SMCI Aktie: 20 % Kurseinbruch nach 7-Milliarden-Dollar-Kapitalerhöhung um über 20 % – Jetzt günstig Aktien kaufen?

Der Serverhersteller Super Micro Computer sorgt für heftige Bewegung im Technologiesektor. Nach der Ankündigung einer massiven Kapitalbeschaffungsmaßnahme zur Bewältigung des KI-Booms geriet das Papier massiv unter Verkaufsdruck. Für Anleger, die im Bereich der künstlichen Intelligenz stark korrigierte Aktien kaufen möchten, stellt der aktuelle Kurssturz der SMCI Aktie eine wichtige Gelegenheit dar, das Spannungsfeld zwischen kurzfristiger Verwässerung und prall gefüllten Auftragsbüchern neu zu bewerten.

► Super Micro Computer WKN: A40MRM | ISIN: US86800U3023 | Ticker: SMCI.US

geschrieben von Jens Klatt

💡 Key Takeaways

Massiver Kurssturz im S&P 500: Die SMCI Aktie verlor im jüngsten Handel über 20 % und führte damit die Verliererliste des S&P 500 an. Grund war die Ankündigung einer 7-Milliarden-Dollar-Kapitalbeschaffung.

Milliarden-Verwässerung für neue KI-Komponenten: Das Unternehmen sammelt 5 Milliarden US-Dollar über garantierte Aktienemissionen und weitere 2 Milliarden US-Dollar über ein „At-the-Market“-Programm ein , um Komponenten für neue Aufträge zu beschaffen.

39-Milliarden-Dollar-Auftragsbestand: Die frischen Mittel dienen primär dazu, das Angebot hochzufahren und kürzlich eingegangene Kundenaufträge im Rekordvolumen von rund 39 Milliarden US-Dollar zu bedienen.

📊 Der 7-Milliarden-Dollar-Schock: Verwässerung belastet die SMCI Aktie 📉

Der aktuelle Ausverkauf bei Super Micro Computer trifft die Anleger hart, ist jedoch eine klassische Reaktion auf dem Parkett. Kapitalbeschaffungsmaßnahmen durch direkte Aktienverkäufe führen regelmäßig zu Kursrückgängen, da bestehende Aktionäre mit einer spürbaren Verwässerung ihrer Anteile konfrontiert werden.

Die Struktur der 7-Milliarden-Dollar-Maßnahme im Überblick:

Garantierte Aktienemissionen: 5 Milliarden US-Dollar werden direkt über fest zugesicherte Aktienplatzierungen generiert.

„At-the-Market“-Emissionsprogramm: Weitere 2 Milliarden US-Dollar fließen dem Konzern flexibel über den Markt zu.

SMCI steht mit diesem Schritt nicht allein da. Das Unternehmen ist der jüngste Akteur im Tech-Sektor, der die enormen finanziellen Lasten der KI-Infrastruktur über den Kapitalmarkt deckt – nachdem Googles Muttergesellschaft Alphabet bereits Anfang des Monats ähnliche Schritte unternommen hatte. Zudem hatte Supermicro bereits im vergangenen Jahr Wandelanleihen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar ausgegeben, um finanzielle Flexibilität zu sichern.

🤖 Der KI-Auftragsboom: 39 Milliarden Dollar in der Pipeline 🚀

Trotz des Kurssturzes bleibt die fundamentale Nachfrage nach den KI-Servern des Unternehmens ungebrochen. Der gesamte Erlös aus dem Aktienverkauf soll zweckgebunden dafür verwendet werden, das Angebot drastisch zu erhöhen. Supermicro muss kurzfristig eine gigantische Welle neu eingegangener Aufträge im Gesamtwert von rund 39 Milliarden US-Dollar abarbeiten und benötigt dafür dringend liquide Mittel für den Komponenteneinkauf.

Der Einbruch der Aktie wird charttechnisch durch ein allgemein schwächeres Marktumfeld verstärkt, da ein breiterer Rückgang bei Technologiewerten den Ausverkauf im gesamten Sektor zusätzlich anheizt.

📉 Charttechnischer Check: SMCI verliert Großteil der Jahresgewinne 📊

Wer die SMCI Aktie aktuell im Depot hat, blickt auf eine Phase extremer Volatilität zurück. Das Papier tendierte bereits in der vergangenen Woche parallel zum schwachen Technologiehandel abwärts. Obwohl die Aktie in den Vormonaten durch besser als erwartete Prognosen kräftigen Auftrieb erhalten hatte, wurde ein Großteil dieser Jahresgewinne nun wieder ausradiert.

Die nackten Zahlen zur Aktie im Jahr 2026:

Für das laufende Jahr 2026 notiert der Wert immer noch mit rund 11 % im Plus .

Der Titel notiert jedoch bereits fast 40 % unter seinem Allzeithoch , das zu Beginn des Monats erreicht wurde.

Belastet durch eine Reihe von Skandalen in den vergangenen Jahren, hat die Aktie auf Sicht der letzten 12 Monate rund ein Viertel (25 %) ihres Wertes eingebüßt.

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🏁 Fazit: Harter Rücksetzer als Chance für mutige Investoren?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Absturz der SMCI Aktie um über 20 % eine fundamentale Zäsur darstellt. Die Verwässerung um 7 Milliarden US-Dollar schmerzt Altaktionäre kurzfristig sehr. Allerdings zeigt der gigantische Auftragsbestand von 39 Milliarden US-Dollar, dass das operative Geschäft beim Serverhersteller brummt. Wer jetzt mit hohem Risiko Tech-Aktien kaufen möchte, findet bei Super Micro Computer ein tief korrigiertes Papier vor, das fast 40 % unter seinem Monatshoch notiert – aber die nötige Liquidität besitzt, um die weltweite KI-Nachfrage zu bedienen.

Möchten Sie im Detail prüfen, wie sich diese massive Aktienverwässerung auf das zukünftige bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) von Super Micro Computer auswirken wird?

SMCI Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur SMCI Aktie

Warum ist die SMCI Aktie so stark eingebrochen?

Die Aktie verlor über 20 % an Wert, nachdem Super Micro Computer eine massive Kapitalbeschaffungsmaßnahme in Höhe von 7 Milliarden US-Dollar angekündigt hatte. Solche Ankündigungen führen oft zu Kursverlusten, da bestehende Aktionäre eine Verwässerung ihrer Anteile befürchten.

Wie strukturiert sich die 7-Milliarden-Dollar-Kapitalerhöhung von Supermicro?

Das Unternehmen bringt 5 Milliarden US-Dollar durch garantierte Aktienemissionen auf. Die restlichen 2 Milliarden US-Dollar werden über ein flexibles „At-the-Market“-Emissionsprogramm generiert.

Wofür verwendet Super Micro Computer das neu beschaffte Kapital?

Der Großteil der Erlöse wird zweckgebunden dafür verwendet, das Angebot zu erhöhen und neu eingegangene KI-Aufträge im Rekordvolumen von rund 39 Milliarden US-Dollar mit den notwendigen Komponenten zu bedienen.

Wie steht die SMCI Aktie aktuell im Vergleich zu ihren Höchstständen?

Obwohl die Aktie für das laufende Jahr 2026 immer noch rund 11 % im Plus notiert, liegt sie bereits fast 40 % unter ihren Höchstständen zu Beginn des Monats. Auf Sicht der letzten 12 Monate hat das Papier, auch bedingt durch frühere Skandale, etwa ein Viertel seines Wertes verloren.