investoren.

ONLINE-BROKER WAHL 2026

Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

XTB setzt auf deine Stimme!

setzt auf deine Stimme! JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern