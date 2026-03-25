Aktien Marathon: SMA Solar Prognose 2026 - Analyse & Kursziele bis 2030

SMA Solar Aktie - Analyse und Einschätzung für Investoren

Im Aktien Marathon analysieren wir regelmäßig ausgewählte Aktien mit klarem Fokus auf langfristige Entwicklungen. Im Gegensatz zu kurzfristigen Marktbetrachtungen steht hier die fundamentale Bewertung im Mittelpunkt. Ziel ist es, belastbare Einschätzungen für die kommenden Jahre – bis 2028 bzw. 2030 – zu liefern.

Diese SMA Solar Prognose basiert auf einer Kombination aus Chartanalyse und fundamentalen Unternehmensdaten, um langfristig orientierten Anlegern eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten.

► SMA Solar WKN: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9 / Kürzel: S92 / Symbol: SMTGF

✅ Drei Key Takeaways

Technische Lage verbessert sich: Kurzfristig zeigt die Aktie eine bullische Tendenz, solange sie über der SMA50 bleibt, mit möglichen Kurszielen bei 46,32 EUR und 53,22 EUR.

Kurzfristig zeigt die Aktie eine bullische Tendenz, solange sie über der SMA50 bleibt, mit möglichen Kurszielen bei 46,32 EUR und 53,22 EUR. Mittelfristig noch kein klarer Trend: Im Wochenchart bleibt die Bewertung neutral; erst ein Ausbruch über 52,50 EUR würde ein nachhaltiges bullisches Signal liefern.

Im Wochenchart bleibt die Bewertung neutral; erst ein Ausbruch über 52,50 EUR würde ein nachhaltiges bullisches Signal liefern. Fundamental weiterhin schwach: Trotz steigender Nachfrage zuletzt überzeugt die operative Entwicklung nicht, wodurch sich die Aktie aktuell nicht als langfristiges Investment aufdrängt.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Wochenchart – Mittelfristige Stabilisierung, aber noch neutral

Im Juli 2023 markierte die SMA Solar Aktie ein Hoch bei 112,20 EUR. In der Folge kam es zu deutlichen Gewinnmitnahmen, die sich über Monate hinweg fortsetzten. Erst Ende 2024 konnte eine Bodenbildung abgeschlossen werden, woraufhin eine Erholung in Richtung 40 EUR einsetzte.

Technisch relevant:

SMA20 aktuell bei 33,32 EUR

SMA50 aktuell bei 34,04 EUR

SMA200 aktuell bei 44,84 EUR

Die Aktie konnte sich zuletzt wieder über der SMA20 etablieren, nachdem sie im Februar 2026 kurzfristig darunter gefallen war. Die Rückkehr über diese Linie deutet auf eine Stabilisierung hin.

Interpretation:

Solange die Aktie über der SMA20 bleibt, bestehen Chancen auf weitere Aufwärtsbewegungen

Nächstes Ziel: SMA200 bei rund 44,84 EUR

Ein nachhaltiger Ausbruch über 52,50 EUR wäre erforderlich für ein klar bullisches Signal

Risiken:

Rücksetzer unter die SMA20 sind zunächst unkritisch

Ein deutlicher Bruch könnte Abgaben in Richtung SMA50 auslösen

Aktien Marathon Einschätzung (Wochenchart): neutral

Tageschart – Kurzfristig bullische Tendenz

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich eine verbesserte Struktur:

SMA20 aktuell bei 36,65 EUR

SMA50 aktuell bei 33,47 EUR

SMA200 aktuell bei 34,15 EUR

Nach einer Schwächephase konnte sich die Aktie stabilisieren und wieder über die SMA20 und SMA50 steigen. Besonders relevant ist die Rückeroberung der SMA50 per Tagesschluss.

Bullische Signale:

Stabilisierung über der SMA50

Fortsetzung der Aufwärtsbewegung möglich

Mögliche Kursziele:

46,32 EUR

53,22 EUR

Unterstützungen:

Primär: SMA50

Sekundär: SMA20

Kritisch: Verlust der SMA20 könnte Abgaben Richtung SMA200 auslösen

Aktien Marathon Einschätzung (Tageschart): bullisch

Unternehmensprofil: SMA Solar Technology AG

Die SMA Solar Technology AG ist ein führender Anbieter im Bereich Photovoltaik-Technologie. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt:

Photovoltaik-Wechselrichter

Energiemanagement- und Überwachungssysteme

Leistungselektronik für industrielle Anwendungen

SMA Solar ist international tätig und in rund 20 Ländern vertreten. Das Geschäftsmodell konzentriert sich auf drei Kernbereiche:

Home Solutions

Business Solutions

Large Scale & Project Solutions

Die starke Marktposition und technologische Expertise sichern dem Unternehmen eine bedeutende Rolle im globalen Solarmarkt.

Aktionärsstruktur SMA Solar:

Über ein Drittel der Aktien werden von den SMA Gründern, deren Familien und Stiftungen gehalten. 60,2 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz.

Wichtige Bewertungskennzahlen SMA Solar 2024 - 2020

Der Umsatz stagniert von 2020 bis 2022, konnte dann kräftig erhöht werden. Im letzten Jahr des Betrachtungszeitraums wurden aber gut 370 Mio. EUR weniger umgesetzt.

Die Zahl der Beschäftigten hat sich von 2020 bis 2023 um 37 Prozent erhöht. 2024 wurden gut 750 Stellen abgebaut.

Der pro Kopf Umsatz 2024 liegt zwar über dem Niveau von 2022, aber moderat unter dem Level von 2024.

Nachdem 2023 noch ein hohes operatives Ergebnis ausgewiesen worden ist, wurde 2024 eine negative Kennzahl erwirtschaftet.

Das Ergebnis vor Steuern hat im Betrachtungszeitraum einen diskontinuierlichen Verlauf. 2022 als auch 2023 wurde ein positives Ergebnis erwirtschaftet, 2025 wurde ein deutlicher Verlust ausgewiesen.

Je Aktie wurde 2023 noch ein Gewinn von 6,50 EUR erwirtschaftet, der deutlich über dem der Vorjahre gelegen ist. Der Verlust je Aktie 2024 lag bei 3,39 EUR.

Im Betrachtungszeitraum wurde nur in einem Jahr eine Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet.

Die Aktie war in der Vergangenheit teuer, was das KGV angezeigt hat.

Das Eigenkapital liegt 2024 um gut 120 Mio. EUR über dem Wert 2020. Gegenüber 2023 ist dieses aber um 133 Mio. EUR abgeschmolzen.

Die Eigenkapitalquote 2024 ist unter die 40 Marke gerutscht und liegt gut 6 Prozentpunkte unter dem Wert von 2020.

SMA Solar Prognose: Fundamentale Bewertung

Trotz eines Umsatzes von über 1 Mrd. EUR zeigt sich die operative Entwicklung zuletzt schwach:

Unbefriedigendes operatives Ergebnis

Schwaches Ergebnis vor Steuern im Jahr 2024

Herausfordernde Prognose für die kommenden Jahre

Zwar hat sich das Kaufinteresse zuletzt erhöht, dennoch bleibt die langfristige Entwicklung aus fundamentaler Sicht durchwachsen.

Aktien Marathon Fazit zur SMA Solar Prognose:

Die Aktie zeigt erste technische Stabilisierungstendenzen, jedoch überzeugen die fundamentalen Kennzahlen derzeit nicht. Aus langfristiger Perspektive drängt sich SMA Solar aktuell nicht als attraktives Investment auf.

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FAQ zur SMA Solar Prognose

Was ist die aktuelle SMA Solar Prognose?

Die aktuelle SMA Solar Prognose ist gemischt: Kurzfristig zeigt die Aktie eine bullische Tendenz, während die mittelfristige Einschätzung neutral bleibt. Fundamentale Schwächen belasten jedoch die langfristige Perspektive.

Ist die SMA Solar Aktie aktuell ein Kauf?

Aus aktueller Sicht drängt sich die Aktie nicht als klares Investment auf. Zwar gibt es technische Erholungssignale, jedoch überzeugen die fundamentalen Kennzahlen derzeit nicht.

Welche Kursziele sind bei SMA Solar möglich?

Kurzfristig liegen mögliche Kursziele bei 46,32 EUR und 53,22 EUR. Ein nachhaltiger Ausbruch über 52,50 EUR wäre wichtig für ein langfristig bullisches Signal.

Welche Risiken hat die SMA Solar Aktie?

Die größten Risiken liegen in der schwachen operativen Entwicklung und möglichen Rücksetzern unter wichtige gleitende Durchschnitte wie die SMA20 oder SMA50.

Warum ist SMA Solar für den Aktien Marathon relevant?

Im Aktien Marathon wird die Aktie aufgrund ihrer langfristigen Perspektive, Marktstellung im Solarsektor und ihrer Volatilität regelmäßig analysiert.